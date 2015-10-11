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Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 3
Рязань - Торпедо
Рязань - Торпедо: обзор матча 11 октября 2015
Рязань
11.10.2015, воскресенье, 17:00
Россия. Второй дивизион. Зона Центр, 13 тур
1 : 1
Завершен
Торпедо
26'
С. Шустиков (АГ)
79'
К. Подкорытов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рязань - Торпедо
90'
Замена
И. Мельников
️️️️
Д. Соколов
Замена
В. Мишин
️️️️
С. Авакян
89'
Замена
С. Зайцев
️️️️
В. Панев
82'
79'
Желтая карточка
К. Подкорытов
79'
ГОЛ! 1:1!
К. Подкорытов
73'
Замена
К. Подкорытов
️️️️
А. Степанов
Замена
А. Сиваев
️️️️
Г. Журавлев
67'
Желтая карточка
О. Елисеев
57'
45'
Замена
К. Павлов
️️️️
Ю. Петраков
Желтая карточка
А. Шахназаров
43'
Желтая карточка
М. Гамзатов
29'
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
С. Шустиков
26'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рязань
16
Виталий Яковлев
ВР
13
Маханур Гамзатов
ЦЗ
63
Александр Фомин
ЦЗ
25
Олег Елисеев
ПЗ
95
Иван Миронов
ЦП
8
Саргис Авакян
ЦП
5
Василий Панев
ЦП
17
Эльбрус Танделов
ЦП
7
Артур Шахназаров
ЦП
23
Георгий Журавлев
ЦФ
19
Александр Антипенко
ЦФ
Главный тренер
Гарник Авалян
Торпедо
31
Тимур Багаутдинов
ВР
66
Евгений Ежов
ЛЗ
28
Николай Погребняк
ЦЗ
2
Сергей Шумейко
ЦЗ
6
Сергей Шустиков
ЦЗ
25
Дмитрий Соколов
ЛП
22
Филипп Дворецков
ЦП
18
Константин Кертанов
АП
77
Юрий Петраков
ПП
77
Сергей Тюпиков
ЦФ
30
Александр Степанов
ЦФ
Главный тренер
Валерий Петраков
Рязань
27
Сергей Правкин
ВР
31
Игорь Нехов
ЦЗ
42
Александр Скляров
ЦП
38
Дмитрий Митин
ЦП
37
Владислав Мишин
ЦП
9
Артем Сиваев
ЦП
91
Сергей Зайцев
ЦФ
Торпедо
89
Никита Игнатов
ВР
95
Даниил Савичев
ЦП
57
Константин Подкорытов
ЦП
6
Константин Павлов
ЦП
32
Иван Мельников
ЦП
67
Валерий Скородумов
ЦФ
3-5-2
16
Яковлев
13
Гамзатов
63
Фомин
25
Елисеев
8
Авакян
5
Панев
17
Танделов
7
Шахназаров
95
Миронов
19
Антипенко
23
Журавлев
4-3-1-2
31
Багаутдинов
28
Погребняк
2
Шумейко
6
Шустиков
66
Ежов
77
Петраков
22
Дворецков
25
Соколов
18
Кертанов
30
Степанов
77
Тюпиков
8
Авакян
37
Мишин
37
Мишин
8
Авакян
5
Панев
91
Зайцев
91
Зайцев
5
Панев
23
Журавлев
9
Сиваев
9
Сиваев
23
Журавлев
30
Степанов
57
Подкорытов
57
Подкорытов
30
Степанов
77
Петраков
6
Павлов
6
Павлов
77
Петраков
25
Соколов
32
Мельников
32
Мельников
25
Соколов
Остались в запасе
Рязань
Торпедо
42
Александр Скляров
ЦП
38
Дмитрий Митин
ЦП
31
Игорь Нехов
ЦЗ
27
Сергей Правкин
ВР
Главный тренер
Гарник Авалян
95
Даниил Савичев
ЦП
67
Валерий Скородумов
ЦФ
89
Никита Игнатов
ВР
Главный тренер
Валерий Петраков
Остались в запасе
42
Александр Скляров
ЦП
38
Дмитрий Митин
ЦП
31
Игорь Нехов
ЦЗ
27
Сергей Правкин
ВР
Остались в запасе
95
Даниил Савичев
ЦП
67
Валерий Скородумов
ЦФ
89
Никита Игнатов
ВР
Главный тренер
Гарник Авалян
Главный тренер
Валерий Петраков
Статистика матча Рязань - Торпедо
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Рязань
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 30 тур
Рязань
3 : 3
31.10.2026
Строгино
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 29 тур
СКА-Хабаровск-2
3 : 1
25.10.2026
Рязань
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 28 тур
Рязань
1 : 0
17.10.2026
Шумбрат
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 27 тур
Спартак Т
0 : 0
10.10.2026
Рязань
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 26 тур
Рязань
4 : 0
04.10.2026
Авангард
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Нижний Новгород
- : -
21.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Волга
0 : 1
14.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Торпедо
1 : 0
07.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
КАМАЗ
1 : 1
01.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Торпедо
1 : 1
23.10.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Енисей
1 : 2
17.10.2026
Торпедо
Информация о матче
Главный судья:
Артём Смолин
(Вологда)
Стадион:
Спартак
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