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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Анжи (мол) - Ахмат (мол)
Анжи (мол) - Ахмат (мол): обзор матча 24 июля 2010
Анжи (мол)
24.07.2010, суббота, 17:30
Россия. Молодежное первенство, 14 тур
1 : 1
Завершен
Ахмат (мол)
28'
Ш. Мирзаев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Анжи (мол) - Ахмат (мол)
Замена
️️️️
А. Тембулатов
Замена
️️️️
Г. Гаджиев
Желтая карточка
Ш. Алимагомаев
Замена
️️️️
Ш. Мирзаев
Замена
️️️️
А. Ибрагимгаджиев
Замена
️️️️
И. Цуроев
Замена
️️️️
Т. Исламов
Желтая карточка
Ш. Мирзаев
Замена
️️️️
Х. Джунидов
ГОЛ! 1:0!
Ш. Мирзаев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Расстановка
Предварительные составы по версии «Бомбардира»
Анжи (мол)
1
Абдулла Гаджикадиев
ВР
0
Руслан Перепелюков
ЦЗ
75
Анвар Ибрагимгаджиев
ЦЗ
44
Мурад Курбанов
ЦЗ
6
Ахмад Магомедов
ЦЗ
23
Михаил Зайцев
ЦЗ
9
Шамиль Алимагомаев
ЦП
17
Шариф Мухаммад
ЦП
17
Магомед Мирзабеков
ЦП
98
Гаджи Гаджиев
ПП
92
Шамиль Мирзаев
ЦФ
Главный тренер
Гамаль Бабаев
Ахмат (мол)
95
Ризавди Эдилов
ВР
32
Мансур Солтаев
ВР
10
Хасан Джунидов
ЦЗ
35
Юсуп Тепишев
ЦЗ
36
Магомед Адаев
ЦЗ
4
Мурад Тагилов
ЦЗ
4
Аслан Дашаев
ЦЗ
80
Нур-Ислам Джабраилов
ЦП
77
Анзор Тембулатов
ПП
51
Тарко Исламов
ЦФ
9
Ислам Цуроев
ЦФ
Главный тренер
Анзор Исмаилов
3-2-4-1
1
Гаджикадиев
44
Курбанов
6
Магомедов
23
Зайцев
75
Ибрагимгаджиев
0
Перепелюков
9
Алимагомаев
17
Мухаммад
17
Мирзабеков
98
Гаджиев
92
Мирзаев
3-2-2-2
95
Эдилов
36
Адаев
4
Тагилов
4
Дашаев
10
Джунидов
35
Тепишев
77
Тембулатов
80
Джабраилов
9
Цуроев
51
Исламов
Остались в запасе
Анжи (мол)
Ахмат (мол)
Главный тренер
Гамаль Бабаев
Главный тренер
Анзор Исмаилов
Главный тренер
Гамаль Бабаев
Главный тренер
Анзор Исмаилов
Статистика матча Анжи (мол) - Ахмат (мол)
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Анжи (мол)
Россия. Молодежное первенство, 30 тур
Анжи (мол)
1 : 0
26.05.2019
Урал (мол)
Россия. Молодежное первенство, 29 тур
Рубин (мол)
0 : 2
20.05.2019
Анжи (мол)
Россия. Молодежное первенство, 28 тур
Анжи (мол)
0 : 2
10.05.2019
Арсенал Т (мол)
Россия. Молодежное первенство, 27 тур
Енисей (мол)
3 : 0
03.05.2019
Анжи (мол)
Россия. Молодежное первенство, 26 тур
Анжи (мол)
0 : 2
27.04.2019
Ростов (мол)
Ахмат (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Ахмат (мол)
0 : 1
21.11.2025
Акрон - Академия им. Коноплева
Россия. МФЛ, 29 тур
Факел (мол)
4 : 0
07.11.2025
Ахмат (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Ахмат (мол)
2 : 2
31.10.2025
Динамо (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Ростов (мол)
5 : 0
24.10.2025
Ахмат (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Балтика (мол)
1 : 0
17.10.2025
Ахмат (мол)
Информация о матче
Главный судья:
Вячеслав Попов
(Екатеринбург)
Стадион:
Сокол
Новости команд
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Анжи (мол)
Ахмат (мол)
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