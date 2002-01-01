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    Чалов обошел Жо по числу голов за ЦСКА в РПЛ

    ЦСКА обыграл «Краснодар» (3:2) в матче десятого тура чемпионата России.

    Один из голов забил Федор Чалов. Для 21-летнего нападающего этот мяч стал 31-м в РПЛ. Он вышел на 11-е место в списке бомбардиров армейцев, опередив Жо.

    Больше всех за ЦСКА в чемпионате России забил Вагнер Лав (85).

    • Жо выступал за клуб из Москвы с 2008 по 2011 годы. Сейчас он играет в японской команде Нагоя Грампус.
    • Чалов – воспитанник ЦСКА. В основной состав армейцев он начал привлекаться с 2016 года.

    ЦСКА укатал «Краснодар» молодежью: восьми игрокам стартового состава – не больше 21 года

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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