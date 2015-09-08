|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Торпедо
|17
|3
|0
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|08.11.2015
|1' -90'
|Торпедо (Москва)
|1:1
|Авангард (Курск)
|02.11.2015
|1' -90'
|Чертаново (Москва)
|1:1
|Торпедо (Москва)
|25.10.2015
|1' -90'
|Торпедо (Москва)
|2:1
|Зенит (Пенза)
|27'
|18.10.2015
|1' -90'
|Тамбов (Тамбов)
|2:1
|Торпедо (Москва)
|11.10.2015
|73' -90'
|Рязань (Рязань)
|1:1
|Торпедо (Москва)
|79' 79'
|04.10.2015
|90' -90'
|Торпедо (Москва)
|2:0
|Орел (Орел)
|27.09.2015
|1' -72'
|Локомотив (Лиски)
|1:0
|Торпедо (Москва)
|21.09.2015
|1' -65'
|Торпедо (Москва)
|0:0
|Металлург Л (Липецк)
|14.09.2015
|1' -66'
|Арсенал-2 (Тула)
|2:0
|Торпедо (Москва)
|08.09.2015
|1' -90'
|Торпедо (Москва)
|1:0
|Динамо Бр (Брянск)
|59' 26'
|31.08.2015
|1' -90'
|Витязь (Подольск)
|0:1
|Торпедо (Москва)
|24.08.2015
|1' -64'
|Торпедо (Москва)
|0:1
|Калуга (Калуга)
|17.08.2015
|1' -85'
|Авангард (Курск)
|1:0
|Торпедо (Москва)
|11.08.2015
|1' -90'
|Торпедо (Москва)
|0:1
|Чертаново (Москва)
|03.08.2015
|1' -77'
|Зенит (Пенза)
|3:0
|Торпедо (Москва)
|28.07.2015
|1' -90'
|Торпедо (Москва)
|1:1
|Тамбов (Тамбов)
|20.07.2015
|1' -81'
|Энергомаш (Белгород)
|0:2
|Торпедо (Москва)