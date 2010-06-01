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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Шинник - Химки
Шинник - Химки: обзор матча 01 июня 2010
Шинник
01.06.2010, вторник, 18:30
Россия. Первый дивизион, 13 тур
0 : 0
Завершен
Химки
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шинник - Химки
Замена
Р. Валеев
️️️️
Вильям
Замена
М. Канаев
️️️️
А. Юсупов
Замена
Э. Булия
️️️️
В. Корытько
Замена
А. Оганесян
️️️️
А. Петров
Замена
А. Архипов
️️️️
В. Рыжков
Желтая карточка
К. Дудченко
Желтая карточка
А. Юсупов
Замена
А. Говоров
️️️️
Р. Григорян
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шинник
1
Евгений Городов
ВР
25
Дмитрий Половинчук
ЦЗ
16
Милан Вьештица
ЦЗ
21
Валерий Катынсус
ЦЗ
33
Александр Сухов
ПЗ
20
Роман Войдель
ЛП
28
Владислав Рыжков
ЦП
28
Роман Григорян
ЦП
6
Вильям
АП
10
Владимир Корытько
ПП
31
Роман Монарев
ЦФ
Главный тренер
Денис Бояринцев
Химки
21
Роман Березовский
ВР
33
Евгений Гапон
ЛЗ
12
Сергей Пономаренко
ЦЗ
7
Анатолий Нежелев
ЦЗ
80
Игорь Климов
ЦЗ
31
Адиль Ибрагимов
ЦЗ
4
Никита Чичерин
ПЗ
10
Александр Петров
ЦП
4
Артур Юсупов
ЦП
10
Сергей Кузнецов
ЦП
30
Константин Дудченко
ЦФ
Шинник
27
Станислав Хотеев
ВР
2
Максим Поворов
ЦЗ
13
Александр Кудрявцев
ЦП
10
Руслан Валеев
ЦП
91
Эдуард Булия
ЦФ
26
Антон Архипов
ЦФ
20
Андрей Говоров
ЦФ
Химки
17
Станислав Козырев
ВР
5
Андрей Степанов
ЦЗ
43
Арсений Логашов
ПЗ
28
Арсен Оганесян
ЛП
17
Михаил Канаев
ОП
24
Антон Мамонов
ЦФ
14
Сергей Маслов
ЦФ
4-4-1-1
1
Городов
25
Половинчук
16
Вьештица
21
Катынсус
33
Сухов
20
Войдель
28
Рыжков
28
Григорян
10
Корытько
6
Вильям
31
Монарев
3-2-3-1
21
Березовский
7
Нежелев
80
Климов
31
Ибрагимов
4
Чичерин
33
Гапон
10
Петров
4
Юсупов
10
Кузнецов
30
Дудченко
6
Вильям
10
Валеев
10
Валеев
6
Вильям
10
Корытько
91
Булия
91
Булия
10
Корытько
28
Рыжков
26
Архипов
26
Архипов
28
Рыжков
28
Григорян
20
Говоров
20
Говоров
28
Григорян
4
Юсупов
17
Канаев
17
Канаев
4
Юсупов
10
Петров
28
Оганесян
28
Оганесян
10
Петров
Остались в запасе
Шинник
Химки
13
Александр Кудрявцев
ЦП
27
Станислав Хотеев
ВР
2
Максим Поворов
ЦЗ
Главный тренер
Денис Бояринцев
5
Андрей Степанов
ЦЗ
17
Станислав Козырев
ВР
43
Арсений Логашов
ПЗ
24
Антон Мамонов
ЦФ
14
Сергей Маслов
ЦФ
Остались в запасе
13
Александр Кудрявцев
ЦП
27
Станислав Хотеев
ВР
2
Максим Поворов
ЦЗ
Остались в запасе
5
Андрей Степанов
ЦЗ
17
Станислав Козырев
ВР
43
Арсений Логашов
ПЗ
24
Антон Мамонов
ЦФ
14
Сергей Маслов
ЦФ
Главный тренер
Денис Бояринцев
Статистика матча Шинник - Химки
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Сочи
- : -
15.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Челябинск
2 : 0
01.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Шинник
2 : 1
26.10.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Велес
1 : 1
18.10.2026
Шинник
Россия. Кубок, 1/2 финала
Нижний Новгород
4 : 0
14.10.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Шинник
2 : 0
10.10.2026
Текстильщик
Химки
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Спартак
5 : 0
24.05.2025
Химки
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Химки
3 : 2
17.05.2025
Рубин
Россия. Премьер-лига, 28 тур
Оренбург
1 : 1
10.05.2025
Химки
Россия. Премьер-лига, 27 тур
Химки
1 : 1
04.05.2025
Ростов
Россия. Премьер-лига, 26 тур
Химки
2 : 2
27.04.2025
Акрон
Информация о матче
Главный судья:
Владимир Казьменко
(Ростов-на-Дону)
Стадион:
Шинник
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