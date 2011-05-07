Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Кристиан Пульхац
Статистика
Кристиан Пульхац - статистика
Завершил карьеру
17 августа 1984 (42)
#2 | Защитник
176 см | 71 кг
Румыния
Статистика
Статистика по турнирам
Испания. Примера 2010/2011
Лига Европы 2009/2010
Команда
И
Г
П
Ж
К
Эркулес
9
0
0
4
1
Матчи игрока в этом турнире
Испания. Примера, 35 тур
Эркулес
2 : 3
07.05.2011
Расинг
Был в запасе
Испания. Примера, 34 тур
Малага
3 : 1
01.05.2011
Эркулес
Был в запасе
Испания. Примера, 33 тур
Эркулес
1 : 0
24.04.2011
Депортиво
Был в запасе
Испания. Примера, 32 тур
Леванте
2 : 1
17.04.2011
Эркулес
1' - 90'
64'
Испания. Примера, 31 тур
Эркулес
0 : 0
10.04.2011
Эспаньол
Был в запасе
Испания. Примера, 30 тур
Реал Сосьедад
1 : 3
03.04.2011
Эркулес
Был в запасе
Испания. Примера, 29 тур
Эркулес
0 : 4
20.03.2011
Осасуна
1' - 56'
Испания. Примера, 28 тур
Реал
2 : 0
12.03.2011
Эркулес
1' - 90'
78'
Испания. Примера, 27 тур
Эркулес
1 : 2
06.03.2011
Альмерия
1' - 77'
32'
Испания. Примера, 25 тур
Эркулес
0 : 0
27.02.2011
Хетафе
1' - 90'
83'
90'
Испания. Примера, 24 тур
Севилья
1 : 0
20.02.2011
Эркулес
1' - 90'
Испания. Примера, 23 тур
Эркулес
2 : 1
13.02.2011
Сарагоса
1' - 90'
Испания. Примера, 17 тур
Мальорка
3 : 0
03.01.2011
Эркулес
1' - 90'
Испания. Примера, 16 тур
Расинг
0 : 0
20.12.2010
Эркулес
Был в запасе
Испания. Примера, 15 тур
Эркулес
4 : 1
12.12.2010
Малага
Был в запасе
Испания. Примера, 12 тур
Эспаньол
3 : 0
21.11.2010
Эркулес
1' - 90'
Испания. Примера, 10 тур
Осасуна
3 : 0
07.11.2010
Эркулес
Был в запасе
23'
Испания. Примера, 7 тур
Эркулес
2 : 2
18.10.2010
Вильярреал
Был в запасе
Главные новости
РПЛ анонсировала «большие новости» насчет судейства
20:33
2
Появилось объяснение, почему в воротах «Спартака» играет Максименко, а не Помазун
20:27
1
Названо решение Карседо, которое позволило «Спартаку» победить «Факел»
20:05
1
Бабич ответил на слова из «Зенита», что «Спартак» не претендует на чемпионство
19:47
1
Определен клуб РПЛ с худшей трансферной работой летом
19:27
Российский тренер произвел фурор в Италии
19:20
3
АПЛ. «Брайтон» отпинал «Арсенал» (3:0), у команды Артеты первая потеря в сезоне
18:56
2
Символическая сборная 9-го тура РПЛ по версии Радимова
18:46
5
Писарский намерен идти в Федеральный суд Швейцарии
17:58
4
Колосков констатировал развал команды РПЛ
17:25
2
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+