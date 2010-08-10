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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Химки - СКА-Хабаровск
Химки - СКА-Хабаровск: обзор матча 10 августа 2010
Химки
10.08.2010, вторник, 19:30
Россия. Первый дивизион, 23 тур
0 : 0
Завершен
СКА-Хабаровск
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Химки - СКА-Хабаровск
+1
Замена
А. Минеев
️️️️
И. Бырлов
Желтая карточка
А. Степанов
Желтая карточка
А. Тихонов
Замена
С. Терехов
️️️️
Е. Гапон
Замена
И. Пиюк
️️️️
В. Кармазиненко
Замена
Т. Ракуяма
️️️️
А. Нежелев
Замена
К. Дудченко
️️️️
П. Игнатович
Желтая карточка
П. Игнатович
Желтая карточка
А. Димидко
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Химки
21
Роман Березовский
ВР
33
Евгений Гапон
ЛЗ
80
Игорь Климов
ЦЗ
12
Сергей Пономаренко
ЦЗ
7
Анатолий Нежелев
ЦЗ
31
Адиль Ибрагимов
ЦЗ
4
Никита Чичерин
ПЗ
29
Павел Игнатович
ЛП
90
Андрей Тихонов
ЛП
8
Лев Королев
ЦП
4
Артур Юсупов
ЦП
СКА-Хабаровск
19
Алексей Степанов
ВР
24
Гаджи Наврузов
ЦЗ
13
Андрей Семенов
ЦЗ
5
Сергей Нестеренко
ЦЗ
26
Даниэль Балан
ПЗ
10
Иван Старков
ЛП
7
Игорь Бырлов
ЦП
27
Андрей Мурнин
ЦП
2
Александр Димидко
ЦП
4
Василий Янотовский
ЦП
8
Василий Кармазиненко
ЦФ
Главный тренер
Сергей Горлукович
Химки
17
Станислав Козырев
ВР
32
Сергей Терехов
ЛЗ
90
Алексей Клубков
ЦЗ
43
Арсений Логашов
ПЗ
10
Александр Петров
ЦП
88
Такаши Ракуяма
ЦП
30
Константин Дудченко
ЦФ
СКА-Хабаровск
40
Антон Козорез
ВР
3
Андрей Смирнов
ЦЗ
18
Александр Нечаев
ЦП
13
Александр Минеев
ЦП
3
Сергей Голяткин
АП
25
Игорь Пиюк
ЦФ
16
Сергей Рыжих
ЦФ
3-2-4
21
Березовский
12
Пономаренко
7
Нежелев
31
Ибрагимов
33
Гапон
4
Чичерин
90
Тихонов
8
Королев
4
Юсупов
29
Игнатович
4-5-1
19
Степанов
26
Балан
13
Семенов
5
Нестеренко
24
Наврузов
7
Бырлов
27
Мурнин
2
Димидко
4
Янотовский
10
Старков
8
Кармазиненко
7
Нежелев
88
Ракуяма
88
Ракуяма
7
Нежелев
33
Гапон
32
Терехов
32
Терехов
33
Гапон
29
Игнатович
30
Дудченко
30
Дудченко
29
Игнатович
8
Кармазиненко
25
Пиюк
25
Пиюк
8
Кармазиненко
7
Бырлов
13
Минеев
13
Минеев
7
Бырлов
Остались в запасе
Химки
СКА-Хабаровск
90
Алексей Клубков
ЦЗ
10
Александр Петров
ЦП
17
Станислав Козырев
ВР
43
Арсений Логашов
ПЗ
18
Александр Нечаев
ЦП
16
Сергей Рыжих
ЦФ
40
Антон Козорез
ВР
3
Андрей Смирнов
ЦЗ
3
Сергей Голяткин
АП
Главный тренер
Сергей Горлукович
Остались в запасе
90
Алексей Клубков
ЦЗ
10
Александр Петров
ЦП
17
Станислав Козырев
ВР
43
Арсений Логашов
ПЗ
Остались в запасе
18
Александр Нечаев
ЦП
16
Сергей Рыжих
ЦФ
40
Антон Козорез
ВР
3
Андрей Смирнов
ЦЗ
3
Сергей Голяткин
АП
Главный тренер
Сергей Горлукович
Статистика матча Химки - СКА-Хабаровск
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Химки
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Спартак
5 : 0
24.05.2025
Химки
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Химки
3 : 2
17.05.2025
Рубин
Россия. Премьер-лига, 28 тур
Оренбург
1 : 1
10.05.2025
Химки
Россия. Премьер-лига, 27 тур
Химки
1 : 1
04.05.2025
Ростов
Россия. Премьер-лига, 26 тур
Химки
2 : 2
27.04.2025
Акрон
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
СКА-Хабаровск
- : -
15.11.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
08.11.2026
Текстильщик
Россия. Кубок, Финал
Ленинградец
1 : 1
04.11.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нефтехимик
0 : 2
31.10.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
24.10.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
СКА-Хабаровск
1 : 2
18.10.2026
Волга
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