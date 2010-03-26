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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Анжи (мол) - ЦСКА (мол)
Анжи (мол) - ЦСКА (мол): обзор матча 26 марта 2010
Анжи (мол)
26.03.2010, пятница, 14:00
Россия. Молодежное первенство, 3 тур
2 : 1
Завершен
ЦСКА (мол)
8'
А. Гаджикадиев
50'
А. Ибрагимгаджиев
54'
А. Васянович
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Анжи (мол) - ЦСКА (мол)
Замена
Д. Замешаев
️️️️
Е. Иванов
Желтая карточка
Ш. Мирзаев
Замена
С. Джамилиев
️️️️
М. Испагиев
Замена
М. Султонов
️️️️
А. Стукалов
Желтая карточка
М. Испагиев
Замена
Ш. Мухаммад
️️️️
Г. Гаджиев
Замена
Р. Перепелюков
️️️️
М. Курбанов
Замена
Н. Пилиев
️️️️
Н. Дзаламидзе
Желтая карточка
А. Киселев
ГОЛ! 2:1!
А. Васянович
ГОЛ! 2:0!
А. Ибрагимгаджиев
Желтая карточка
М. Абдулаев
Желтая карточка
А. Ибрагимгаджиев
Желтая карточка
Г. Омаров
ГОЛ! 1:0!
А. Гаджикадиев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Анжи (мол)
1
Абдулла Гаджикадиев
ВР
21
Махач Испагиев
ЦЗ
44
Мурад Курбанов
ЦЗ
6
Ахмад Магомедов
ЦЗ
75
Анвар Ибрагимгаджиев
ЦЗ
3
Али Гаджибеков
ЦЗ
27
Муртазали Абдулаев
ЦП
18
Гамзат Омаров
ЦП
17
Магомед Мирзабеков
ЦП
98
Гаджи Гаджиев
ПП
92
Шамиль Мирзаев
ЦФ
Главный тренер
Гамаль Бабаев
ЦСКА (мол)
12
Станислав Плохих
ВР
14
Анатолий Стукалов
ЦЗ
91
Кирилл Суслов
ЦЗ
30
Андрей Васянович
ПЗ
22
Петр Тен
ПЗ
8
Егор Иванов
ЦП
17
Александр Васильев
ЦП
20
Алексей Киселев
ЦП
18
Артем Попов
ПВ
17
Сергей Сипатов
ЦФ
10
Ника Дзаламидзе
ЦФ
Главный тренер
Юрий Аджем
Анжи (мол)
1
Мехти Дженетов
ВР
0
Руслан Перепелюков
ЦЗ
23
Михаил Зайцев
ЦЗ
3
Магомед Абидинов
ЦЗ
43
Салимхан Джамилиев
ЦП
92
Микаил Абакаров
ЦП
17
Шариф Мухаммад
ЦП
ЦСКА (мол)
1
Сергей Чепчугов
ВР
8
Семен Федотов
ПЗ
3
Искандар Джалилов
ПЗ
5
Ника Пилиев
ЛП
20
Кирилл Лапидус
ЦП
44
Дмитрий Замешаев
ЦП
28
Мухаммад Султонов
ПВ
3-2-4-1
1
Гаджикадиев
6
Магомедов
75
Ибрагимгаджиев
3
Гаджибеков
44
Курбанов
21
Испагиев
27
Абдулаев
18
Омаров
17
Мирзабеков
98
Гаджиев
92
Мирзаев
4-3-1-2
12
Плохих
22
Тен
14
Стукалов
91
Суслов
30
Васянович
8
Иванов
17
Васильев
20
Киселев
18
Попов
10
Дзаламидзе
17
Сипатов
21
Испагиев
43
Джамилиев
43
Джамилиев
21
Испагиев
44
Курбанов
0
Перепелюков
0
Перепелюков
44
Курбанов
98
Гаджиев
17
Мухаммад
17
Мухаммад
98
Гаджиев
8
Иванов
44
Замешаев
44
Замешаев
8
Иванов
14
Стукалов
28
Султонов
28
Султонов
14
Стукалов
10
Дзаламидзе
5
Пилиев
5
Пилиев
10
Дзаламидзе
Остались в запасе
Анжи (мол)
ЦСКА (мол)
23
Михаил Зайцев
ЦЗ
3
Магомед Абидинов
ЦЗ
92
Микаил Абакаров
ЦП
1
Мехти Дженетов
ВР
Главный тренер
Гамаль Бабаев
20
Кирилл Лапидус
ЦП
1
Сергей Чепчугов
ВР
8
Семен Федотов
ПЗ
3
Искандар Джалилов
ПЗ
Главный тренер
Юрий Аджем
Остались в запасе
23
Михаил Зайцев
ЦЗ
3
Магомед Абидинов
ЦЗ
92
Микаил Абакаров
ЦП
1
Мехти Дженетов
ВР
Остались в запасе
20
Кирилл Лапидус
ЦП
1
Сергей Чепчугов
ВР
8
Семен Федотов
ПЗ
3
Искандар Джалилов
ПЗ
Главный тренер
Гамаль Бабаев
Главный тренер
Юрий Аджем
Статистика матча Анжи (мол) - ЦСКА (мол)
5
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
1
Матчи команд
Анжи (мол)
Россия. Молодежное первенство, 30 тур
Анжи (мол)
1 : 0
26.05.2019
Урал (мол)
Россия. Молодежное первенство, 29 тур
Рубин (мол)
0 : 2
20.05.2019
Анжи (мол)
Россия. Молодежное первенство, 28 тур
Анжи (мол)
0 : 2
10.05.2019
Арсенал Т (мол)
Россия. Молодежное первенство, 27 тур
Енисей (мол)
3 : 0
03.05.2019
Анжи (мол)
Россия. Молодежное первенство, 26 тур
Анжи (мол)
0 : 2
27.04.2019
Ростов (мол)
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Зенит (мол)
- : -
20.11.2026
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
ЦСКА (мол)
3 : 1
06.11.2026
Краснодар (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Ростов (мол)
1 : 4
30.10.2026
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
ЦСКА (мол)
5 : 1
23.10.2026
Родина (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Чертаново (мол)
2 : 5
16.10.2026
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
ЦСКА (мол)
2 : 0
09.10.2026
Акрон - Академия им. Коноплева
Информация о матче
Главный судья:
Михаил Белов
(Нижний Новгород)
Стадион:
Сокол
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