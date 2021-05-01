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Яго Фальке
Статистика
Яго Фальке - статистика
Завершил карьеру
4 января 1990 (36), Виго
#44 | Полузащитник
173 см | 66 кг
Испания
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Статистика по турнирам
Италия. Серия А 2020/2021
Италия. Серия А 2019/2020
Лига Европы 2019/2020
Италия. Кубок 2018/2019
Италия. Серия А 2018/2019
Италия. Кубок 2017/2018
Италия. Серия А 2017/2018
Италия. Серия А 2016/2017
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Италия. Серия А 2014/2015
Испания. Примера 2013/2014
Англия. Премьер-Лига 2012/2013
Лига Европы 2012/2013
Лига Европы 2011/2012
Команда
И
Г
П
Ж
К
Беневенто
11
1
1
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Италия. Серия А, 34 тур
Милан
2 : 0
01.05.2021
Беневенто
1' - 55'
Италия. Серия А, 33 тур
Беневенто
2 : 4
25.04.2021
Удинезе
56' - 90'
83'
Италия. Серия А, 32 тур
Дженоа
2 : 2
21.04.2021
Беневенто
Был в запасе
Италия. Серия А, 31 тур
Лацио
5 : 3
18.04.2021
Беневенто
78' - 90'
Италия. Серия А, 30 тур
Беневенто
0 : 1
12.04.2021
Сассуоло
76' - 90'
Италия. Серия А, 29 тур
Беневенто
2 : 2
03.04.2021
Парма
Был в запасе
Италия. Серия А, 22 тур
Болонья
1 : 1
12.02.2021
Беневенто
1' - 70'
Италия. Серия А, 21 тур
Беневенто
1 : 1
07.02.2021
Сампдория
Был в запасе
Италия. Серия А, 20 тур
Интер
4 : 0
30.01.2021
Беневенто
Был в запасе
Италия. Серия А, 19 тур
Беневенто
2 : 2
22.01.2021
Торино
85' - 90'
Италия. Серия А, 18 тур
Кротоне
4 : 1
17.01.2021
Беневенто
75' - 90'
82'
Италия. Серия А, 13 тур
Беневенто
2 : 0
20.12.2020
Дженоа
Был в запасе
Италия. Серия А, 12 тур
Беневенто
1 : 1
15.12.2020
Лацио
71' - 90'
Италия. Серия А, 11 тур
Сассуоло
1 : 0
11.12.2020
Беневенто
79' - 90'
Италия. Серия А, 4 тур
Рома
5 : 2
18.10.2020
Беневенто
1' - 46'
Италия. Серия А, 3 тур
Беневенто
1 : 0
04.10.2020
Болонья
1' - 74'
Италия. Серия А, 1 тур
Беневенто
2 : 5
30.09.2020
Интер
Был в запасе
Италия. Серия А, 2 тур
Торино
2 : 4
26.09.2020
Аталанта
Был в запасе
Италия. Серия А, 1 тур
Фиорентина
1 : 0
19.09.2020
Торино
Был в запасе
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