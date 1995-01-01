Жо: «Скучаю по Москве. Там всегда было чем заняться»

Бывший нападающий ЦСКА Жо рассказал, что скучает по Москве. Сейчас бразилец играет за японский клуб «Нагоя Грампус».

«Мне очень нравилось жить в Москве. Великолепный город, в котором есть все для жизни — магазины, рестораны, любые развлечения. Конечно, холода были проблемой для меня, я ведь впервые жил далеко от дома. Но и к этому я приспособился, чтобы думать только о футболе. Скучаю по Москве, там всегда было чем заняться», – сказал Жо.