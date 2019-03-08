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Эммануэль Фримпонг
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«МЮ», «Арсенал» и «Юве» сыграют в ЛЕ. Получи бонус в 17000 рублей и ставь на матчи
20:19
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Все новости
20:12
Мостовой ответил, верит ли он в чемпионство «Спартака»
19:58
Билеты на матч «Барселона» – «Реал» раскупили менее чем за час
19:30
Дьяков рассказал, что ему не нравится в российском футболе
19:19
Игроки «Тоттенхэма» ждут возвращение Почеттино
19:00
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«Арсенал» вступает в борьбу за ЛЕ матчем против «Спортинга». Выберите своего фаворита с фрибетом в 2000 рублей!
18:59
Канчельскис: «Хочу стать президентом РФС. Нужно срочно переходить на систему «весна-осень»
4
18:54
Дьяков: «На месте Карпина я наступил бы на горло собственной песне и вызвал бы Дзюбу»
3
18:46
Фото
Появилось фото новой гостевой формы «Ливерпуля». Она бело-зеленая
18:42
«Истинный ариец». Уткин прокомментировал желание Ари стать депутатом в России
9
18:35
«Динамо» подарит 1923 рубля болельщикам, оформившим Fan ID
1
18:31
Сычев назвал российского игрока, который может уехать в европейский топ-клуб
5
18:27
«Один на миллион». Дьяков оценил шансы «Спартака» на чемпионство
18:23
Ловчев: «В Европе проходят ЛГБТ-акции, а у нас Дзюба онанирует на камеру»
18
18:15
Экс-член РФС назвал Fan ID геноцидом российского футбола: «Убивает не только посещаемость, но и равноправие»
18:08
В РФС объяснили, почему матч Россия – Ирак пройдет в Санкт-Петербурге
4
18:03
Ротен – Месси: «Ты забил 18 голов «Анжерам» и «Клермонам», а в важных матчах испарился!»
4
17:55
Сычев раскритиковал натурализацию Малкома и Клаудиньо: «Нужно воспитывать своих футболистов»
4
17:53
Орлов заявил, что не поверил словам Дзюбы в интервью Арустамяну
4
17:48
«Зенит» направил в Турцию гуманитарную помощь для пострадавших от землетрясения
1
17:35
Ротен раскритиковал Месси после вылета «ПСЖ» из ЛЧ: «Он не подходит для топ-уровня»
1
17:24
Погба выведен из состава «Ювентуса» за нарушение дисциплины (Goal)
2
17:18
Ари заявил, что хочет стать депутатом в России
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16:57
Семин ответил на критику Семака за его результаты в «Зените»
3
16:48
Гальтье близок к увольнению из «ПСЖ». Стал известен главный кандидат на его замену
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16:32
В сборной Армении ответили на вопрос, когда Тикнизян получит армянский паспорт
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16:25
«Если с русским не подерусь, то сборы провалены». Игрок сборной Украины рассказал, как избил фаната «Спартака» в Турции
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16:12
Судьи РПЛ добавили Дзюбу в список имени Комличенко и Соболева («СЭ»)
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Камоцци назвал единственное условие, при котором «Спартак» выиграет РПЛ в этом сезоне
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Эммануэль Фримпонг - статьи
#5 | Полузащитник
Имя
Эммануэль
Фамилия
Фримпонг
Состав
Без клуба
Родной город
Аккра
Гражданство
Позиция
Полузащитник
Дата рождения
10 января 1992 (31 год)
Рост
178
Статистика
Новости
Статьи
Посты
08.03.2019 17:29
Фримпонг тряс членом и материл одноклубников. Егоров вспоминает их безумное интервью
Сегодня Фримпонг закончил с футболом.
7
30.08.2017 20:00
12 самых экзотических трансферов звезд, которые произошли этим летом
«Бомбардир» показывает, как далеко в это трансферное окно уезжали знаменитые футболисты.
13
09.12.2016 10:00
Миранчук, Лодыгин, Сонг и еще 7 главных провалов первой части сезона РФПЛ
Чемпионат России ушел на каникулы. Денис Беневольский выделил 10 игроков первой половины сезона, хуже которых только бесконечная стройка «Зенит-Арены».
