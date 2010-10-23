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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Анжи (мол) - Зенит (мол)
Анжи (мол) - Зенит (мол): обзор матча 23 октября 2010
Анжи (мол)
23.10.2010, суббота, 13:00
Россия. Молодежное первенство, 25 тур
0 : 2
Завершен
Зенит (мол)
25'
Р. Гиголаев
81'
С. Матяш
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Анжи (мол) - Зенит (мол)
Замена
Д. Терентьев
️️️️
В. Сиротов
Замена
Г. Гаджиев
️️️️
Г. Илуридзе
ГОЛ! 0:2!
С. Матяш
Замена
Г. Махмудов
️️️️
М. Мирзабеков
Желтая карточка
М. Курбанов
Желтая карточка
А. Васильев
Замена
М. Батов
️️️️
Н. Бочаров
Замена
Р. Алиев
️️️️
М. Славов
Замена
С. Кверквелия
️️️️
И. Чеминава
Замена
Ш. Мирзаев
️️️️
А. Магомедов
Замена
А. Гаджикадиев
️️️️
Л. Мусин
Замена
С. Мурихин
️️️️
М. Канунников
Замена
А. Васильев
️️️️
Р. Гиголаев
Желтая карточка
Р. Гиголаев
ГОЛ! 0:1!
Р. Гиголаев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Анжи (мол)
16
Леонид Мусин
ВР
3
Магомед Абидинов
ЦЗ
44
Мурад Курбанов
ЦЗ
6
Ахмад Магомедов
ЦЗ
75
Анвар Ибрагимгаджиев
ЦЗ
15
Бадави Гусейнов
ЦЗ
9
Шамиль Алимагомаев
ЦП
17
Магомед Мирзабеков
ЦП
17
Шариф Мухаммад
ЦП
22
Мирослав Славов
ЦФ
21
Георгий Илуридзе
ЦФ
Главный тренер
Гамаль Бабаев
Зенит (мол)
1
Андрей Зайцев
ВР
3
Сергей Костин
ЦЗ
5
Игорь Чеминава
ЦЗ
98
Сергей Петров
ПЗ
13
Роланд Гиголаев
ЛП
77
Александр Петров
ЦП
34
Никита Бочаров
ЦП
37
Владислав Сиротов
ПП
10
Вячеслав Сушкин
ЦФ
10
Станислав Матяш
ЦФ
99
Максим Канунников
ЦФ
Главный тренер
Анатолий Давыдов
Анжи (мол)
1
Абдулла Гаджикадиев
ВР
18
Гамзат Омаров
ЦП
92
Микаил Абакаров
ЦП
98
Гаджи Гаджиев
ПП
92
Шамиль Мирзаев
ЦФ
20
Руслан Алиев
ЦФ
98
Гамзат Махмудов
ЦФ
Зенит (мол)
81
Александр Глинских
ВР
4
Андрей Васильев
ЛЗ
4
Соломон Кверквелия
ЦЗ
43
Денис Терентьев
ПЗ
33
Станислав Мурихин
ЛП
17
Максим Батов
ЦП
11
Алексей Ионов
ПВ
3-2-3-2
16
Мусин
6
Магомедов
75
Ибрагимгаджиев
15
Гусейнов
44
Курбанов
3
Абидинов
9
Алимагомаев
17
Мирзабеков
17
Мухаммад
21
Илуридзе
22
Славов
3-4-3
1
Зайцев
98
Петров
5
Чеминава
3
Костин
37
Сиротов
77
Петров
34
Бочаров
13
Гиголаев
99
Канунников
10
Матяш
10
Сушкин
6
Магомедов
92
Мирзаев
92
Мирзаев
6
Магомедов
22
Славов
20
Алиев
20
Алиев
22
Славов
17
Мирзабеков
98
Махмудов
98
Махмудов
17
Мирзабеков
16
Мусин
1
Гаджикадиев
1
Гаджикадиев
16
Мусин
21
Илуридзе
98
Гаджиев
98
Гаджиев
21
Илуридзе
13
Гиголаев
4
Васильев
4
Васильев
13
Гиголаев
5
Чеминава
4
Кверквелия
4
Кверквелия
5
Чеминава
37
Сиротов
43
Терентьев
43
Терентьев
37
Сиротов
99
Канунников
33
Мурихин
33
Мурихин
99
Канунников
34
Бочаров
17
Батов
17
Батов
34
Бочаров
Остались в запасе
Анжи (мол)
Зенит (мол)
18
Гамзат Омаров
ЦП
92
Микаил Абакаров
ЦП
Главный тренер
Гамаль Бабаев
81
Александр Глинских
ВР
11
Алексей Ионов
ПВ
Главный тренер
Анатолий Давыдов
Остались в запасе
18
Гамзат Омаров
ЦП
92
Микаил Абакаров
ЦП
Остались в запасе
81
Александр Глинских
ВР
11
Алексей Ионов
ПВ
Главный тренер
Гамаль Бабаев
Главный тренер
Анатолий Давыдов
Статистика матча Анжи (мол) - Зенит (мол)
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Анжи (мол)
Россия. Молодежное первенство, 30 тур
Анжи (мол)
1 : 0
26.05.2019
Урал (мол)
Россия. Молодежное первенство, 29 тур
Рубин (мол)
0 : 2
20.05.2019
Анжи (мол)
Россия. Молодежное первенство, 28 тур
Анжи (мол)
0 : 2
10.05.2019
Арсенал Т (мол)
Россия. Молодежное первенство, 27 тур
Енисей (мол)
3 : 0
03.05.2019
Анжи (мол)
Россия. Молодежное первенство, 26 тур
Анжи (мол)
0 : 2
27.04.2019
Ростов (мол)
Зенит (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Зенит (мол)
- : -
20.11.2026
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Зенит (мол)
3 : 0
06.11.2026
Факел (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Динамо (мол)
2 : 2
30.10.2026
Зенит (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Нижний Новгород (мол)
1 : 2
23.10.2026
Зенит (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Зенит (мол)
7 : 1
16.10.2026
Алмаз-Антей
Россия. МФЛ, 25 тур
Локомотив (мол)
1 : 3
09.10.2026
Зенит (мол)
Информация о матче
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7 июля
11
Определился победитель молодежной футбольной лиги
2025.11.07 17:10
2
Молодежка «Зенита» истоптала «Динамо» (9:1) на глазах Семака, у Касаджиковых 4 гола
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