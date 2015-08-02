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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Ворскла - Днепр
Ворскла - Днепр: обзор матча 02 августа 2015
Ворскла
02.08.2015, воскресенье, 19:30
Украина. Премьер-Лига, 3 тур
1 : 1
Завершен
Днепр
53'
А. Федецкий (АГ)
73'
Н. Калинич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ворскла - Днепр
85'
Замена
В. Федорчук
️️️️
Д. Канкава
Замена
В. Чеснаков
️️️️
А. Скляр
84'
73'
ГОЛ! 1:1!
Н. Калинич
Пас отдал
Е. Селезнев
Желтая карточка
А. Даллку
70'
Замена
А. Ковпак
️️️️
О. Баранник
66'
Замена
И. Пердута
️️️️
М. Бартулович
63'
62'
Замена
А. Близниченко
️️️️
Б. Гама
55'
Замена
Е. Селезнев
️️️️
А. Федецкий
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
А. Федецкий
53'
Желтая карточка
Е. Ткачук
48'
Желтая карточка
С. Симинин
41'
Желтая карточка
О. Баранник
37'
20'
Желтая карточка
А. Федецкий
12'
Желтая карточка
Л. Матос
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ворскла
1
Дмитрий Непогодов
ВР
30
Сергей Симинин
ЦЗ
4
Арменд Даллку
ЦЗ
23
Вадим Сапай
ЦЗ
3
Евгений Ткачук
ЦЗ
19
Андрей Ткачук
ОП
6
Александр Скляр
ЦП
17
Санжар Турсунов
АП
24
Олег Баранник
ЦФ
7
Антон Шиндер
ЦФ
21
Младен Бартулович
ЦФ
Главный тренер
Василий Сачко
Днепр
71
Денис Бойко
ВР
3
Лео Матос
ЦЗ
23
Дуглас
ЦЗ
7
Валерий Лучкевич
ЦЗ
18
Папа Гуйе
ЦЗ
44
Артем Федецкий
ПЗ
16
Бруно Гама
ЦП
90
Роман Безус
ЦП
29
Руслан Ротань
ЦП
23
Джаба Канкава
ЦП
9
Никола Калинич
ЦФ
Главный тренер
Мирон Маркевич
Ворскла
21
Александр Ткаченко
ВР
17
Владимир Чеснаков
ЦЗ
54
Алексей Дитятьев
ЦЗ
44
Игорь Пердута
ЦП
99
Олег Мищенко
ЦП
8
Владимир Одарюк
ПВ
39
Александр Ковпак
ЦФ
Днепр
16
Денис Шелихов
ВР
19
Дмитрий Чигринский
ЦЗ
14
Евгений Чеберячко
ЦЗ
5
Валерий Федорчук
ЦП
7
Андрей Близниченко
ПВ
11
Евгений Селезнев
ЦФ
97
Денис Баланюк
ЦФ
4-1-1-1-3
1
Непогодов
30
Симинин
23
Сапай
3
Ткачук
4
Даллку
19
Ткачук
6
Скляр
17
Турсунов
21
Бартулович
7
Шиндер
24
Баранник
3-2-4-1
71
Бойко
23
Дуглас
7
Лучкевич
18
Гуйе
44
Федецкий
3
Лео Матос
90
Безус
29
Ротань
23
Канкава
16
Гама
9
Калинич
6
Скляр
17
Чеснаков
17
Чеснаков
6
Скляр
21
Бартулович
44
Пердута
44
Пердута
21
Бартулович
24
Баранник
39
Ковпак
39
Ковпак
24
Баранник
16
Гама
7
Близниченко
7
Близниченко
16
Гама
23
Канкава
5
Федорчук
5
Федорчук
23
Канкава
44
Федецкий
11
Селезнев
11
Селезнев
44
Федецкий
Остались в запасе
Ворскла
Днепр
8
Владимир Одарюк
ПВ
21
Александр Ткаченко
ВР
54
Алексей Дитятьев
ЦЗ
99
Олег Мищенко
ЦП
Главный тренер
Василий Сачко
16
Денис Шелихов
ВР
19
Дмитрий Чигринский
ЦЗ
14
Евгений Чеберячко
ЦЗ
97
Денис Баланюк
ЦФ
Главный тренер
Мирон Маркевич
Остались в запасе
8
Владимир Одарюк
ПВ
21
Александр Ткаченко
ВР
54
Алексей Дитятьев
ЦЗ
99
Олег Мищенко
ЦП
Остались в запасе
16
Денис Шелихов
ВР
19
Дмитрий Чигринский
ЦЗ
14
Евгений Чеберячко
ЦЗ
97
Денис Баланюк
ЦФ
Главный тренер
Василий Сачко
Главный тренер
Мирон Маркевич
Статистика матча Ворскла - Днепр
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Ингулец
1 : 1
23.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 29 тур
ЛНЗ
0 : 0
18.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Ворскла
1 : 2
10.05.2025
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Колос
0 : 0
04.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Ворскла
3 : 0
27.04.2025
Верес
Днепр
Украина. Плей-офф, 10 тур
Днепр
0 : 0
31.05.2017
Волынь
Украина. Плей-офф, 9 тур
Ворскла
1 : 0
27.05.2017
Днепр
Украина. Плей-офф, 8 тур
Сталь
0 : 1
20.05.2017
Днепр
Украина. Плей-офф, 7 тур
Днепр
2 : 3
14.05.2017
Карпаты
Украина. Плей-офф, 6 тур
Звезда К
1 : 1
07.05.2017
Днепр
Информация о матче
Главный судья:
Константин Труханов
(Харьков)
Стадион:
Ворскла
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