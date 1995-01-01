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    Жо: «Скучаю по Москве. Там всегда было чем заняться»

    Бывший нападающий ЦСКА Жо рассказал, что скучает по Москве. Сейчас бразилец играет за японский клуб «Нагоя Грампус».

    «Мне очень нравилось жить в Москве. Великолепный город, в котором есть все для жизни — магазины, рестораны, любые развлечения. Конечно, холода были проблемой для меня, я ведь впервые жил далеко от дома. Но и к этому я приспособился, чтобы думать только о футболе. Скучаю по Москве, там всегда было чем заняться», – сказал Жо.

    • Южноамериканец играл в России с 2006 по 2008 год (53 матча в РПЛ, 30 голов).
    • Затем игрок перешел в «Манчестер Сити» (2008-2011 годы, 21 матч в АПЛ, один гол).
    • В Японии Жо выступает с прошлого года.

    Источник: Телеканал «360»

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +264

      VVadic 35 минут назад

      Игра за Ман Сити настоящее Жо

      0
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    • ...
      Рейтинг: +4023

      prezent2017 41 минуту назад

      Какляцких б... была куча - сказал Жо. И добавил - весьма дешевых.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +307

      Nayturs 1 час назад

      На нем Гинер хорошо заработал, сейчас конечно староват для московских команд, так Енисей, Крылья


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      Рейтинг: +1091

      InterMilLano1908 > Nayturs 57 минут назад

      31 год не так уж и стар, тому же Локомотиву бы пригодился уж куда лучше Эдера

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