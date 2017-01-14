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Бенджамин Ангуа
Статистика
Бенджамин Ангуа - статистика
Завершил карьеру
28 ноября 1986 (39)
#5 | Защитник
183 см | 78 кг
Кот-д'Ивуар
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Греция. Суперлига 2018/2019
США. МЛС 2017
Франция. Кубок лиги 2016/2017
Франция. Лига 1 2016/2017
Франция. Лига 1 2015/2016
Лига Европы 2014/2015
Кубок Африканских Наций 2012
Франция. Лига 1 2011/2012
Франция. Лига 1 2010/2011
Франция. Лига 1 2009/2010
Команда
И
Г
П
Ж
К
Генгам
7
0
1
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Франция. Лига 1, 20 тур
Лорьян
3 : 1
14.01.2017
Генгам
1' - 84'
Франция. Лига 1, 19 тур
Метц
2 : 2
21.12.2016
Генгам
1' - 90'
49'
Франция. Лига 1, 18 тур
Генгам
2 : 1
17.12.2016
ПСЖ
Был в запасе
Франция. Лига 1, 17 тур
Сент-Этьен
1 : 0
11.12.2016
Генгам
Был в запасе
Франция. Лига 1, 16 тур
Генгам
2 : 0
03.12.2016
Нант
Был в запасе
Франция. Лига 1, 15 тур
Генгам
0 : 1
30.11.2016
Ницца
Был в запасе
Франция. Лига 1, 14 тур
Кан
1 : 1
26.11.2016
Генгам
1' - 90'
Франция. Лига 1, 13 тур
Генгам
1 : 1
20.11.2016
Бордо
Был в запасе
Франция. Лига 1, 12 тур
Дижон
3 : 3
05.11.2016
Генгам
Был в запасе
Франция. Лига 1, 11 тур
Генгам
1 : 0
29.10.2016
Анжер
Был в запасе
Франция. Лига 1, 8 тур
Ренн
1 : 0
30.09.2016
Генгам
1' - 90'
Франция. Лига 1, 7 тур
Бастия
1 : 0
24.09.2016
Генгам
1' - 90'
Франция. Лига 1, 6 тур
Генгам
1 : 0
21.09.2016
Лорьян
Был в запасе
Франция. Лига 1, 5 тур
Тулуза
2 : 1
17.09.2016
Генгам
Был в запасе
Франция. Лига 1, 4 тур
Генгам
1 : 1
10.09.2016
Монпелье
Был в запасе
Франция. Лига 1, 3 тур
Нанси
0 : 2
27.08.2016
Генгам
Был в запасе
Франция. Лига 1, 2 тур
Генгам
2 : 1
21.08.2016
Марсель
86' - 90'
Франция. Лига 1, 1 тур
Монако
2 : 2
12.08.2016
Генгам
1' - 90'
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