Жо: «Скучаю по Москве. Там всегда было чем заняться»

Игра за Ман Сити настоящее Жо
Бывший нападающий ЦСКА Жо рассказал, что скучает по Москве. Сейчас бразилец играет за японский клуб «Нагоя Грампус».
«Мне очень нравилось жить в Москве. Великолепный город, в котором есть все для жизни — магазины, рестораны, любые развлечения. Конечно, холода были проблемой для меня, я ведь впервые жил далеко от дома. Но и к этому я приспособился, чтобы думать только о футболе. Скучаю по Москве, там всегда было чем заняться», – сказал Жо.
- Южноамериканец играл в России с 2006 по 2008 год (53 матча в РПЛ, 30 голов).
- Затем игрок перешел в «Манчестер Сити» (2008-2011 годы, 21 матч в АПЛ, один гол).
- В Японии Жо выступает с прошлого года.