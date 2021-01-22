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    Яго Фальке - статистика

    #44 | Полузащитник
    Имя Яго
    Фамилия Фальке
    Команда Беневенто
    Состав Основной
    Родной город Виго
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 4 января 1990 (33 года)
    Рост 173
    Вес 66
    Стоимость:
    € 6,00
    млн
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Беневенто 11 1 1 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    01.05.2021 1' -55' Милан (Милан) 2:0 Беневенто (Беневенто)
    25.04.2021 56' -90' Беневенто (Беневенто) 2:4 Удинезе (Удине)
    83'
    21.04.2021 Был в запасе Дженоа (Генуя) 2:2 Беневенто (Беневенто)
    18.04.2021 78' -90' Лацио (Рим) 5:3 Беневенто (Беневенто)
    12.04.2021 76' -90' Беневенто (Беневенто) 0:1 Сассуоло (Сассуоло)
    03.04.2021 Был в запасе Беневенто (Беневенто) 2:2 Парма (Парма)
    12.02.2021 1' -70' Болонья (Болонья) 1:1 Беневенто (Беневенто)
    07.02.2021 Был в запасе Беневенто (Беневенто) 1:1 Сампдория (Генуя)
    30.01.2021 Был в запасе Интер (Милан) 4:0 Беневенто (Беневенто)
    22.01.2021 85' -90' Беневенто (Беневенто) 2:2 Торино (Турин)
    17.01.2021 75' -90' Кротоне (Кротоне) 4:1 Беневенто (Беневенто)
    82'
    20.12.2020 Был в запасе Беневенто (Беневенто) 2:0 Дженоа (Генуя)
    15.12.2020 71' -90' Беневенто (Беневенто) 1:1 Лацио (Рим)
    11.12.2020 79' -90' Сассуоло (Сассуоло) 1:0 Беневенто (Беневенто)
    18.10.2020 1' -46' Рома (Рим) 5:2 Беневенто (Беневенто)
    04.10.2020 1' -74' Беневенто (Беневенто) 1:0 Болонья (Болонья)
    30.09.2020 Был в запасе Беневенто (Беневенто) 2:5 Интер (Милан)
    26.09.2020 Был в запасе Торино (Турин) 2:4 Аталанта (Бергамо)
    19.09.2020 Был в запасе Фиорентина (Флоренция) 1:0 Торино (Турин)
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