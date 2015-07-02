Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Чемпионшип Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Евро-2024 Кубок Америки Саудовская Аравия МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Белоруссия Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    2 Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    3 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год

    Жо отправится в ОАЭ

    Экс-футболист московского ЦСКА, а ныне бразильского «Атлетико Минейро» Жо в ближайшее время перейдет в клуб из ОАЭ «Аль-Шабаб». Стоимость трансфера составляет порядка 3-х миллионов евро.

    Напомним, что форвард выступал за «Атлетико Минейро» с 2012-го года, а в прошлом году был в заявке сборной Бразилии на чемпионате мира.

    Внимание! С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: bombardir.ru В планах – новый дизайн, новые авторы, новые рубрики, эксклюзивные интервью, мобильная версия и многое другое. Запоминайте новый адрес и добавляйте в закладки!


    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    02.07.2015 22:15
    Рекомендуем
    Комментарии (29)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Diak_horse
    1435869753
    Все чаще бразильцы напоминают мне загоревшихся идеей юношей, которые, в процессе своей мечты сдаются и пускают все на самотек...
    Ответить
    Воин трои
    1435871748
    Проср....такой талант:((
    Ответить
    spartach091
    1435872833
    НИЧОСИ!
    Ответить
    Борисыч1
    1435890439
    А как начинал в ЦСКА!
    Ответить
    cska plus
    1435894850
    жаль, а был перспективный игрок!
    Ответить
    leo-leon
    1435896613
    МС убили талант
    Ответить
    ДАША Д
    1435902482
    Не хуже чем в России.
    Ответить
    Die Roten
    1435912190
    где только не поиграл.
    Ответить
    nahan
    1435975657
    Рановато собрался...
    Ответить
    ologreds
    1694997681
    numo434630
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+