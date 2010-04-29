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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Анжи (мол) - Кр. Советов (мол)
Анжи (мол) - Кр. Советов (мол): обзор матча 29 апреля 2010
Анжи (мол)
29.04.2010, четверг, 15:00
Россия. Молодежное первенство, 8 тур
1 : 1
Завершен
Кр. Советов (мол)
4'
Р. Алиев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Анжи (мол) - Кр. Советов (мол)
Замена
️️️️
М. Абидинов
Замена
️️️️
М. Курбанов
Желтая карточка
М. Курбанов
Замена
️️️️
А. Ибрагимгаджиев
Замена
️️️️
Р. Алиев
Желтая карточка
М. Абидинов
Замена
️️️️
М. Мирзабеков
Замена
️️️️
Е. Зверев
Замена
️️️️
М. Абдулаев
Замена
️️️️
А. Рылов
Замена
️️️️
И. Цаллагов
Замена
️️️️
Ф. Васиев
Замена
️️️️
А. Концедалов
Замена
️️️️
И. Егошкин
Желтая карточка
И. Егошкин
ГОЛ! 1:0!
Р. Алиев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Анжи (мол)
1
Абдулла Гаджикадиев
ВР
44
Мурад Курбанов
ЦЗ
75
Анвар Ибрагимгаджиев
ЦЗ
6
Ахмад Магомедов
ЦЗ
3
Магомед Абидинов
ЦЗ
3
Али Гаджибеков
ЦЗ
9
Шамиль Алимагомаев
ЦП
27
Муртазали Абдулаев
ЦП
17
Шариф Мухаммад
ЦП
17
Магомед Мирзабеков
ЦП
20
Руслан Алиев
ЦФ
Главный тренер
Гамаль Бабаев
Кр. Советов (мол)
30
Никита Алексеев
ВР
26
Фарход Васиев
ЛЗ
2
Владимир Хозин
ЦЗ
50
Кшиштоф Лагиевка
ЦЗ
25
Алексей Концедалов
ЦЗ
15
Ибрагим Цаллагов
ОП
89
Игорь Егошкин
ЦП
13
Евгений Зверев
ЦП
4
Александр Елисеев
ЦП
10
Артур Рылов
ПП
77
Александр Салугин
ЦФ
Анжи (мол)
1
Мехти Дженетов
ВР
Кр. Советов (мол)
35
Руслан Йончев
ВР
3-2-4-1
1
Гаджикадиев
6
Магомедов
3
Абидинов
3
Гаджибеков
75
Ибрагимгаджиев
44
Курбанов
9
Алимагомаев
17
Мухаммад
17
Мирзабеков
27
Абдулаев
20
Алиев
4-1-4-1
30
Алексеев
2
Хозин
50
Лагиевка
25
Концедалов
26
Васиев
15
Цаллагов
10
Рылов
13
Зверев
4
Елисеев
89
Егошкин
77
Салугин
Остались в запасе
Анжи (мол)
Кр. Советов (мол)
1
Мехти Дженетов
ВР
Главный тренер
Гамаль Бабаев
35
Руслан Йончев
ВР
Остались в запасе
1
Мехти Дженетов
ВР
Остались в запасе
35
Руслан Йончев
ВР
Главный тренер
Гамаль Бабаев
Статистика матча Анжи (мол) - Кр. Советов (мол)
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Анжи (мол)
Россия. Молодежное первенство, 30 тур
Анжи (мол)
1 : 0
26.05.2019
Урал (мол)
Россия. Молодежное первенство, 29 тур
Рубин (мол)
0 : 2
20.05.2019
Анжи (мол)
Россия. Молодежное первенство, 28 тур
Анжи (мол)
0 : 2
10.05.2019
Арсенал Т (мол)
Россия. Молодежное первенство, 27 тур
Енисей (мол)
3 : 0
03.05.2019
Анжи (мол)
Россия. Молодежное первенство, 26 тур
Анжи (мол)
0 : 2
27.04.2019
Ростов (мол)
Кр. Советов (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Спартак М (мол)
2 : 1
21.11.2025
Кр. Советов (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Кр. Советов (мол)
3 : 4
08.11.2025
Урал (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Зенит (мол)
3 : 0
31.10.2025
Кр. Советов (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Кр. Советов (мол)
1 : 1
24.10.2025
Сочи (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Нижний Новгород (мол)
1 : 2
17.10.2025
Кр. Советов (мол)
Информация о матче
Главный судья:
Владимир Казьменко
(Ростов-на-Дону)
Стадион:
Сокол
Новости команд
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Анжи (мол)
Кр. Советов (мол)
Легенда «Крыльев Советов» Бобер покинул клуб
2025.12.10 18:53
Матч молодежек «Тамбова» и «Крыльев Советов» доиграют с 83-й минуты. Судья ошибочно прекратил встречу
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2018.11.24 14:10
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2018.09.04 23:47
2
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2018.08.25 14:56
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2018.08.18 14:38
Молодежное первенство. ЦСКА победил «Арсенал», «Анжи» и «Оренбург» сыграли вничью
2018.08.17 18:59
Легенда «Крыльев Советов» Бобер покинул клуб
2025.12.10 18:53
Матч молодежек «Тамбова» и «Крыльев Советов» доиграют с 83-й минуты. Судья ошибочно прекратил встречу
2020.03.18 15:12
2
Молодежное первенство. «Зенит» проиграл «Крыльям Советов» со счетом 1:5, Соколов оформил покер
2019.10.26 21:10
8
Молодежное первенство. «Енисей» дома всухую проиграл «Крыльям Советов»
2018.08.26 10:55
1
Молодежное первенство. «Локомотив» в большинстве всухую уступил «Крыльям Советов»
2018.08.19 12:17
1
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