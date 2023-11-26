Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Антон Путило - статистика

Завершил карьеру
10 июня 1987 (39)
#14 | Полузащитник
180 см | 74 кг
Беларусь
Статистика Новости Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Динамо Мн
13
0
1
3
0
Матчи игрока в этом турнире
Белоруссия. Высшая лига, 29 тур
Белшина
0 : 4
26.11.2023
Динамо Мн
81' - 90'
Белоруссия. Высшая лига, 28 тур
Динамо Мн
7 : 0
11.11.2023
Сморгонь
72' - 90'
Белоруссия. Высшая лига, 27 тур
Динамо-Брест
1 : 3
06.11.2023
Динамо Мн
65' - 90'
69'
Белоруссия. Высшая лига, 19 тур
Динамо Мн
0 : 1
02.11.2023
БАТЭ
Был в запасе
Белоруссия. Высшая лига, 25 тур
Динамо Мн
1 : 0
21.10.2023
Минск
Был в запасе
Белоруссия. Высшая лига, 24 тур
СКА-1938
1 : 4
07.10.2023
Динамо Мн
Был в запасе
Белоруссия. Высшая лига, 23 тур
Динамо Мн
2 : 1
30.09.2023
Гомель
Был в запасе
Белоруссия. Высшая лига, 22 тур
Шахтер
0 : 4
23.09.2023
Динамо Мн
68' - 90'
Белоруссия. Высшая лига, 21 тур
Динамо Мн
2 : 1
17.09.2023
Неман
71' - 90'
Белоруссия. Высшая лига, 17 тур
Динамо Мн
2 : 2
13.08.2023
Славия-Мозырь
61' - 90'
67'
Белоруссия. Высшая лига, 16 тур
Ислочь
2 : 3
06.08.2023
Динамо Мн
62' - 90'
Белоруссия. Высшая лига, 14 тур
Динамо Мн
7 : 2
01.07.2023
Белшина
1' - 90'
Белоруссия. Высшая лига, 12 тур
Динамо Мн
4 : 1
09.06.2023
Динамо-Брест
1' - 56'
Белоруссия. Высшая лига, 10 тур
Минск
1 : 1
27.05.2023
Динамо Мн
56' - 90'
Белоруссия. Высшая лига, 9 тур
Динамо Мн
2 : 0
21.05.2023
СКА-1938
79' - 90'
Белоруссия. Высшая лига, 8 тур
Гомель
0 : 4
13.05.2023
Динамо Мн
Был в запасе
83'
Белоруссия. Высшая лига, 7 тур
Динамо Мн
1 : 0
07.05.2023
Шахтер
66' - 90'
Белоруссия. Высшая лига, 4 тур
БАТЭ
1 : 3
15.04.2023
Динамо Мн
70' - 90'
72'
Главные новости
В РПЛ в ближайшие дни ожидаются минимум две отставки
16:29
«Утомил»: российского тренера отправили на пенсию
16:13
Реакция игроков «Енисея» на уход Ташуева: «Пусть идет с богом»
15:32
«Регламент имеет серую зону»: глава РПЛ высказался о позднем выходе Мостового против «Зенита»
15:27
2
ВидеоИгрок «Зенита-2» повторил знаменитый гол Аршавина Левенцу из 2008 года
14:59
1
Сафонова обязали явиться в суд Москвы за день до матча с «Барселоной»
14:10
5
Стало известно, вернется ли Головин в РПЛ
13:47
Агент жестко разоблачил личность Галицкого: «Давным-давно стоит снять розовые очки»
13:31
16
Генич публично оскорбил клуб РПЛ
13:19
2
Агент прокомментировал трансфер Головина в «Спартак»
13:09
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+