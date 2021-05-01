Статистика по турнирам

Италия. Серия А 2020/2021 Италия. Серия А 2019/2020 Лига Европы 2019/2020 Италия. Кубок 2018/2019 Италия. Серия А 2018/2019 Италия. Кубок 2017/2018 Италия. Серия А 2017/2018 Италия. Серия А 2016/2017 Италия. Серия А 2015/2016 Лига чемпионов 2015/2016 Международный кубок чемпионов 2015 Италия. Серия А 2014/2015 Испания. Примера 2013/2014 Англия. Премьер-Лига 2012/2013 Лига Европы 2012/2013 Лига Европы 2011/2012