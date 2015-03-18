|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|СКА-Хабаровск
|15
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|30.05.2015
|Был в запасе
|СКА-Хабаровск (Хабаровск)
|0:0
|Луч (Владивосток)
|24.05.2015
|85' -90'
|Крылья Советов (Самара)
|1:0
|СКА-Хабаровск (Хабаровск)
|11.05.2015
|1' -78'
|Сочи (Сочи)
|1:2
|СКА-Хабаровск (Хабаровск)
|03.05.2015
|1' -46'
|СКА-Хабаровск (Хабаровск)
|1:3
|Оренбург (Оренбург)
|25.04.2015
|1' -90'
|Волгарь (Астрахань)
|4:0
|СКА-Хабаровск (Хабаровск)
|19.04.2015
|1' -90'
|СКА-Хабаровск (Хабаровск)
|2:1
|Волга (Нижний Новгород)
|12.04.2015
|1' -90'
|Балтика (Калининград)
|1:1
|СКА-Хабаровск (Хабаровск)
|05.04.2015
|1' -90'
|СКА-Хабаровск (Хабаровск)
|1:1
|Анжи (Махачкала)
|29.03.2015
|1' -90'
|Шинник (Ярославль)
|2:0
|СКА-Хабаровск (Хабаровск)
|18.03.2015
|1' -59'
|Тюмень (Тюмень)
|2:0
|СКА-Хабаровск (Хабаровск)
|14.03.2015
|1' -90'
|СКА-Хабаровск (Хабаровск)
|1:2
|Тосно (Тосно)
|41'
|11.10.2014
|Был в запасе
|Оренбург (Оренбург)
|1:1
|СКА-Хабаровск (Хабаровск)
|20.09.2014
|Был в запасе
|СКА-Хабаровск (Хабаровск)
|2:0
|Балтика (Калининград)
|17.08.2014
|1' -90'
|СКА-Хабаровск (Хабаровск)
|1:1
|Тюмень (Тюмень)
|10.08.2014
|1' -90'
|Тосно (Тосно)
|2:0
|СКА-Хабаровск (Хабаровск)
|03.08.2014
|Был в запасе
|СКА-Хабаровск (Хабаровск)
|2:3
|Томь (Томск)
|27.07.2014
|78' -90'
|Сокол (Саратов)
|2:2
|СКА-Хабаровск (Хабаровск)
|19.07.2014
|Был в запасе
|СКА-Хабаровск (Хабаровск)
|2:1
|Химик (Дзержинск)
|12.07.2014
|1' -66'
|Сахалин (Южно-Сахалинск)
|1:0
|СКА-Хабаровск (Хабаровск)
|06.07.2014
|1' -90'
|Луч (Владивосток)
|1:1
|СКА-Хабаровск (Хабаровск)