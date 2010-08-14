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Расписание матчей
Россия. МФЛ
ЦСКА (мол) - Анжи (мол)
ЦСКА (мол) - Анжи (мол): обзор матча 14 августа 2010
ЦСКА (мол)
14.08.2010, суббота, 11:00
Россия. Молодежное первенство, 17 тур
1 : 0
Завершен
Анжи (мол)
49'
С. Сердеров
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ЦСКА (мол) - Анжи (мол)
Замена
С. Сипатов
️️️️
М. Султонов
Замена
Л. Мушников
️️️️
А. Попов
Замена
А. Амбарцумян
️️️️
С. Сердеров
Желтая карточка
П. Меджидов
Замена
Р. Алиев
️️️️
С. Джамилиев
Замена
А. Ибрагимгаджиев
️️️️
А. Ибрагимов
ГОЛ! 1:0!
С. Сердеров
Замена
У. Чосич
️️️️
П. Тен
Желтая карточка
П. Тен
Желтая карточка
Ш. Мирзаев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ЦСКА (мол)
1
Иван Скрипник
ВР
91
Кирилл Суслов
ЦЗ
22
Петр Тен
ПЗ
10
Любош Калоуда
ЛП
8
Егор Иванов
ЦП
17
Александр Васильев
ЦП
20
Алексей Киселев
ЦП
28
Мухаммад Султонов
ПВ
18
Артем Попов
ПВ
92
Евгений Кобзарь
ЦФ
28
Сердер Сердеров
ЦФ
Главный тренер
Юрий Аджем
Анжи (мол)
1
Мехти Дженетов
ВР
44
Мурад Курбанов
ЦЗ
9
Шамиль Алимагомаев
ЦП
43
Салимхан Джамилиев
ЦП
87
Пайзулла Меджидов
ЦП
35
Азамат Ибрагимов
ЦП
17
Шариф Мухаммад
ЦП
17
Магомед Мирзабеков
ЦП
98
Гаджи Гаджиев
ПП
92
Шамиль Мирзаев
ЦФ
0
Магомед Магомедов
ЦФ
Главный тренер
Гамаль Бабаев
ЦСКА (мол)
12
Станислав Плохих
ВР
15
Урош Чосич
ЦЗ
8
Семен Федотов
ПЗ
7
Леонид Мушников
ЦП
17
Сергей Сипатов
ЦФ
10
Армен Амбарцумян
ЦФ
Анжи (мол)
1
Абдулла Гаджикадиев
ВР
75
Анвар Ибрагимгаджиев
ЦЗ
20
Руслан Алиев
ЦФ
2-4-2-2
1
Скрипник
91
Суслов
22
Тен
10
Калоуда
17
Васильев
20
Киселев
8
Иванов
28
Султонов
18
Попов
28
Сердеров
92
Кобзарь
1-5-2-2
1
Дженетов
44
Курбанов
98
Гаджиев
35
Ибрагимов
17
Мухаммад
17
Мирзабеков
87
Меджидов
9
Алимагомаев
43
Джамилиев
0
Магомедов
92
Мирзаев
28
Султонов
17
Сипатов
17
Сипатов
28
Султонов
18
Попов
7
Мушников
7
Мушников
18
Попов
22
Тен
15
Чосич
15
Чосич
22
Тен
28
Сердеров
10
Амбарцумян
10
Амбарцумян
28
Сердеров
35
Ибрагимов
75
Ибрагимгаджиев
75
Ибрагимгаджиев
35
Ибрагимов
43
Джамилиев
20
Алиев
20
Алиев
43
Джамилиев
Остались в запасе
ЦСКА (мол)
Анжи (мол)
12
Станислав Плохих
ВР
8
Семен Федотов
ПЗ
Главный тренер
Юрий Аджем
1
Абдулла Гаджикадиев
ВР
Главный тренер
Гамаль Бабаев
Остались в запасе
12
Станислав Плохих
ВР
8
Семен Федотов
ПЗ
Остались в запасе
1
Абдулла Гаджикадиев
ВР
Главный тренер
Юрий Аджем
Главный тренер
Гамаль Бабаев
Статистика матча ЦСКА (мол) - Анжи (мол)
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Зенит (мол)
- : -
20.11.2026
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
ЦСКА (мол)
3 : 1
06.11.2026
Краснодар (мол)
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1 : 4
30.10.2026
ЦСКА (мол)
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ЦСКА (мол)
5 : 1
23.10.2026
Родина (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Чертаново (мол)
2 : 5
16.10.2026
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03.05.2019
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Информация о матче
Стадион:
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