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Расписание матчей
Чемпионат Беларуси по футболу 2026
Динамо Мн - Славия-Мозырь
Динамо Мн - Славия-Мозырь: обзор матча 13 августа 2023
Динамо Мн
13.08.2023, воскресенье, 18:00
Белоруссия. Высшая лига, 17 тур
2 : 2
Завершен
Славия-Мозырь
43'
И. Бахар
65'
А. Быков
21'
С. Сазончик
49'
А. Антилевский
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Динамо Мн - Славия-Мозырь
90'
Желтая карточка
А. Шемрук
Замена
Г. Жердев
️️️️
И. Бахар
81'
Замена
В. Хващинский
️️️️
В. Морозов
80'
Желтая карточка
В. Морозов
69'
69'
Замена
И. Костров
️️️️
С. Сазончик
Желтая карточка
А. Путило
67'
66'
Замена
А. Залеский
️️️️
П. Чикида
ГОЛ! 2:2!
А. Быков
Пас отдал
Д. Бакич
65'
Замена
А. Путило
️️️️
Р. Бегунов
61'
53'
Замена
А. Шемрук
️️️️
В. Жук
51'
Желтая карточка
А. Антилевский
49'
ГОЛ! 1:2!
А. Антилевский
ГОЛ! 1:1!
И. Бахар
43'
Замена
П. Седько
️️️️
А. Вакулич
40'
Желтая карточка
Р. Бегунов
38'
21'
ГОЛ! 0:1!
С. Сазончик
Пас отдал
В. Жук
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо Мн
21
Федор Лапоухов
ВР
99
Ориньо
ЛЗ
67
Роман Бегунов
ЦЗ
66
Сергей Политевич
ЦЗ
3
Максим Швецов
ЦЗ
8
Александр Селява
ОП
24
Алексей Вакулич
ЦП
7
Артем Быков
ЦП
17
Иван Бахар
ЦП
7
Душан Бакич
ЦФ
9
Владислав Морозов
ЦФ
Главный тренер
Вадим Скрипченко
Славия-Мозырь
16
Данила Сокол
ВР
12
Алексей Иванов
ЛЗ
18
Никита Мельников
ЦЗ
19
Илья Руцкий
ПЗ
63
Кирилл Сидоренко
ЛВ
10
Сергей Сазончик
ОП
18
Владислав Жук
ЦП
6
Кристиан Дрош
ЦП
11
Алексей Антилевский
ЦФ
9
Андрей Кобет
ЦФ
27
Павел Чикида
ЦФ
Главный тренер
Иван Биончик
Динамо Мн
26
Денис Шпаковский
ВР
5
Алексей Гаврилович
ЦЗ
26
Павел Седько
ЛВ
10
Глеб Жердев
ЛВ
7
Александр Свирепа
ОП
14
Антон Путило
ЦП
8
Никита Демченко
АП
28
Даниил Зорин
АП
2
Андрей Рылач
ПВ
10
Владимир Хващинский
ЦФ
Славия-Мозырь
10
Максим Жумабеков
ЛЗ
2
Андрей Шемрук
ЛЗ
4
Даниил Прудник
ЦЗ
31
Андрей Залеский
ПЗ
49
Александр Джигеро
ЛВ
8
Игорь Костров
ЦП
21
Ермек Кенжебаев
ЦП
17
Павел Котляров
ЦП
34
Артем Петренко
ЦФ
4-1-3-2
21
Лапоухов
99
Ориньо
66
Политевич
3
Швецов
67
Бегунов
8
Селява
24
Вакулич
7
Быков
17
Бахар
9
Морозов
7
Бакич
3-1-2-1-3
16
Сокол
19
Руцкий
18
Мельников
12
Иванов
10
Сазончик
18
Жук
6
Дрош
63
Сидоренко
27
Чикида
9
Кобет
11
Антилевский
67
Бегунов
14
Путило
14
Путило
67
Бегунов
24
Вакулич
26
Седько
26
Седько
24
Вакулич
17
Бахар
10
Жердев
10
Жердев
17
Бахар
9
Морозов
10
Хващинский
10
Хващинский
9
Морозов
18
Жук
2
Шемрук
2
Шемрук
18
Жук
27
Чикида
31
Залеский
31
Залеский
27
Чикида
10
Сазончик
8
Костров
8
Костров
10
Сазончик
Остались в запасе
Динамо Мн
Славия-Мозырь
26
Денис Шпаковский
ВР
5
Алексей Гаврилович
ЦЗ
7
Александр Свирепа
ОП
8
Никита Демченко
АП
28
Даниил Зорин
АП
2
Андрей Рылач
ПВ
Главный тренер
Вадим Скрипченко
10
Максим Жумабеков
ЛЗ
4
Даниил Прудник
ЦЗ
21
Ермек Кенжебаев
ЦП
17
Павел Котляров
ЦП
49
Александр Джигеро
ЛВ
34
Артем Петренко
ЦФ
Главный тренер
Иван Биончик
Остались в запасе
26
Денис Шпаковский
ВР
5
Алексей Гаврилович
ЦЗ
7
Александр Свирепа
ОП
8
Никита Демченко
АП
28
Даниил Зорин
АП
2
Андрей Рылач
ПВ
Остались в запасе
10
Максим Жумабеков
ЛЗ
4
Даниил Прудник
ЦЗ
21
Ермек Кенжебаев
ЦП
17
Павел Котляров
ЦП
49
Александр Джигеро
ЛВ
34
Артем Петренко
ЦФ
Главный тренер
Вадим Скрипченко
Главный тренер
Иван Биончик
Статистика матча Динамо Мн - Славия-Мозырь
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Нафтан
- : -
28.11.2026
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Динамо Мн
4 : 0
22.11.2026
Минск
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Витебск
0 : 1
07.11.2026
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Динамо Мн
0 : 1
01.11.2026
Неман
Беларусь. Высшая лига, 17 тур
Белшина
2 : 3
28.10.2026
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Гомель
1 : 2
24.10.2026
Динамо Мн
Славия-Мозырь
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Славия-Мозырь
- : -
29.11.2026
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
МЛ Витебск
2 : 1
22.11.2026
Славия-Мозырь
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Славия-Мозырь
2 : 0
08.11.2026
Барановичи
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Ислочь
3 : 1
01.11.2026
Славия-Мозырь
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Славия-Мозырь
4 : 2
25.10.2026
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
Белшина
2 : 4
19.10.2026
Славия-Мозырь
Информация о матче
Стадион:
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