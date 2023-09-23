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Расписание матчей
Чемпионат Беларуси по футболу 2026
Шахтер - Динамо Мн
Шахтер - Динамо Мн: обзор матча 23 сентября 2023
Шахтер
23.09.2023, суббота, 21:00
Белоруссия. Высшая лига, 22 тур
0 : 4
Завершен
Динамо Мн
38'
Д. Бакич
45+3'
И. Бахар
57'
В. Морозов
90+3'
П. Седько
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Шахтер - Динамо Мн
90'
+4
Замена
А. Рылач
️️️️
А. Гаврилович
90'
+3
ГОЛ! 0:4!
П. Седько
88'
Замена
А. Вакулич
️️️️
Ориньо
83'
Замена
П. Седько
️️️️
И. Бахар
Замена
Н. Николаевич
️️️️
Н. Корзун
77'
Замена
В. Кабышев
️️️️
Э. Плакка Фессу
70'
68'
Замена
А. Путило
️️️️
Д. Бакич
Замена
С. Шестиловский
️️️️
Н. Капленко
65'
Желтая карточка
Д. Ковалевич
62'
57'
ГОЛ! 0:3!
В. Морозов
45'
+3
ГОЛ! 0:2!
И. Бахар
38'
ГОЛ! 0:1!
Д. Бакич
Пас отдал
В. Морозов
Желтая карточка
В. Ахмеди
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шахтер
32
Сергей Черник
ВР
12
Денис Гружевский
ЛЗ
3
Никита Баранок
ЦЗ
25
Андрей Макаренко
ПЗ
8
Никита Капленко
ОП
99
Иван Зеньков
ЦП
30
Валон Ахмеди
ЦП
18
Никита Корзун
ЦП
77
Эулодже Плакка Фессу
ЦФ
23
Максим Ковалевич
ЦФ
15
Максим Скавыш
ЦФ
Главный тренер
Алексей Бага
Динамо Мн
21
Федор Лапоухов
ВР
99
Ориньо
ЛЗ
20
Александр Сачивко
ЦЗ
5
Алексей Гаврилович
ЦЗ
10
Глеб Жердев
ЛВ
8
Александр Селява
ОП
17
Иван Бахар
ЦП
7
Артем Быков
ЦП
28
Даниил Зорин
АП
9
Владислав Морозов
ЦФ
7
Душан Бакич
ЦФ
Главный тренер
Вадим Скрипченко
Шахтер
1
Сергей Игнатович
ВР
35
Игорь Малащицкий
ВР
14
Илья Лукашевич
ЦЗ
79
Илья Свириденко
ЦЗ
44
Семен Шестиловский
ЦЗ
88
Денис Ковалевич
ЛВ
19
Владислав Кабышев
ЦП
13
Никита Николаевич
ЦП
89
Алексей Гарост
ЦФ
6
Tikhon Plaksa
ЦФ
Динамо Мн
1
Артем Макавчик
ВР
66
Сергей Политевич
ЦЗ
3
Максим Швецов
ЦЗ
26
Павел Седько
ЛВ
7
Александр Свирепа
ОП
14
Антон Путило
ЦП
24
Алексей Вакулич
ЦП
2
Андрей Рылач
ПВ
8
Максим Будько
ЦФ
10
Владимир Хващинский
ЦФ
3-1-3-3
32
Черник
12
Гружевский
3
Баранок
25
Макаренко
8
Капленко
99
Зеньков
30
Ахмеди
18
Корзун
15
Скавыш
23
Ковалевич
77
Плакка Фессу
3-1-2-2-2
21
Лапоухов
20
Сачивко
5
Гаврилович
99
Ориньо
8
Селява
17
Бахар
7
Быков
28
Зорин
10
Жердев
7
Бакич
9
Морозов
8
Капленко
44
Шестиловский
44
Шестиловский
8
Капленко
77
Плакка Фессу
19
Кабышев
19
Кабышев
77
Плакка Фессу
18
Корзун
13
Николаевич
13
Николаевич
18
Корзун
7
Бакич
14
Путило
14
Путило
7
Бакич
99
Ориньо
24
Вакулич
24
Вакулич
99
Ориньо
17
Бахар
26
Седько
26
Седько
17
Бахар
5
Гаврилович
2
Рылач
2
Рылач
5
Гаврилович
Остались в запасе
Шахтер
Динамо Мн
89
Алексей Гарост
ЦФ
1
Сергей Игнатович
ВР
35
Игорь Малащицкий
ВР
14
Илья Лукашевич
ЦЗ
79
Илья Свириденко
ЦЗ
88
Денис Ковалевич
ЛВ
6
Tikhon Plaksa
ЦФ
Главный тренер
Алексей Бага
1
Артем Макавчик
ВР
66
Сергей Политевич
ЦЗ
3
Максим Швецов
ЦЗ
7
Александр Свирепа
ОП
8
Максим Будько
ЦФ
10
Владимир Хващинский
ЦФ
Главный тренер
Вадим Скрипченко
Остались в запасе
89
Алексей Гарост
ЦФ
1
Сергей Игнатович
ВР
35
Игорь Малащицкий
ВР
14
Илья Лукашевич
ЦЗ
79
Илья Свириденко
ЦЗ
88
Денис Ковалевич
ЛВ
6
Tikhon Plaksa
ЦФ
Остались в запасе
1
Артем Макавчик
ВР
66
Сергей Политевич
ЦЗ
3
Максим Швецов
ЦЗ
7
Александр Свирепа
ОП
8
Максим Будько
ЦФ
10
Владимир Хващинский
ЦФ
Главный тренер
Алексей Бага
Главный тренер
Вадим Скрипченко
Статистика матча Шахтер - Динамо Мн
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Шахтер
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Шахтер
1 : 2
01.12.2024
Днепр
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Торпедо-БелАЗ
1 : 0
26.11.2024
Шахтер
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Шахтер
1 : 2
10.11.2024
Гомель
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Нафтан
0 : 0
03.11.2024
Шахтер
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Шахтер
0 : 1
27.10.2024
Минск
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Нафтан
- : -
28.11.2026
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Динамо Мн
4 : 0
22.11.2026
Минск
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Витебск
0 : 1
07.11.2026
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Динамо Мн
0 : 1
01.11.2026
Неман
Беларусь. Высшая лига, 17 тур
Белшина
2 : 3
28.10.2026
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Гомель
1 : 2
24.10.2026
Динамо Мн
Информация о матче
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