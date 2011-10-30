Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Денис Васильев - статистика

    #14 | Защитник
    Имя Денис
    Отчество Александрович
    Фамилия Васильев
    Команда Кривбасс
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 8 мая 1987 (35 лет)
    Рост 187
    Вес 78
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Кривбасс 4 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    02.05.2012 Был в запасе Карпаты (Львов) 2:0 Кривбасс (Кривой Рог)
    01.04.2012 Был в запасе Металлист (Харьков) 1:1 Кривбасс (Кривой Рог)
    25.03.2012 1' -31' Кривбасс (Кривой Рог) 0:3 Таврия (Симферополь)
    16.03.2012 Был в запасе Заря (Луганск) 2:0 Кривбасс (Кривой Рог)
    11.03.2012 46' -90' Кривбасс (Кривой Рог) 0:3 Динамо (Киев)
    04.03.2012 Был в запасе Ворскла (Полтава) 2:1 Кривбасс (Кривой Рог)
    11.12.2011 Был в запасе Кривбасс (Кривой Рог) 0:4 Шахтер (Донецк)
    03.12.2011 Был в запасе Черноморец (Одесса) 1:2 Кривбасс (Кривой Рог)
    26.11.2011 Был в запасе Кривбасс (Кривой Рог) 2:0 Мариуполь (Мариуполь)
    30.10.2011 Был в запасе Арсенал (Киев) 2:0 Кривбасс (Кривой Рог)
    22.10.2011 Был в запасе Кривбасс (Кривой Рог) 1:1 Карпаты (Львов)
    16.10.2011 1' -90' Металлург (Донецк) 1:0 Кривбасс (Кривой Рог)
    38'
    25.09.2011 Был в запасе Александрия (Александрия) 1:1 Кривбасс (Кривой Рог)
    18.09.2011 Был в запасе Кривбасс (Кривой Рог) 0:1 Металлист (Харьков)
    09.09.2011 Был в запасе Таврия (Симферополь) 1:2 Кривбасс (Кривой Рог)
    21.08.2011 Был в запасе Динамо (Киев) 1:0 Кривбасс (Кривой Рог)
    12.08.2011 Был в запасе Кривбасс (Кривой Рог) 0:0 Ворскла (Полтава)
    07.08.2011 Был в запасе Шахтер (Донецк) 2:0 Кривбасс (Кривой Рог)
    31.07.2011 Был в запасе Кривбасс (Кривой Рог) 1:0 Черноморец (Одесса)
    23.07.2011 86' -90' Мариуполь (Мариуполь) 1:3 Кривбасс (Кривой Рог)
    15.07.2011 Был в запасе Кривбасс (Кривой Рог) 0:2 Днепр (Днепр)
    09.07.2011 Был в запасе Кривбасс (Кривой Рог) 1:0 Волынь (Луцк)
    • Читайте нас: 
    11