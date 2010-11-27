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Абдулла Гаджикадиев - статистика

Завершил карьеру
10 апреля 1993 (33)
#1 | Вратарь
182 см | 79 кг
Россия
Статистика
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Анжи (мол)
16
-21/1
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. Молодежное первенство, 30 тур
Спартак Нч (мол)
1 : 3
27.11.2010
Анжи (мол)
46' - 90'
Россия. Молодежное первенство, 25 тур
Анжи (мол)
0 : 2
23.10.2010
Зенит (мол)
46' - 90'
Россия. Молодежное первенство, 21 тур
Анжи (мол)
1 : 2
18.09.2010
Рубин (мол)
Был в запасе
Россия. Молодежное первенство, 17 тур
ЦСКА (мол)
1 : 0
14.08.2010
Анжи (мол)
Был в запасе
Россия. Молодежное первенство, 15 тур
Раменское
4 : 0
29.07.2010
Анжи (мол)
1' - 90'
Россия. Молодежное первенство, 14 тур
Анжи (мол)
1 : 1
24.07.2010
Ахмат (мол)
1' - 90'
Россия. Молодежное первенство, 13 тур
Томь (мол)
1 : 0
17.07.2010
Анжи (мол)
1' - 90'
Россия. Молодежное первенство, 11 тур
Зенит (мол)
1 : 0
03.07.2010
Анжи (мол)
1' - 90'
Россия. Молодежное первенство, 10 тур
Анжи (мол)
0 : 1
10.05.2010
Динамо (мол)
1' - 90'
Россия. Молодежное первенство, 9 тур
Спартак М (мол)
1 : 1
05.05.2010
Анжи (мол)
1' - 90'
Россия. Молодежное первенство, 8 тур
Анжи (мол)
1 : 1
29.04.2010
Кр. Советов (мол)
1' - 90'
Россия. Молодежное первенство, 7 тур
Рубин (мол)
1 : 0
24.04.2010
Анжи (мол)
1' - 90'
Россия. Молодежное первенство, 6 тур
Анжи (мол)
0 : 1
18.04.2010
Ростов (мол)
1' - 90'
Россия. Молодежное первенство, 5 тур
Сибирь (мол)
3 : 0
10.04.2010
Анжи (мол)
1' - 90'
Россия. Молодежное первенство, 3 тур
Анжи (мол)
2 : 1
26.03.2010
ЦСКА (мол)
1' - 90'
8'
Россия. Молодежное первенство, 2 тур
Амкар (мол)
1 : 0
19.03.2010
Анжи (мол)
1' - 90'
Россия. Молодежное первенство, 1 тур
Анжи (мол)
0 : 0
12.03.2010
Спартак Нч (мол)
1' - 90'
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