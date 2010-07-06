|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|СКА-Хабаровск
|21
|0
|0
|8
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|14.10.2010
|Был в запасе
|Мордовия (Саранск)
|0:2
|СКА-Хабаровск (Хабаровск)
|25.09.2010
|53' -90'
|Динамо Бр (Брянск)
|5:0
|СКА-Хабаровск (Хабаровск)
|56'
|22.09.2010
|46' -90'
|Шинник (Ярославль)
|3:0
|СКА-Хабаровск (Хабаровск)
|14.09.2010
|1' -90'
|СКА-Хабаровск (Хабаровск)
|0:1
|Петротрест (Сочи)
|40'
|11.09.2010
|1' -90'
|СКА-Хабаровск (Хабаровск)
|1:0
|Балтика (Калининград)
|21.08.2010
|1' -90'
|СКА-Хабаровск (Хабаровск)
|0:2
|КАМАЗ (Набережные Челны)
|13.08.2010
|Был в запасе
|Кубань (ЛФЛ) (Краснодар)
|1:0
|СКА-Хабаровск (Хабаровск)
|10.08.2010
|1' -90'
|Химки (Химки)
|0:0
|СКА-Хабаровск (Хабаровск)
|09.07.2010
|1' -90'
|СКА-Хабаровск (Хабаровск)
|2:1
|Авангард (Курск)
|06.07.2010
|1' -90'
|СКА-Хабаровск (Хабаровск)
|2:1
|Салют (Белгород)
|67'
|26.06.2010
|1' -90'
|Ротор (Волгоград)
|0:2
|СКА-Хабаровск (Хабаровск)
|23.06.2010
|1' -90'
|Волгарь-Газпром (Астрахань)
|1:0
|СКА-Хабаровск (Хабаровск)
|12.06.2010
|Был в запасе
|СКА-Хабаровск (Хабаровск)
|3:1
|Мордовия (Саранск)
|04.06.2010
|1' -46'
|Краснодар (Краснодар)
|3:0
|СКА-Хабаровск (Хабаровск)
|21.05.2010
|1' -46'
|СКА-Хабаровск (Хабаровск)
|2:3
|Шинник (Ярославль)
|13.05.2010
|1' -90'
|Петротрест (Сочи)
|2:1
|СКА-Хабаровск (Хабаровск)
|10.05.2010
|1' -90'
|Балтика (Калининград)
|1:2
|СКА-Хабаровск (Хабаровск)
|31'
|02.05.2010
|1' -90'
|СКА-Хабаровск (Хабаровск)
|1:0
|Иртыш (Омск)
|70'
|29.04.2010
|1' -90'
|СКА-Хабаровск (Хабаровск)
|0:0
|Урал (Екатеринбург)
|21.04.2010
|1' -90'
|Волга (Нижний Новгород)
|2:0
|СКА-Хабаровск (Хабаровск)
|81'
|18.04.2010
|1' -90'
|КАМАЗ (Набережные Челны)
|1:1
|СКА-Хабаровск (Хабаровск)
|10.04.2010
|1' -90'
|СКА-Хабаровск (Хабаровск)
|0:0
|Кубань (ЛФЛ) (Краснодар)
|07.04.2010
|Был в запасе
|СКА-Хабаровск (Хабаровск)
|1:1
|Химки (Химки)