Денис Васильев - статистика
#14 | Защитник
|Имя
|Денис
|Отчество
|Александрович
|Фамилия
|Васильев
|Команда
|Кривбасс
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|8 мая 1987 (35 лет)
|Рост
|187
|Вес
|78
|Имя
|Денис
|Отчество
|Александрович
|Фамилия
|Васильев
|Команда
|Кривбасс
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|8 мая 1987 (35 лет)
|Рост
|187
|Вес
|78
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Кривбасс
|4
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|02.05.2012
|Был в запасе
|Карпаты (Львов)
|2:0
|Кривбасс (Кривой Рог)
|01.04.2012
|Был в запасе
|Металлист (Харьков)
|1:1
|Кривбасс (Кривой Рог)
|25.03.2012
|1' -31'
|Кривбасс (Кривой Рог)
|0:3
|Таврия (Симферополь)
|16.03.2012
|Был в запасе
|Заря (Луганск)
|2:0
|Кривбасс (Кривой Рог)
|11.03.2012
|46' -90'
|Кривбасс (Кривой Рог)
|0:3
|Динамо (Киев)
|04.03.2012
|Был в запасе
|Ворскла (Полтава)
|2:1
|Кривбасс (Кривой Рог)
|11.12.2011
|Был в запасе
|Кривбасс (Кривой Рог)
|0:4
|Шахтер (Донецк)
|03.12.2011
|Был в запасе
|Черноморец (Одесса)
|1:2
|Кривбасс (Кривой Рог)
|26.11.2011
|Был в запасе
|Кривбасс (Кривой Рог)
|2:0
|Мариуполь (Мариуполь)
|30.10.2011
|Был в запасе
|Арсенал (Киев)
|2:0
|Кривбасс (Кривой Рог)
|22.10.2011
|Был в запасе
|Кривбасс (Кривой Рог)
|1:1
|Карпаты (Львов)
|16.10.2011
|1' -90'
|Металлург (Донецк)
|1:0
|Кривбасс (Кривой Рог)
|38'
|25.09.2011
|Был в запасе
|Александрия (Александрия)
|1:1
|Кривбасс (Кривой Рог)
|18.09.2011
|Был в запасе
|Кривбасс (Кривой Рог)
|0:1
|Металлист (Харьков)
|09.09.2011
|Был в запасе
|Таврия (Симферополь)
|1:2
|Кривбасс (Кривой Рог)
|21.08.2011
|Был в запасе
|Динамо (Киев)
|1:0
|Кривбасс (Кривой Рог)
|12.08.2011
|Был в запасе
|Кривбасс (Кривой Рог)
|0:0
|Ворскла (Полтава)
|07.08.2011
|Был в запасе
|Шахтер (Донецк)
|2:0
|Кривбасс (Кривой Рог)
|31.07.2011
|Был в запасе
|Кривбасс (Кривой Рог)
|1:0
|Черноморец (Одесса)
|23.07.2011
|86' -90'
|Мариуполь (Мариуполь)
|1:3
|Кривбасс (Кривой Рог)
|15.07.2011
|Был в запасе
|Кривбасс (Кривой Рог)
|0:2
|Днепр (Днепр)
|09.07.2011
|Был в запасе
|Кривбасс (Кривой Рог)
|1:0
|Волынь (Луцк)