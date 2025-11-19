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Жо
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Жо - новости
Завершил карьеру
20 марта 1987 (39), Сан-Паулу
#21 | Нападающий
189 см | 80 кг
Бразилия
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Публикации
Экс-игрока ЦСКА арестовали в четвертый раз за полтора года
2025.11.19 15:16
2
Легенда ЦСКА Жо вновь посетит Москву: дата и цель
2025.11.07 21:01
1
Арестован еще один бывший топ-легионер РПЛ
2025.06.12 21:19
2
Агент Алеррандро отреагировал на сравнение новичка ЦСКА с Жо
2025.02.18 13:22
Бывший нападающий ЦСКА арестован в Бразилии
2024.05.07 13:22
1
Фото
Экс-нападающий ЦСКА Жо выбрал новый клуб
2024.01.06 15:53
10 худших трансферов в истории «Манчестер Сити»
2023.11.04 10:48
1
Фото
Экс-форвард ЦСКА Жо перешел в «Сеару»
2022.08.11 09:48
Языджи забил 7 голов в 5 матчах за ЦСКА, повторив результат Жо
2022.04.04 21:35
Акинфеев – о лучших легионерах в истории ЦСКА: «Вагнер Лав, Олич, Жо»
2020.10.11 00:43
8
Чалов обошел Жо по числу голов за ЦСКА в РПЛ
2019.09.23 00:39
4
Жо: «Скучаю по Москве. Там всегда было чем заняться»
2019.03.23 10:25
13
Телеведущая назвала Жо вором, футболист подал на нее в суд
2018.04.04 11:49
2
Фото
Экс-форвард ЦСКА Жо перешел в японский клуб «Нагоя Грампус»
2018.01.03 11:14
6
Фото
Вагнер Лав и Жо провели совместную тренировку
2017.12.30 00:20
6
Жо продолжит карьеру в Японии
2017.12.23 10:31
2
В «Ахмате» опровергли интерес к экс-форварду ЦСКА Жо
2017.11.28 13:55
5
«Ахмат» ведет переговоры с Жо
2017.11.28 06:18
11
Источник: «Наполи» возобновил интерес к экс-нападающему ЦСКА Жо
2017.11.20 21:40
2
Жо планирует привести «Коринтианс» к победе в Кубке Либертадорес
2017.11.16 09:51
1
Видео
Дубль Жо принес чемпионство «Коринтиансу» в седьмой раз в истории
2017.11.16 07:05
1
Бывший нападающий ЦСКА Жо может перейти в «Наполи»
2017.10.08 19:23
6
Экс-нападающий ЦСКА Жо заявил, что может покинуть «Коринтианс» по завершении сезона
2017.09.16 14:44
2
Жо забил седьмой гол в 12 матчах чемпионата Бразилии
2017.07.09 07:15
5
Бывший нападающий ЦСКА Жо стал игроком «Коринтианса»
2016.11.02 20:05
1
Бывший форвард ЦСКА Жо перешел в «Коринтианс»
2016.10.31 19:50
2
Жо близок к переходу в «Црвену Звезду»
2016.07.20 07:45
Трансфер Жо из ЦСКА в «Манчестер Сити» - один из худших в истории АПЛ
2016.01.09 06:32
4
Жо отправится в ОАЭ
2015.07.02 22:15
28
Главные новости
У «Факела» есть еще два кандидата на пост тренера помимо Семина
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Абаскаль прокомментировал информацию о назначении в «Факел»
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Тедеско уволен через 3,5 месяца после назначения
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Задержание наркомана с 82 матчами за Англию, которого предлагают клубам РПЛ
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79-летний Семин близок к возвращению в РПЛ
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Появилось объяснение, почему «Спартак» не продлевает контракт с Барко
11:49
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В «Факеле» одним словом отреагировали на информацию об Абаскале
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