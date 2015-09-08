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    Тимур Багаутдинов - статистика

    Вратарь
    Имя Тимур
    Отчество Гумарович
    Фамилия Багаутдинов
    Команда Завершил карьеру
    Гражданство
    Позиция Вратарь
    Дата рождения 31 августа 1986 (36 лет)
    Рост 186
    Вес 80
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Торпедо 15 -13 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    08.11.2015 1' -90' Торпедо (Москва) 1:1 Авангард (Курск)
    02.11.2015 1' -90' Чертаново (Москва) 1:1 Торпедо (Москва)
    25.10.2015 1' -90' Торпедо (Москва) 2:1 Зенит (Пенза)
    18.10.2015 1' -90' Тамбов (Тамбов) 2:1 Торпедо (Москва)
    11.10.2015 1' -90' Рязань (Рязань) 1:1 Торпедо (Москва)
    04.10.2015 1' -90' Торпедо (Москва) 2:0 Орел (Орел)
    27.09.2015 1' -90' Локомотив (Лиски) 1:0 Торпедо (Москва)
    21.09.2015 1' -90' Торпедо (Москва) 0:0 Металлург Л (Липецк)
    14.09.2015 1' -90' Арсенал-2 (Тула) 2:0 Торпедо (Москва)
    08.09.2015 1' -90' Торпедо (Москва) 1:0 Динамо Бр (Брянск)
    31.08.2015 1' -90' Витязь (Подольск) 0:1 Торпедо (Москва)
    24.08.2015 1' -90' Торпедо (Москва) 0:1 Калуга (Калуга)
    17.08.2015 1' -90' Авангард (Курск) 1:0 Торпедо (Москва)
    11.08.2015 1' -90' Торпедо (Москва) 0:1 Чертаново (Москва)
    03.08.2015 57' -90' Зенит (Пенза) 3:0 Торпедо (Москва)
    28.07.2015 Был в запасе Торпедо (Москва) 1:1 Тамбов (Тамбов)
    20.07.2015 Был в запасе Энергомаш (Белгород) 0:2 Торпедо (Москва)
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