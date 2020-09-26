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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Торино - Аталанта
Торино - Аталанта: обзор матча 26 сентября 2020
Торино
26.09.2020, суббота, 16:00
Италия. Серия А, 2 тур
2 : 4
Завершен
Аталанта
11'
А. Белотти
43'
А. Белотти
13'
А. Гомес
21'
Л. Муриэль
42'
Х. Хатебур
54'
М. де Рон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Торино - Аталанта
87'
Желтая карточка
Р. Фройлер
85'
Замена
️️️️
Д. Сапата
85'
Замена
️️️️
Р. Госенс
84'
Замена
М. Пашалич
️️️️
А. Гомес
Замена
Я. Сегре
️️️️
Т. Ринкон
80'
Замена
В. Миллико
️️️️
С. Дзадза
75'
Замена
С. Лукич
️️️️
К. Линетти
64'
Замена
С. Верди
️️️️
А. Беренгер
64'
64'
Замена
Р. Малиновский
️️️️
Л. Муриэль
54'
ГОЛ! 2:4!
М. де Рон
Пас отдал
Л. Муриэль
46'
Замена
Х. Луис Паломино
️️️️
М. Кальдара
ГОЛ! 2:3!
А. Белотти
Пас отдал
М. Войвода
43'
42'
ГОЛ! 1:3!
Х. Хатебур
Пас отдал
А. Гомес
Желтая карточка
С. Дзадза
39'
30'
Желтая карточка
М. Кальдара
21'
ГОЛ! 1:2!
Л. Муриэль
Пас отдал
А. Гомес
13'
ГОЛ! 1:1!
А. Гомес
Пас отдал
Д. Сапата
ГОЛ! 1:0!
А. Белотти
Пас отдал
Т. Ринкон
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Торино
46
Сальваторе Сиригу
ВР
29
Никола Мурру
ЛЗ
3
Бремер
ЦЗ
63
Николя Н'Кулу
ЦЗ
23
Мергим Войвода
ЦЗ
8
Томас Ринкон
ЦП
17
Карол Линетти
ЦП
8
Суалихо Мейте
ЦП
7
Алекс Беренгер
ПВ
11
Андреа Белотти
ЦФ
11
Симоне Дзадза
ЦФ
Главный тренер
Марко Джампаоло
Аталанта
57
Марко Спортиелло
ВР
8
Робин Госенс
ЛЗ
44
Бошко Шутало
ЦЗ
2
Рафаэл Толой
ЦЗ
23
Маттиа Кальдара
ЦЗ
33
Ханс Хатебур
ЦЗ
15
Мартен де Рон
ОП
8
Ремо Фройлер
ЦП
91
Дуван Сапата
ЦФ
10
Луис Муриэль
ЦФ
10
Алехандро Гомес
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Торино
32
Ваня Милинкович-Савич
ВР
21
Антонио Розати
ВР
14
Кристиан Ансальди
ЛЗ
4
Армандо Иццо
ЦЗ
13
Лянко
ЦЗ
4
Алессандро Буонджорно
ЦЗ
8
Якопо Сегре
ЦП
23
Саша Лукич
ЦП
90
Симоне Верди
АП
44
Яго Фальке
ПВ
7
Винченцо Миллико
ЦФ
20
Симоне Эдера
ЦФ
Аталанта
29
Марко Карнесекки
ВР
31
Франческо Росси
ВР
13
Маттео Руджери
ЛЗ
19
Хосе Луис Паломино
ЦЗ
21
Якопо Да Рива
ЦП
17
Руслан Малиновский
ЦП
8
Марио Пашалич
АП
16
Амад Диалло
ПВ
4-3-1-2
46
Сиригу
29
Мурру
63
Н'Кулу
23
Войвода
3
Бремер
8
Ринкон
17
Линетти
8
Мейте
7
Беренгер
11
Дзадза
11
Белотти
3-3-1-3
57
Спортиелло
2
Толой
23
Кальдара
33
Хатебур
44
Шутало
15
де Рон
8
Госенс
8
Фройлер
10
Гомес
10
Муриэль
91
Сапата
11
Дзадза
7
Миллико
7
Миллико
11
Дзадза
8
Ринкон
8
Сегре
8
Сегре
8
Ринкон
17
Линетти
23
Лукич
23
Лукич
17
Линетти
7
Беренгер
90
Верди
90
Верди
7
Беренгер
23
Кальдара
19
Паломино
19
Паломино
23
Кальдара
10
Муриэль
17
Малиновский
17
Малиновский
10
Муриэль
10
Гомес
8
Пашалич
8
Пашалич
10
Гомес
Остались в запасе
Торино
Аталанта
32
Ваня Милинкович-Савич
ВР
21
Антонио Розати
ВР
14
Кристиан Ансальди
ЛЗ
4
Армандо Иццо
ЦЗ
13
Лянко
ЦЗ
4
Алессандро Буонджорно
ЦЗ
44
Яго Фальке
ПВ
20
Симоне Эдера
ЦФ
Главный тренер
Марко Джампаоло
13
Маттео Руджери
ЛЗ
29
Марко Карнесекки
ВР
16
Амад Диалло
ПВ
21
Якопо Да Рива
ЦП
31
Франческо Росси
ВР
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Остались в запасе
32
Ваня Милинкович-Савич
ВР
21
Антонио Розати
ВР
14
Кристиан Ансальди
ЛЗ
4
Армандо Иццо
ЦЗ
13
Лянко
ЦЗ
4
Алессандро Буонджорно
ЦЗ
44
Яго Фальке
ПВ
20
Симоне Эдера
ЦФ
Остались в запасе
13
Маттео Руджери
ЛЗ
29
Марко Карнесекки
ВР
16
Амад Диалло
ПВ
21
Якопо Да Рива
ЦП
31
Франческо Росси
ВР
Главный тренер
Марко Джампаоло
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Статистика матча Торино - Аталанта
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Торино
Италия. Серия А, 13 тур
Торино
- : -
28.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
1 : 0
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Торино
1 : 1
07.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 10 тур
Фрозиноне
2 : 0
01.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 9 тур
Торино
1 : 3
27.10.2026
Комо
Италия. Серия А, 8 тур
Торино
3 : 2
23.10.2026
Монца
Аталанта
Лига конференций, 4 тур
Борац
- : -
26.11.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
4 : 4
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Монца
0 : 1
08.11.2026
Аталанта
Лига конференций, 3 тур
Аталанта
1 : 1
05.11.2026
Кайрат
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Информация о матче
Главный судья:
Массимилиано Иррати
(Пистоя)
Стадион:
Стадио Олимпико
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