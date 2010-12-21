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    Арно Ле Лан - статистика

    Защитник
    Имя Арно
    Фамилия Ле Лан
    Команда Завершил карьеру
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 22 марта 1978 (44 года)
    Рост 171
    Вес 69
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Лорьян 16 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    21.05.2011 62' -90' Ницца (Ницца) 2:0 Лорьян (Лорьян)
    11.05.2011 1' -90' Монпелье (Монпелье) 3:1 Лорьян (Лорьян)
    07.05.2011 80' -90' Лорьян (Лорьян) 0:0 Тулуза (Тулуза)
    30.04.2011 Был в запасе Ланс (Ланс) 2:3 Лорьян (Лорьян)
    24.04.2011 65' -90' Лорьян (Лорьян) 1:1 Лилль (Лилль)
    09.04.2011 Был в запасе Лорьян (Лорьян) 1:1 Сошо (Монбельяр)
    02.04.2011 Был в запасе ПСЖ (Париж) 0:0 Лорьян (Лорьян)
    19.02.2011 Был в запасе Лорьян (Лорьян) 5:1 Бордо (Бордо)
    15.01.2011 79' -90' Лион (Лион) 3:0 Лорьян (Лорьян)
    21.12.2010 Был в запасе Лорьян (Лорьян) 0:0 Монпелье (Монпелье)
    18.12.2010 81' -90' Тулуза (Тулуза) 3:0 Лорьян (Лорьян)
    11.12.2010 Был в запасе Лорьян (Лорьян) 3:0 Ланс (Ланс)
    05.12.2010 Был в запасе Лилль (Лилль) 6:3 Лорьян (Лорьян)
    27.11.2010 Был в запасе Лорьян (Лорьян) 2:0 Ренн (Ренн)
    14.11.2010 1' -49' Лорьян (Лорьян) 1:1 ПСЖ (Париж)
    06.11.2010 1' -90' Сент-Этьен (Сент-Этьен) 1:2 Лорьян (Лорьян)
    30.10.2010 1' -90' Лорьян (Лорьян) 2:0 Арль-Авиньон (Авиньон)
    23.10.2010 1' -90' Нанси (Нанси) 1:0 Лорьян (Лорьян)
    17.10.2010 1' -90' Лорьян (Лорьян) 2:1 Валансьен (Валансьен)
    02.10.2010 1' -90' Бордо (Бордо) 1:0 Лорьян (Лорьян)
    8'
    25.09.2010 1' -90' Лорьян (Лорьян) 2:1 Монако (Монако)
    18.09.2010 1' -90' Лорьян (Лорьян) 0:1 Кан (Кан)
    12.09.2010 Был в запасе Брест (Брест) 0:0 Лорьян (Лорьян)
    28.08.2010 Был в запасе Лорьян (Лорьян) 2:0 Лион (Лион)
    21.08.2010 Был в запасе Марсель (Марсель) 2:0 Лорьян (Лорьян)
    14.08.2010 58' -90' Лорьян (Лорьян) 1:2 Ницца (Ницца)
    07.08.2010 1' -90' Осер (Осер) 2:2 Лорьян (Лорьян)
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