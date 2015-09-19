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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Ворскла - Олимпик
Ворскла - Олимпик: обзор матча 19 сентября 2015
Ворскла
19.09.2015, суббота, 19:30
Украина. Премьер-Лига, 8 тур
2 : 1
Завершен
Олимпик
47'
А. Громов
59'
С. Турсунов (П)
49'
Моха
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ворскла - Олимпик
89'
Замена
Эмерсон
️️️️
Моха
Замена
В. Сапай
️️️️
А. Шиндер
88'
81'
Замена
М. Драченко
️️️️
В. Лебедь
Замена
О. Баранник
️️️️
А. Громов
76'
74'
Замена
В. Лысенко
️️️️
И. Матяж
Желтая карточка
А. Шиндер
61'
ГОЛ с пенальти! 2:1!
С. Турсунов
59'
58'
Желтая карточка
С. Борзенко
58'
Желтая карточка
Т. Парцвания
Замена
Е. Ткачук
️️️️
А. Дитятьев
57'
49'
ГОЛ! 1:1!
Моха
ГОЛ! 1:0!
А. Громов
Пас отдал
М. Бартулович
47'
17'
Желтая карточка
С. Конде
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ворскла
21
Александр Ткаченко
ВР
30
Сергей Симинин
ЦЗ
4
Арменд Даллку
ЦЗ
17
Владимир Чеснаков
ЦЗ
54
Алексей Дитятьев
ЦЗ
19
Андрей Ткачук
ОП
44
Игорь Пердута
ЦП
17
Санжар Турсунов
АП
28
Артем Громов
ЦФ
21
Младен Бартулович
ЦФ
7
Антон Шиндер
ЦФ
Главный тренер
Василий Сачко
Олимпик
16
Сергей Литовченко
ВР
33
Сергей Борзенко
ЦЗ
13
Владислав Огиря
ЦЗ
6
Секу Конде
ЦЗ
3
Темур Парцвания
ЦЗ
15
Валерий Лебедь
ОП
20
Иван Матяж
ЦП
11
Моха
ЦП
99
Виталий Гошкодеря
ЦП
34
Владимир Танчик
ПВ
92
Гегам Кадымян
ЦФ
Ворскла
51
Вадим Прокопенко
ВР
99
Николай Квасный
ЛЗ
3
Евгений Ткачук
ЦЗ
23
Вадим Сапай
ЦЗ
9
Ахмед Янузи
ЦФ
39
Александр Ковпак
ЦФ
24
Олег Баранник
ЦФ
Олимпик
1
Заури Махарадзе
ВР
25
Эмерсон
ЦЗ
7
Максим Драченко
ЦП
18
Игорь Семенина
ЦП
14
Антон Поступаленко
ЦП
8
Владимир Доронин
ЦП
7
Владимир Лысенко
ЦФ
4-1-1-1-3
21
Ткаченко
30
Симинин
17
Чеснаков
54
Дитятьев
4
Даллку
19
Ткачук
44
Пердута
17
Турсунов
7
Шиндер
21
Бартулович
28
Громов
4-1-3-1-1
16
Литовченко
13
Огиря
6
Конде
3
Парцвания
33
Борзенко
15
Лебедь
20
Матяж
11
Моха
99
Гошкодеря
34
Танчик
92
Кадымян
54
Дитятьев
3
Ткачук
3
Ткачук
54
Дитятьев
7
Шиндер
23
Сапай
23
Сапай
7
Шиндер
28
Громов
24
Баранник
24
Баранник
28
Громов
15
Лебедь
7
Драченко
7
Драченко
15
Лебедь
11
Моха
25
Эмерсон
25
Эмерсон
11
Моха
20
Матяж
7
Лысенко
7
Лысенко
20
Матяж
Остались в запасе
Ворскла
Олимпик
99
Николай Квасный
ЛЗ
51
Вадим Прокопенко
ВР
9
Ахмед Янузи
ЦФ
39
Александр Ковпак
ЦФ
Главный тренер
Василий Сачко
18
Игорь Семенина
ЦП
1
Заури Махарадзе
ВР
14
Антон Поступаленко
ЦП
8
Владимир Доронин
ЦП
Остались в запасе
99
Николай Квасный
ЛЗ
51
Вадим Прокопенко
ВР
9
Ахмед Янузи
ЦФ
39
Александр Ковпак
ЦФ
Остались в запасе
18
Игорь Семенина
ЦП
1
Заури Махарадзе
ВР
14
Антон Поступаленко
ЦП
8
Владимир Доронин
ЦП
Главный тренер
Василий Сачко
Статистика матча Ворскла - Олимпик
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Ингулец
1 : 1
23.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 29 тур
ЛНЗ
0 : 0
18.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Ворскла
1 : 2
10.05.2025
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Колос
0 : 0
04.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Ворскла
3 : 0
27.04.2025
Верес
Олимпик
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Львов
1 : 1
09.05.2021
Олимпик
Украина. Премьер-лига, 25 тур
Рух
3 : 0
06.05.2021
Олимпик
Украина. Премьер-лига, 24 тур
Олимпик
0 : 3
02.05.2021
Ингулец
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Олимпик
2 : 1
28.04.2021
Заря
Украина. Премьер-лига, 23 тур
Заря
2 : 1
25.04.2021
Олимпик
Информация о матче
Главный судья:
Дмитрий Кутаков
(Бровары, Киевская область)
Стадион:
Ворскла
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