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Дмитрий Торбинский
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РПЛ вернулась! Как сыграют «Спартак», «Зенит», «Ростов» и «Локо»?
18:30
РПЛ. «Ахмат» обыграл «Оренбург» (3:1) и догнал ЦСКА и «Динамо»
18:19
РПЛ. «Зенит» разгромил «Пари НН» (3:0) и лидирует с 8-очковым отрывом. У Малкома дубль
6
17:45
Федун: «Мешков испортил себе юбилей и убил интригу в РПЛ»
6
17:40
Стало известно, будет ли «Спартак» обращаться в ЭСК по матчу с «Уралом»
5
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Все новости
18:30
Реклама
Забьет ли Дзюба в дебютном матче за «Локо» в РПЛ?
18:12
Стало известно, сколько зрителей посетили матч «Зенит» – «Пари НН». Это 1-я игра на «Газпром Арене» с Fan ID
2
17:57
Видео
«Зенит» на матче с «Пари НН» заменил отсутствующий вираж записанными зарядами из колонок
1
17:51
Видео
Президент «Урала» Иванов прокомментировал отмененный гол «Спартака»
1
17:23
АПЛ. «Манчестер Сити» победил «Ньюкасл» (2:0). Отставание от «Арсенала» – 2 очка
17:14
Видео
Федотов: «Зенит» забил «Пари НН» с ошибочного штрафного»
4
17:09
Григорий Иванов: «Эмоции от матча со «Спартаком» только положительные»
16:59
Видео
«Спартак»: «Мешков отобрал у нас чистейший гол»
22
16:59
Абаскаль ответил, заслужил ли «Спартак» победу над «Уралом»
4
16:54
«Судью можно понять». Мостовой – о скандальной ошибке Мешкова в матче «Спартак» – «Урал»
12
16:49
Соболев: «Поздравляю болельщиков с победой 3:2! Я забил красивый гол»
8
16:45
Президент РПЛ Алаев: «Обидно за «Спартак». Такой опытный судья совершил такую ошибку»
9
16:40
Абаскаль не стал комментировать отмененный гол «Спартака» в ворота «Урала»
4
16:35
В РФС отреагировали на скандальный эпизод с незасчитанным голом «Спартака»
9
16:31
Литвинов: «Я понял, почему судья отменил гол Соболева»
2
16:26
Федотов: «Мешков отнял у «Спартака» чистый гол в матче с «Уралом»
6
16:26
«Давайте войдем в понимание». Гончаренко – о судействе в матче «Спартак» – «Урал»
5
16:20
Федун ответил, будет ли «Спартак» бороться за титул после ничьей с «Уралом»
6
16:13
Оффтоп
Украинский телеканал отказался транслировать финал теннисного турнира в Дубае. Там сыграют два россиянина
6
16:09
Оздоев забил «Сивасспору». Его команда победила 4:3
1
16:00
⚡️ РПЛ. «Спартак» сыграл вничью с «Уралом» (2:2), дважды уступая по ходу матча
166
15:48
Суарес: «Если бы Неймар остался в «Барселоне», то выиграл бы «Золотой мяч»
1
15:44
Глава пресс-службы «Спартака» объяснил, почему Промес заслуживает российское гражданство
1
15:36
«Чем РПЛ провинилась? Необъяснимые инициативы». Черданцев – о Fan ID
1
15:30
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«Зенит» разгромил «Пари НН» в первом круге РПЛ. Сколько голов забьет в Петербурге?
15:29
«Зенит» – «Пари НН»: стартовые составы на 18-й тур РПЛ
1
15:25
«Ахмат» – «Оренбург»: стартовые составы на 18-й тур РПЛ
15:11
Семин высказался о матче «Ростов» – «Локомотив»
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Дмитрий Торбинский - статьи
Полузащитник
Имя
Дмитрий
Фамилия
Торбинский
Команда
Завершил карьеру
Родной город
Норильск
Гражданство
Позиция
Полузащитник
Дата рождения
28 апреля 1984 (38 лет)
Рост
176
Вес
66
Статистика
Новости
Статьи
Посты
24.06.2019 14:07
В РПЛ интересно даже на каникулах: Федун много говорит, у «Сочи» проблемы, звезды ищут работу
До старта сезона – менее месяца.
2
01.10.2018 10:25
Извините, но «Енисей» вообще не готов к РПЛ
Хороший клуб, но пока не для высшей лиги.
6
02.02.2018 19:30
13 самых необычных трансферов этой зимы
Торбинский на Кипре, Снейдер в Катаре, исландцы в Ростове.
24
27.12.2017 08:55
Русские строят новый клуб на Кипре. И уже привезли туда Торбинского
Начинайте следить за проектом с интересным названием «Пафос» уже сейчас.
17
02.08.2016 17:30
Глушаков, Торбинский, Самедов и еще 7 трансферов из «Спартака» в «Локо» и наоборот
Говорят, защитник «Локомотива» Ведран Чорлука совсем скоро подпишет контракт со «Спартаком». «Бомбардир» вспоминает десятку наиболее резонансных переходов игроков между этими клубами.
7
21.06.2016 18:00
«Дойти хотя бы до полуфинала». 15 смешных цитат о России перед Евро
Выход из группы считался делом решенным, а результат сборной на Евро-2008 грозились даже превзойти. Вспоминаем, до каких небес команду превозносили перед чемпионатом.
21
02.06.2016 17:13
Русское поле экспериментов. Что мы узнали из поражения сборной России
Слуцкий опробовал в матче с Чехией ряд идей, которые намекают на то, как сборная России будет выглядеть на Евро. «Бомбардир» делает ключевые выводы из не самой впечатляющей игры.
15
30.05.2016 23:00
Есть ли жизнь без Дзагоева? Как будет играть сборная России на Евро
После вылета Дзагоева Слуцкому предстоит как следует поломать голову над тем, какой состав выпускать против Словакии, Англии и Уэльса. Рассматриваем возможные варианты.
18
09.05.2016 11:30
Сборная России на Евро-2016. Нижние опорные полузащитники
До Евро-2016 остался месяц. Леонид Слуцкий определяется с итоговой заявкой. «Бомбардир» помогает тренеру сборной России, запуская серию аналитических материалов по каждой позиции.
9
16.04.2016 12:00
Дзюба, Погребняк, Самедов и другие воспитанники, не заигравшие в «Спартаке»
Не всем выпускникам академии «Спартака» суждено стать в «народной команде» великими, как Черенков, Аленичев или Титов. Зато в других клубах некоторые из них становятся крутыми звездами. «Бомбардир» отобрал состав лучших.
9
21.03.2016 22:25
Де Хеа не нужен «Реалу». Кержаков едет в сборную с травмой. Дайджест событий дня
Ибрагимович поругался с еще одним одноклубником. «Кубань» собирается уволить второго тренера за сезон. Гвардиола уже составляет список новичков для «Ман Сити». Все важные новости дня — в одном коротком материале.
1
27.08.2015 20:16
Таблица летних трансферов РФПЛ. Павел Погребняк стал игроком «Динамо»
"Бомбардир" представляет таблицу всех состоявшихся летних трансферов с участием клубов РФПЛ.
394
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