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    Экс-нападающий ЦСКА Жо заявил, что может покинуть «Коринтианс» по завершении сезона

    Бывший нападающий ЦСКА Жо, выступающий в настоящее время в составе «Коринтианса», заявил, что готов рассмотреть предложения от других клубов по завершении сезона в Бразилии. Действующий контракт 30-летнего игрока рассчитан до конца 2019 года.

    «Я не покину «Коринтианс» до конца года, однозначно. Но после завершения сезона мне предстоит хорошо подумать. В случае поступления каких-либо предложений, я их рассмотрю», – цитирует Жо Superesportes.

    Бразильский форвард защищал цвета армейцев с начала 2006 по июль 2008 года. В нынешнем розыгрыше Серии А он записал в свой актив 12 мячей и три результативные передачи в 22-х встречах.

    Источник: Бомбардир.ру

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    16.09.2017 14:44
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1893

      multiscan 16 сентября 2017, 15:00

      В таком возрасте - только в Китай или какие-нибудь Эмираты.

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      Рейтинг: +13741

      Dominator777 > multiscan 5 октября 2017, 08:44

      Ну зачем же сразу в Китай? При сегодняшней результативности Жо в атаке усилил бы любой клуб РФПЛ.

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