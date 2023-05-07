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Расписание матчей
Чемпионат Беларуси по футболу 2026
Динамо Мн - Шахтер
Динамо Мн - Шахтер: обзор матча 07 мая 2023
Динамо Мн
07.05.2023, воскресенье, 16:00
Белоруссия. Высшая лига, 7 тур
1 : 0
Завершен
Шахтер
45+2'
В. Морозов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Динамо Мн - Шахтер
90'
+4
Желтая карточка
М. Ковалевич
90'
+1
Желтая карточка
Н. Корзун
Замена
В. Калинин
️️️️
Д. Бакич
85'
83'
Желтая карточка
Д. Динга
Замена
В. Хващинский
️️️️
В. Морозов
76'
75'
Замена
М. Скавыш
️️️️
А. Крыми
67'
Замена
Э. Плакка Фессу
️️️️
Е. Карпицкий
Замена
А. Путило
️️️️
Н. Демченко
66'
63'
Замена
М. Ковалевич
️️️️
А. Шрамченко
Замена
О. Евдокимов
️️️️
П. Седько
46'
ГОЛ! 1:0!
В. Морозов
Пас отдал
Ориньо
45'
+2
Желтая карточка
П. Седько
37'
5'
Желтая карточка
Н. Капленко
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо Мн
26
Денис Шпаковский
ВР
99
Ориньо
ЛЗ
67
Роман Бегунов
ЦЗ
3
Максим Швецов
ЦЗ
66
Сергей Политевич
ЦЗ
26
Павел Седько
ЛВ
7
Артем Быков
ЦП
8
Никита Демченко
АП
2
Андрей Рылач
ПВ
9
Владислав Морозов
ЦФ
7
Душан Бакич
ЦФ
Главный тренер
Вадим Скрипченко
Шахтер
1
Сергей Игнатович
ВР
12
Денис Гружевский
ЛЗ
6
Доминик Динга
ЦЗ
99
Глеб Шевченко
ПЗ
8
Антон Шрамченко
ЛВ
6
Ардит Крыми
ОП
8
Никита Капленко
ОП
28
Павел Забелин
ЦП
30
Валон Ахмеди
ЦП
18
Никита Корзун
ЦП
21
Егор Карпицкий
ЦФ
Главный тренер
Алексей Бага
Динамо Мн
13
Иван Шимакович
ВР
5
Владислав Калинин
ЦЗ
20
Александр Сачивко
ЦЗ
82
Олег Никифоренко
ЛВ
19
Абдул Бандаого
ОП
24
Алексей Вакулич
ЦП
15
Олег Евдокимов
ЦП
14
Антон Путило
ЦП
99
Джозеф Ома Ада
ПВ
10
Владимир Хващинский
ЦФ
Шахтер
35
Игорь Малащицкий
ВР
3
Никита Баранок
ЦЗ
14
Илья Лукашевич
ЦЗ
79
Илья Свириденко
ЦЗ
99
Иван Зеньков
ЦП
10
Андрей Кабышев
АП
11
Стив Траоре
ПВ
15
Максим Скавыш
ЦФ
23
Максим Ковалевич
ЦФ
77
Эулодже Плакка Фессу
ЦФ
4-1-3-2
26
Шпаковский
99
Ориньо
3
Швецов
66
Политевич
67
Бегунов
7
Быков
26
Седько
8
Демченко
2
Рылач
7
Бакич
9
Морозов
3-2-3-1-1
1
Игнатович
99
Шевченко
6
Динга
12
Гружевский
6
Крыми
8
Капленко
28
Забелин
30
Ахмеди
18
Корзун
8
Шрамченко
21
Карпицкий
9
Морозов
10
Хващинский
10
Хващинский
9
Морозов
7
Бакич
5
Калинин
5
Калинин
7
Бакич
26
Седько
15
Евдокимов
15
Евдокимов
26
Седько
8
Демченко
14
Путило
14
Путило
8
Демченко
6
Крыми
15
Скавыш
15
Скавыш
6
Крыми
8
Шрамченко
23
Ковалевич
23
Ковалевич
8
Шрамченко
21
Карпицкий
77
Плакка Фессу
77
Плакка Фессу
21
Карпицкий
Остались в запасе
Динамо Мн
Шахтер
13
Иван Шимакович
ВР
20
Александр Сачивко
ЦЗ
24
Алексей Вакулич
ЦП
19
Абдул Бандаого
ОП
82
Олег Никифоренко
ЛВ
99
Джозеф Ома Ада
ПВ
Главный тренер
Вадим Скрипченко
35
Игорь Малащицкий
ВР
3
Никита Баранок
ЦЗ
14
Илья Лукашевич
ЦЗ
79
Илья Свириденко
ЦЗ
99
Иван Зеньков
ЦП
10
Андрей Кабышев
АП
11
Стив Траоре
ПВ
Главный тренер
Алексей Бага
Остались в запасе
13
Иван Шимакович
ВР
20
Александр Сачивко
ЦЗ
24
Алексей Вакулич
ЦП
19
Абдул Бандаого
ОП
82
Олег Никифоренко
ЛВ
99
Джозеф Ома Ада
ПВ
Остались в запасе
35
Игорь Малащицкий
ВР
3
Никита Баранок
ЦЗ
14
Илья Лукашевич
ЦЗ
79
Илья Свириденко
ЦЗ
99
Иван Зеньков
ЦП
10
Андрей Кабышев
АП
11
Стив Траоре
ПВ
Главный тренер
Вадим Скрипченко
Главный тренер
Алексей Бага
Статистика матча Динамо Мн - Шахтер
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Нафтан
- : -
28.11.2026
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Динамо Мн
4 : 0
22.11.2026
Минск
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Витебск
0 : 1
07.11.2026
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Динамо Мн
0 : 1
01.11.2026
Неман
Беларусь. Высшая лига, 17 тур
Белшина
2 : 3
28.10.2026
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Гомель
1 : 2
24.10.2026
Динамо Мн
Шахтер
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Шахтер
1 : 2
01.12.2024
Днепр
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Торпедо-БелАЗ
1 : 0
26.11.2024
Шахтер
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Шахтер
1 : 2
10.11.2024
Гомель
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Нафтан
0 : 0
03.11.2024
Шахтер
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Шахтер
0 : 1
27.10.2024
Минск
Информация о матче
Главный судья:
Амин Кургхели
(Гомель)
Стадион:
Динамо
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