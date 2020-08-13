Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Александр Петров - статистика

Завершил карьеру
20 января 1990 (36), Санкт-Петербург
#10 | Полузащитник
173 см | 70 кг
Россия
Статистика
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Химки
19
1
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. Первый дивизион, 24 тур
Химки
1 : 1
13.08.2010
Луч
Был в запасе
Россия. Первый дивизион, 23 тур
Химки
0 : 0
10.08.2010
СКА-Хабаровск
Был в запасе
Россия. Первый дивизион, 22 тур
Авангард
0 : 1
02.08.2010
Химки
Был в запасе
Россия. Первый дивизион, 21 тур
Салют
1 : 2
30.07.2010
Химки
88' - 90'
Россия. Первый дивизион, 20 тур
Химки
1 : 3
09.07.2010
Ротор
1' - 65'
Россия. Первый дивизион, 19 тур
Химки
1 : 1
06.07.2010
Волгарь
84' - 90'
Россия. Первый дивизион, 17 тур
Мордовия
2 : 1
23.06.2010
Химки
76' - 90'
Россия. Первый дивизион, 16 тур
Химки
0 : 0
15.06.2010
Краснодар
84' - 90'
Россия. Первый дивизион, 14 тур
Динамо Бр
1 : 1
04.06.2010
Химки
46' - 90'
Россия. Первый дивизион, 13 тур
Шинник
0 : 0
01.06.2010
Химки
1' - 68'
Россия. Первый дивизион, 12 тур
Химки
4 : 1
24.05.2010
Сочи
1' - 62'
Россия. Первый дивизион, 11 тур
Химки
1 : 0
21.05.2010
Балтика
1' - 86'
Россия. Первый дивизион, 10 тур
Иртыш
0 : 0
13.05.2010
Химки
1' - 90'
Россия. Первый дивизион, 9 тур
Урал
0 : 2
10.05.2010
Химки
50' - 90'
52'
Россия. Первый дивизион, 8 тур
Химки
1 : 0
02.05.2010
Волга
90' - 90'
Россия. Первый дивизион, 7 тур
Химки
0 : 2
29.04.2010
КАМАЗ
64' - 90'
Россия. Первый дивизион, 6 тур
Химки
0 : 1
21.04.2010
Кубань (ЛФЛ)
56' - 90'
Россия. Первый дивизион, 4 тур
Луч
0 : 0
10.04.2010
Химки
1' - 71'
Россия. Первый дивизион, 3 тур
СКА-Хабаровск
1 : 1
07.04.2010
Химки
90' - 90'
Россия. Первый дивизион, 2 тур
Химки
3 : 0
31.03.2010
Авангард
79' - 90'
Россия. Первый дивизион, 1 тур
Химки
1 : 0
28.03.2010
Салют
Был в запасе
Главные новости
Аршавин назвал себя лучшим игроком в истории России
13:30
5
Григорян поставил крест на Батракове
12:55
5
Актер Бурунов дал совет Игдисамову из ЦСКА
12:11
6
Мостовой прокомментировал нежелание клубов приглашать его на работу
11:58
2
«Зажали мне 60 тысяч»: Аршавин впервые откровенно рассказал, почему не перешел в «Спартак»
11:48
4
В Турции разъярены решением тренера «Галатасарая» по Батракову
11:43
2
Дзюба откровенно ответил на вопрос о своем будущем
10:59
5
Названо главное разочарование старта сезона РПЛ
10:41
1
В Турции возмущены решением тренера «Галатасарая» по Батракову
09:22
1
Унизительное поражение Батракова, Мостового готовы взять в тренерский штаб и другие новости
02:00
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+