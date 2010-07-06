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    Гаджи Наврузов - статистика

    #24 | Защитник
    Имя Гаджи
    Отчество Надирович
    Фамилия Наврузов
    Состав Без клуба
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 11 апреля 1989 (33 года)
    Рост 189
    Вес 88
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    СКА-Хабаровск 21 0 0 8 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    14.10.2010 Был в запасе Мордовия (Саранск) 0:2 СКА-Хабаровск (Хабаровск)
    25.09.2010 53' -90' Динамо Бр (Брянск) 5:0 СКА-Хабаровск (Хабаровск)
    56'
    22.09.2010 46' -90' Шинник (Ярославль) 3:0 СКА-Хабаровск (Хабаровск)
    14.09.2010 1' -90' СКА-Хабаровск (Хабаровск) 0:1 Петротрест (Сочи)
    40'
    11.09.2010 1' -90' СКА-Хабаровск (Хабаровск) 1:0 Балтика (Калининград)
    21.08.2010 1' -90' СКА-Хабаровск (Хабаровск) 0:2 КАМАЗ (Набережные Челны)
    13.08.2010 Был в запасе Кубань (ЛФЛ) (Краснодар) 1:0 СКА-Хабаровск (Хабаровск)
    10.08.2010 1' -90' Химки (Химки) 0:0 СКА-Хабаровск (Хабаровск)
    09.07.2010 1' -90' СКА-Хабаровск (Хабаровск) 2:1 Авангард (Курск)
    06.07.2010 1' -90' СКА-Хабаровск (Хабаровск) 2:1 Салют (Белгород)
    67'
    26.06.2010 1' -90' Ротор (Волгоград) 0:2 СКА-Хабаровск (Хабаровск)
    23.06.2010 1' -90' Волгарь-Газпром (Астрахань) 1:0 СКА-Хабаровск (Хабаровск)
    12.06.2010 Был в запасе СКА-Хабаровск (Хабаровск) 3:1 Мордовия (Саранск)
    04.06.2010 1' -46' Краснодар (Краснодар) 3:0 СКА-Хабаровск (Хабаровск)
    21.05.2010 1' -46' СКА-Хабаровск (Хабаровск) 2:3 Шинник (Ярославль)
    13.05.2010 1' -90' Петротрест (Сочи) 2:1 СКА-Хабаровск (Хабаровск)
    10.05.2010 1' -90' Балтика (Калининград) 1:2 СКА-Хабаровск (Хабаровск)
    31'
    02.05.2010 1' -90' СКА-Хабаровск (Хабаровск) 1:0 Иртыш (Омск)
    70'
    29.04.2010 1' -90' СКА-Хабаровск (Хабаровск) 0:0 Урал (Екатеринбург)
    21.04.2010 1' -90' Волга (Нижний Новгород) 2:0 СКА-Хабаровск (Хабаровск)
    81'
    18.04.2010 1' -90' КАМАЗ (Набережные Челны) 1:1 СКА-Хабаровск (Хабаровск)
    10.04.2010 1' -90' СКА-Хабаровск (Хабаровск) 0:0 Кубань (ЛФЛ) (Краснодар)
    07.04.2010 Был в запасе СКА-Хабаровск (Хабаровск) 1:1 Химки (Химки)
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