Жо отправится в ОАЭ

Экс-футболист московского ЦСКА, а ныне бразильского «Атлетико Минейро» Жо в ближайшее время перейдет в клуб из ОАЭ «Аль-Шабаб». Стоимость трансфера составляет порядка 3-х миллионов евро.



Напомним, что форвард выступал за «Атлетико Минейро» с 2012-го года, а в прошлом году был в заявке сборной Бразилии на чемпионате мира.



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