6
05.12.2016 11:55
Траоре, Сонг, Мельгарехо и еще 7 кандидатов на «Золотую урну» в России
В Италии ежегодно вручают приз «Золотая урна» худшему футболисту чемпионата в году. Там лауреатами становились Ривалдо, Адриано, Вьери и другие знаменитости. РФПЛ готовит достойный ответ.
15
04.07.2016 12:00
Почему «Манчестер Сити» купил Зинченко
За один сезон скромный парень Саша Зинченко успел вляпаться в скандал с украинским гражданством, стать лучшим игроком «Уфы» и попасть в «интересное» у Пепа Гвардиолы. «Бомбардир» объясняет, почему трансфер в «Манчестер Сити» все же состоялся.
10
03.04.2016 23:00
«Рома» без Тотти разгромила «Лацио». Ушел из жизни Чезаре Мальдини. Дайджест событий дня
Допинговый скандал разгорается в Англии. Комбарову грозит длительная дисквалификация. Матч «Мордовия» – «Крылья Советов» состоится в понедельник. «Бомбардир» собирает главные новости дня в одном материале.
2
24.03.2016 10:00
Халк – лучший, но рассеянный и еще 12 неожиданных фактов об РФПЛ
До апреля РФПЛ отдыхает в связи с паузой на матчи сборных. Пока футболисты готовятся к решающей трети сезона, «Бомбардир» отобрал чертову дюжину необычных фактов и раздал премии.
1
23.03.2016 15:30
Фабрегас, Ван Перси, Фримпонг и еще 7 игроков, которые не стали звездами в «Арсенале»
«Арсенал» умеет взращивать звезд и еще лучше умеет их продавать. Однако не все воспитанники Венгера закрепились в других клубах. «Бомбардир» рассказывает, у кого это получилось, а у кого – нет.
5
09.02.2016 14:55
Пора валить. 7 игроков, которым нечего делать в РФПЛ
Трансферное окно захлопнулось в большинстве стран, но в чемпионате России остались игроки, ради которых стоило бы продлить время дозаявок. «Бомбардир» рассказывает, кому пора сменить не только команду, но и страну. Пожалуйста.
6
06.12.2015 14:55
«Динамо» на грани вылета в ФНЛ, Агаларов врывается в тренерскую элиту
О конфликте Семина с фортуной, приезде представителей «Марселя» в Уфу, очаровывающем Веркаутерене и бьющем тревогу «Динамо» – в обзоре нижней части таблицы РФПЛ от «Бомбардира».
10
28.10.2015 10:00
Павлюченко, Фримпонг и еще шесть футболистов, которых нужно срочно продать
Мудрость кота Матроскина гласит: «Чтобы продать что-нибудь ненужное, нужно сначала купить что-нибудь ненужное». «Бомбардир», используя шкалу главного кота советской мультипликации, выясняет, с кем же наши команды должны расстаться в ближайшее трансферное окно.
7
04.10.2015 22:01
Халк - это мощно. Каким был 11-й тур РФПЛ
О шокирующей мистике в матче «Динамо» - ЦСКА, неудержимом Халке и Садаеве, странном Фримпонге и разочаровывающем Погребняке – в обзоре тура от «Бомбардира».
9
18.08.2015 00:28
«Атлетик Бильбао» - обладатель Суперкубка Испании. Дайджест событий дня
Якунин покинул пост президента РЖД. Рамос продлил контракт с «Реалом». Буссуфа уходит в «Андерлехт». «Бомбардир» собирает все новости дня в одном материале.
2
22.07.2015 13:55
Не для бритья. Как мы уже перестали обсуждать настоящий футбол в РФПЛ
Красавица-нацистка, судейский скандал, обвинения в «договорняке», расизм… Ммм, мы так по этому скучали. «Бомбардир» рассказывает о громких скандалах и фэйлах, снова вышедших в российском футболе на первый план.
75
21.07.2015 12:47
Язык жестов. Каким был 1-й тур РФПЛ
Первый тур РФПЛ включил в себя рекордно низкую результативность, расистский скандал с привлечением ФИФА и даже аномальные магнитные бури, охватившие голкиперов «Мордовии» и «Амкара». Об этом и многом другом – в обзоре тура от «Бомбардира».
58
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