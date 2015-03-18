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    Павел Рябошапка - статистика

    #65 | Защитник
    Имя Павел
    Отчество Викторович
    Фамилия Рябошапка
    Состав Без клуба
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 25 ноября 1983 (39 лет)
    Рост 185
    Вес 82
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    СКА-Хабаровск 15 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    30.05.2015 Был в запасе СКА-Хабаровск (Хабаровск) 0:0 Луч (Владивосток)
    24.05.2015 85' -90' Крылья Советов (Самара) 1:0 СКА-Хабаровск (Хабаровск)
    11.05.2015 1' -78' Сочи (Сочи) 1:2 СКА-Хабаровск (Хабаровск)
    03.05.2015 1' -46' СКА-Хабаровск (Хабаровск) 1:3 Оренбург (Оренбург)
    25.04.2015 1' -90' Волгарь (Астрахань) 4:0 СКА-Хабаровск (Хабаровск)
    19.04.2015 1' -90' СКА-Хабаровск (Хабаровск) 2:1 Волга (Нижний Новгород)
    12.04.2015 1' -90' Балтика (Калининград) 1:1 СКА-Хабаровск (Хабаровск)
    05.04.2015 1' -90' СКА-Хабаровск (Хабаровск) 1:1 Анжи (Махачкала)
    29.03.2015 1' -90' Шинник (Ярославль) 2:0 СКА-Хабаровск (Хабаровск)
    18.03.2015 1' -59' Тюмень (Тюмень) 2:0 СКА-Хабаровск (Хабаровск)
    14.03.2015 1' -90' СКА-Хабаровск (Хабаровск) 1:2 Тосно (Тосно)
    41'
    11.10.2014 Был в запасе Оренбург (Оренбург) 1:1 СКА-Хабаровск (Хабаровск)
    20.09.2014 Был в запасе СКА-Хабаровск (Хабаровск) 2:0 Балтика (Калининград)
    17.08.2014 1' -90' СКА-Хабаровск (Хабаровск) 1:1 Тюмень (Тюмень)
    10.08.2014 1' -90' Тосно (Тосно) 2:0 СКА-Хабаровск (Хабаровск)
    03.08.2014 Был в запасе СКА-Хабаровск (Хабаровск) 2:3 Томь (Томск)
    27.07.2014 78' -90' Сокол (Саратов) 2:2 СКА-Хабаровск (Хабаровск)
    19.07.2014 Был в запасе СКА-Хабаровск (Хабаровск) 2:1 Химик (Дзержинск)
    12.07.2014 1' -66' Сахалин (Южно-Сахалинск) 1:0 СКА-Хабаровск (Хабаровск)
    06.07.2014 1' -90' Луч (Владивосток) 1:1 СКА-Хабаровск (Хабаровск)
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