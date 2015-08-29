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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Ворскла - Металлист
Ворскла - Металлист: обзор матча 29 августа 2015
Ворскла
29.08.2015, суббота, 19:30
Украина. Премьер-Лига, 6 тур
1 : 0
Завершен
Металлист
86'
А. Дитятьев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ворскла - Металлист
89'
Замена
С. Кулиш
️️️️
А. Довгий
ГОЛ! 1:0!
А. Дитятьев
Пас отдал
А. Даллку
86'
Желтая карточка
С. Турсунов
83'
81'
Замена
С. Назаренко
️️️️
С. Рудыка
Замена
М. Бартулович
️️️️
А. Скляр
76'
Желтая карточка
А. Скляр
70'
Замена
А. Ковпак
️️️️
О. Мищенко
70'
58'
Замена
А. Беседин
️️️️
И. Бобко
Желтая карточка
А. Дитятьев
49'
Замена
О. Баранник
️️️️
А. Шиндер
36'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ворскла
21
Александр Ткаченко
ВР
30
Сергей Симинин
ЦЗ
4
Арменд Даллку
ЦЗ
54
Алексей Дитятьев
ЦЗ
19
Андрей Ткачук
ОП
6
Александр Скляр
ЦП
99
Олег Мищенко
ЦП
44
Игорь Пердута
ЦП
17
Санжар Турсунов
АП
7
Антон Шиндер
ЦФ
28
Артем Громов
ЦФ
Главный тренер
Василий Сачко
Металлист
23
Сергей Погорелый
ВР
5
Артем Путивцев
ЛЗ
2
Дмитрий Рыжук
ЦЗ
23
Эдуард Соболь
ЦЗ
2
Алексей Полянский
ЦЗ
21
Иван Бобко
ЛВ
6
Алексей Довгий
ЦП
8
Кирилл Ковальчук
ЦП
11
Вячеслав Чурко
ПВ
80
Владимир Приёмов
ЦФ
9
Сергей Рудыка
ЦФ
Ворскла
50
Ян Вичный
ВР
23
Вадим Сапай
ЦЗ
17
Владимир Чеснаков
ЦЗ
3
Евгений Ткачук
ЦЗ
21
Младен Бартулович
ЦФ
24
Олег Баранник
ЦФ
39
Александр Ковпак
ЦФ
Металлист
29
Александр Горяинов
ВР
55
Александр Нойок
ОП
11
Сергей Барилко
ЦП
9
Сергей Назаренко
ЦП
7
Станислав Кулиш
ЦП
94
Святослав Козловский
ЦФ
41
Артем Беседин
ЦФ
3-1-3-1-2
21
Ткаченко
30
Симинин
4
Даллку
54
Дитятьев
19
Ткачук
6
Скляр
99
Мищенко
44
Пердута
17
Турсунов
28
Громов
7
Шиндер
4-2-2-2
23
Погорелый
2
Рыжук
23
Соболь
2
Полянский
5
Путивцев
6
Довгий
8
Ковальчук
11
Чурко
21
Бобко
9
Рудыка
80
Приёмов
6
Скляр
21
Бартулович
21
Бартулович
6
Скляр
7
Шиндер
24
Баранник
24
Баранник
7
Шиндер
99
Мищенко
39
Ковпак
39
Ковпак
99
Мищенко
9
Рудыка
9
Назаренко
9
Назаренко
9
Рудыка
6
Довгий
7
Кулиш
7
Кулиш
6
Довгий
21
Бобко
41
Беседин
41
Беседин
21
Бобко
Остались в запасе
Ворскла
Металлист
50
Ян Вичный
ВР
23
Вадим Сапай
ЦЗ
17
Владимир Чеснаков
ЦЗ
3
Евгений Ткачук
ЦЗ
Главный тренер
Василий Сачко
94
Святослав Козловский
ЦФ
55
Александр Нойок
ОП
11
Сергей Барилко
ЦП
29
Александр Горяинов
ВР
Остались в запасе
50
Ян Вичный
ВР
23
Вадим Сапай
ЦЗ
17
Владимир Чеснаков
ЦЗ
3
Евгений Ткачук
ЦЗ
Остались в запасе
94
Святослав Козловский
ЦФ
55
Александр Нойок
ОП
11
Сергей Барилко
ЦП
29
Александр Горяинов
ВР
Главный тренер
Василий Сачко
Статистика матча Ворскла - Металлист
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Ингулец
1 : 1
23.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 29 тур
ЛНЗ
0 : 0
18.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Ворскла
1 : 2
10.05.2025
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Колос
0 : 0
04.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Ворскла
3 : 0
27.04.2025
Верес
Металлист
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Металлист
0 : 3
04.06.2023
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 29 тур
Металлист
1 : 2
29.05.2023
Минай
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Кривбасс
2 : 0
25.05.2023
Металлист
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Харьков
2 : 0
21.05.2023
Металлист
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Металлист
0 : 5
14.05.2023
Заря
Информация о матче
Главный судья:
Ярослав Козик
(Мукачево)
Стадион:
Ворскла
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