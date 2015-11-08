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Константин Подкорытов - статистика

Завершил карьеру
8 февраля 1986 (40)
#57 | Полузащитник
179 см | 70 кг
Россия
Статистика
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Торпедо
17
3
0
2
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. Второй дивизион. Зона Центр, 17 тур
Торпедо
1 : 1
08.11.2015
Авангард
1' - 90'
Россия. Второй дивизион. Зона Центр, 16 тур
Чертаново
1 : 1
02.11.2015
Торпедо
1' - 90'
Россия. Второй дивизион. Зона Центр, 15 тур
Торпедо
2 : 1
25.10.2015
Зенит
1' - 90'
27'
Россия. Второй дивизион. Зона Центр, 14 тур
Тамбов
2 : 1
18.10.2015
Торпедо
1' - 90'
Россия. Второй дивизион. Зона Центр, 13 тур
Рязань
1 : 1
11.10.2015
Торпедо
73' - 90'
79'
79'
Россия. Второй дивизион. Зона Центр, 12 тур
Торпедо
2 : 0
04.10.2015
Орел
90' - 90'
Россия. Второй дивизион. Зона Центр, 11 тур
Локомотив
1 : 0
27.09.2015
Торпедо
1' - 72'
Россия. Второй дивизион. Зона Центр, 10 тур
Торпедо
0 : 0
21.09.2015
Металлург Л
1' - 65'
Россия. Второй дивизион. Зона Центр, 9 тур
Арсенал-2
2 : 0
14.09.2015
Торпедо
1' - 66'
Россия. Второй дивизион. Зона Центр, 8 тур
Торпедо
1 : 0
08.09.2015
Динамо Бр
1' - 90'
59'
26'
Россия. Второй дивизион. Зона Центр, 7 тур
Витязь
0 : 1
31.08.2015
Торпедо
1' - 90'
Россия. Второй дивизион. Зона Центр, 6 тур
Торпедо
0 : 1
24.08.2015
Калуга
1' - 64'
Россия. Второй дивизион. Зона Центр, 5 тур
Авангард
1 : 0
17.08.2015
Торпедо
1' - 85'
Россия. Второй дивизион. Зона Центр, 4 тур
Торпедо
0 : 1
11.08.2015
Чертаново
1' - 90'
Россия. Второй дивизион. Зона Центр, 3 тур
Зенит
3 : 0
03.08.2015
Торпедо
1' - 77'
Россия. Второй дивизион. Зона Центр, 2 тур
Торпедо
1 : 1
28.07.2015
Тамбов
1' - 90'
Россия. Второй дивизион. Зона Центр, 1 тур
Энергомаш
0 : 2
20.07.2015
Торпедо
1' - 81'
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