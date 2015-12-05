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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Ворскла - Заря
Ворскла - Заря: обзор матча 05 декабря 2015
Ворскла
05.12.2015, суббота, 15:00
Украина. Премьер-Лига, 12 тур
0 : 2
Завершен
Заря
54'
Ф. Будковский
74'
А. Гордиенко
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ворскла - Заря
90'
+2
Желтая карточка
Н. Шевченко
90'
Замена
К. Дорошенко
️️️️
Н. Каменюка
83'
Замена
Г. Ярмаш
️️️️
Д. Липартия
Замена
А. Ковпак
️️️️
А. Скляр
78'
76'
Замена
Ж. Любенович
️️️️
И. Петряк
74'
ГОЛ! 0:2!
А. Гордиенко
Пас отдал
Р. Малиновский
Желтая карточка
С. Симинин
73'
70'
Желтая карточка
Е. Опанасенко
Замена
О. Баранник
️️️️
М. Бартулович
68'
54'
ГОЛ! 0:1!
Ф. Будковский
35'
Желтая карточка
А. Гордиенко
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ворскла
31
Станислав Богуш
ВР
4
Арменд Даллку
ЦЗ
30
Сергей Симинин
ЦЗ
17
Владимир Чеснаков
ЦЗ
23
Вадим Сапай
ЦЗ
54
Алексей Дитятьев
ЦЗ
6
Александр Скляр
ЦП
17
Санжар Турсунов
АП
21
Младен Бартулович
ЦФ
7
Антон Шиндер
ЦФ
28
Артем Громов
ЦФ
Главный тренер
Василий Сачко
Заря
30
Никита Шевченко
ВР
3
Михаил Сиваков
ЦЗ
39
Евгений Опанасенко
ЦЗ
45
Артем Гордиенко
ЦЗ
20
Александр Караваев
ПЗ
7
Иван Петряк
ЛВ
24
Дмитрий Гречишкин
ЦП
17
Руслан Малиновский
ЦП
6
Никита Каменюка
ЦП
13
Джаба Липартия
ЦФ
28
Филипп Будковский
ЦФ
Главный тренер
Юрий Вернидуб
Ворскла
1
Дмитрий Непогодов
ВР
99
Николай Квасный
ЛЗ
3
Евгений Ткачук
ЦЗ
44
Игорь Пердута
ЦП
8
Владимир Одарюк
ПВ
24
Олег Баранник
ЦФ
39
Александр Ковпак
ЦФ
Заря
91
Игорь Левченко
ВР
16
Григорий Ярмаш
ПЗ
23
Кирилл Дорошенко
ЛВ
22
Желько Любенович
ЦП
5
Андрей Тотовицкий
АП
3-2-1-1-3
31
Богуш
17
Чеснаков
23
Сапай
54
Дитятьев
30
Симинин
4
Даллку
6
Скляр
17
Турсунов
28
Громов
7
Шиндер
21
Бартулович
4-3-1-2
30
Шевченко
20
Караваев
39
Опанасенко
45
Гордиенко
3
Сиваков
24
Гречишкин
17
Малиновский
6
Каменюка
7
Петряк
28
Будковский
13
Липартия
21
Бартулович
24
Баранник
24
Баранник
21
Бартулович
6
Скляр
39
Ковпак
39
Ковпак
6
Скляр
13
Липартия
16
Ярмаш
16
Ярмаш
13
Липартия
7
Петряк
22
Любенович
22
Любенович
7
Петряк
6
Каменюка
23
Дорошенко
23
Дорошенко
6
Каменюка
Остались в запасе
Ворскла
Заря
8
Владимир Одарюк
ПВ
99
Николай Квасный
ЛЗ
1
Дмитрий Непогодов
ВР
3
Евгений Ткачук
ЦЗ
44
Игорь Пердута
ЦП
Главный тренер
Василий Сачко
5
Андрей Тотовицкий
АП
91
Игорь Левченко
ВР
Главный тренер
Юрий Вернидуб
Остались в запасе
8
Владимир Одарюк
ПВ
99
Николай Квасный
ЛЗ
1
Дмитрий Непогодов
ВР
3
Евгений Ткачук
ЦЗ
44
Игорь Пердута
ЦП
Остались в запасе
5
Андрей Тотовицкий
АП
91
Игорь Левченко
ВР
Главный тренер
Василий Сачко
Главный тренер
Юрий Вернидуб
Статистика матча Ворскла - Заря
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Ингулец
1 : 1
23.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 29 тур
ЛНЗ
0 : 0
18.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Ворскла
1 : 2
10.05.2025
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Колос
0 : 0
04.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Ворскла
3 : 0
27.04.2025
Верес
Заря
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Карпаты
- : -
21.11.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Заря
1 : 2
08.11.2026
ЛНЗ
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Заря
1 : 0
02.11.2026
Эпицентр
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Шахтер
0 : 0
24.10.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Заря
2 : 1
17.10.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Левый берег
1 : 3
12.10.2026
Заря
Информация о матче
Главный судья:
Евгений Арановский
(Киев)
Стадион:
Ворскла
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