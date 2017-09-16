Экс-нападающий ЦСКА Жо заявил, что может покинуть «Коринтианс» по завершении сезона

Бывший нападающий ЦСКА Жо, выступающий в настоящее время в составе «Коринтианса», заявил, что готов рассмотреть предложения от других клубов по завершении сезона в Бразилии. Действующий контракт 30-летнего игрока рассчитан до конца 2019 года.

«Я не покину «Коринтианс» до конца года, однозначно. Но после завершения сезона мне предстоит хорошо подумать. В случае поступления каких-либо предложений, я их рассмотрю», – цитирует Жо Superesportes.

Бразильский форвард защищал цвета армейцев с начала 2006 по июль 2008 года. В нынешнем розыгрыше Серии А он записал в свой актив 12 мячей и три результативные передачи в 22-х встречах.