Чалов обошел Жо по числу голов за ЦСКА в РПЛ

ЦСКА обыграл «Краснодар» (3:2) в матче десятого тура чемпионата России.

Один из голов забил Федор Чалов. Для 21-летнего нападающего этот мяч стал 31-м в РПЛ. Он вышел на 11-е место в списке бомбардиров армейцев, опередив Жо.

Больше всех за ЦСКА в чемпионате России забил Вагнер Лав (85).

Жо выступал за клуб из Москвы с 2008 по 2011 годы. Сейчас он играет в японской команде Нагоя Грампус.

Чалов – воспитанник ЦСКА. В основной состав армейцев он начал привлекаться с 2016 года.

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