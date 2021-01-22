Яго Фальке - статистика
#44 | Полузащитник
|Имя
|Яго
|Фамилия
|Фальке
|Команда
|Беневенто
|Состав
|Основной
|Родной город
|Виго
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|4 января 1990 (33 года)
|Рост
|173
|Вес
|66
Стоимость:
€ 6,00
млн
|Имя
|Яго
|Фамилия
|Фальке
|Команда
|Беневенто
|Состав
|Основной
|Родной город
|Виго
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|4 января 1990 (33 года)
|Рост
|173
|Вес
|66
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Беневенто
|11
|1
|1
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|01.05.2021
|1' -55'
|Милан (Милан)
|2:0
|Беневенто (Беневенто)
|25.04.2021
|56' -90'
|Беневенто (Беневенто)
|2:4
|Удинезе (Удине)
|83'
|21.04.2021
|Был в запасе
|Дженоа (Генуя)
|2:2
|Беневенто (Беневенто)
|18.04.2021
|78' -90'
|Лацио (Рим)
|5:3
|Беневенто (Беневенто)
|12.04.2021
|76' -90'
|Беневенто (Беневенто)
|0:1
|Сассуоло (Сассуоло)
|03.04.2021
|Был в запасе
|Беневенто (Беневенто)
|2:2
|Парма (Парма)
|12.02.2021
|1' -70'
|Болонья (Болонья)
|1:1
|Беневенто (Беневенто)
|07.02.2021
|Был в запасе
|Беневенто (Беневенто)
|1:1
|Сампдория (Генуя)
|30.01.2021
|Был в запасе
|Интер (Милан)
|4:0
|Беневенто (Беневенто)
|22.01.2021
|85' -90'
|Беневенто (Беневенто)
|2:2
|Торино (Турин)
|17.01.2021
|75' -90'
|Кротоне (Кротоне)
|4:1
|Беневенто (Беневенто)
|82'
|20.12.2020
|Был в запасе
|Беневенто (Беневенто)
|2:0
|Дженоа (Генуя)
|15.12.2020
|71' -90'
|Беневенто (Беневенто)
|1:1
|Лацио (Рим)
|11.12.2020
|79' -90'
|Сассуоло (Сассуоло)
|1:0
|Беневенто (Беневенто)
|18.10.2020
|1' -46'
|Рома (Рим)
|5:2
|Беневенто (Беневенто)
|04.10.2020
|1' -74'
|Беневенто (Беневенто)
|1:0
|Болонья (Болонья)
|30.09.2020
|Был в запасе
|Беневенто (Беневенто)
|2:5
|Интер (Милан)
|26.09.2020
|Был в запасе
|Торино (Турин)
|2:4
|Аталанта (Бергамо)
|19.09.2020
|Был в запасе
|Фиорентина (Флоренция)
|1:0
|Торино (Турин)