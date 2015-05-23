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Эдимар
Статистика
Эдимар - статистика
Завершил карьеру
21 мая 1986 (40), Кашуэйру-ди-Итапемирин
#16 | Защитник
180 см | 70 кг
Бразилия
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Испания. Примера 2014/2015
Италия. Серия А 2014/2015
Товарищеские матчи 2013
Лига Чемпионов 2010/2011
Лига Европы 2009/2010
Команда
И
Г
П
Ж
К
Кордоба
17
0
1
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Испания. Примера, 38 тур
Эйбар
3 : 0
23.05.2015
Кордоба
1' - 90'
Испания. Примера, 37 тур
Кордоба
1 : 2
17.05.2015
Райо Вальекано
1' - 90'
Испания. Примера, 36 тур
Гранада
2 : 0
09.05.2015
Кордоба
1' - 90'
Испания. Примера, 35 тур
Кордоба
0 : 8
02.05.2015
Барселона
1' - 120'
Испания. Примера, 34 тур
Леванте
1 : 0
28.04.2015
Кордоба
1' - 90'
Испания. Примера, 33 тур
Кордоба
0 : 1
24.04.2015
Атлетик
1' - 90'
Испания. Примера, 32 тур
Вильярреал
0 : 0
19.04.2015
Кордоба
1' - 90'
Испания. Примера, 31 тур
Кордоба
0 : 2
12.04.2015
Эльче
1' - 90'
Испания. Примера, 30 тур
Депортиво
1 : 1
08.04.2015
Кордоба
1' - 90'
55'
Испания. Примера, 29 тур
Кордоба
0 : 2
04.04.2015
Атлетико
1' - 90'
Испания. Примера, 26 тур
Кордоба
1 : 2
09.03.2015
Хетафе
Был в запасе
Испания. Примера, 25 тур
Эспаньол
1 : 0
27.02.2015
Кордоба
Был в запасе
Испания. Примера, 24 тур
Кордоба
1 : 2
21.02.2015
Валенсия
1' - 59'
Испания. Примера, 23 тур
Севилья
3 : 0
14.02.2015
Кордоба
1' - 90'
Испания. Примера, 22 тур
Кордоба
1 : 2
08.02.2015
Альмерия
1' - 90'
Испания. Примера, 21 тур
Сельта
1 : 0
31.01.2015
Кордоба
1' - 90'
Испания. Примера, 20 тур
Кордоба
1 : 2
24.01.2015
Реал
1' - 90'
Испания. Примера, 19 тур
Кордоба
1 : 1
16.01.2015
Эйбар
1' - 90'
48'
Испания. Примера, 18 тур
Райо Вальекано
0 : 1
12.01.2015
Кордоба
1' - 90'
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