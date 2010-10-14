Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Мордовия - СКА-Хабаровск
Мордовия - СКА-Хабаровск: обзор матча 14 октября 2010
Мордовия
14.10.2010, четверг, 18:00
Россия. Первый дивизион, 35 тур
0 : 2
Завершен
СКА-Хабаровск
15'
В. Запояска
90+3'
А. Мурнин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Мордовия - СКА-Хабаровск
+3
ГОЛ! 0:2!
А. Мурнин
Желтая карточка
С. Нестеренко
Замена
А. Шебанов
️️️️
Р. Мухаметшин
Замена
М. Жестков
️️️️
Д. Сысуев
Замена
И. Пиюк
️️️️
В. Кармазиненко
Замена
М. Живновицкий
️️️️
И. Бырлов
Желтая карточка
С. Голяткин
Замена
С. Прокофьев
️️️️
К. Панченко
Желтая карточка
Д. Балан
Желтая карточка
В. Запояска
Желтая карточка
А. Дутов
Желтая карточка
М. Будников
Пенальти не реализован!
К. Панченко
15'
ГОЛ! 0:1!
В. Запояска
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мордовия
1
Андрей Рыжиков
ВР
24
Константин Зайцев
ВР
8
Георгий Микадзе
ЦЗ
3
Алексей Мулдаров
ЦЗ
22
Максим Будников
ЦЗ
22
Ильдар Шабаев
ПЗ
9
Рустем Мухаметшин
ЛП
66
Александр Дутов
ОП
8
Дмитрий Сысуев
ЦФ
8
Кирилл Панченко
ЦФ
23
Руслан Мухаметшин
ЦФ
Главный тренер
Федор Щербаченко
СКА-Хабаровск
40
Антон Козорез
ВР
10
Владислав Никифоров
ЛЗ
5
Сергей Нестеренко
ЦЗ
13
Андрей Семенов
ЦЗ
26
Даниэль Балан
ПЗ
7
Игорь Бырлов
ЦП
4
Василий Янотовский
ЦП
27
Андрей Мурнин
ЦП
80
Вячеслав Запояска
ЦП
3
Сергей Голяткин
АП
8
Василий Кармазиненко
ЦФ
Главный тренер
Сергей Горлукович
Мордовия
7
Алексей Шебанов
ВР
1
Денис Шебанов
ВР
64
Владимир Сандркин
ЦП
71
Максим Жестков
ПП
11
Станислав Прокофьев
ЦФ
СКА-Хабаровск
19
Алексей Степанов
ВР
2
Игорь Недорезов
ЦЗ
24
Гаджи Наврузов
ЦЗ
3
Андрей Смирнов
ЦЗ
15
Максим Живновицкий
ЦП
18
Александр Нечаев
ЦП
25
Игорь Пиюк
ЦФ
4-1-1-3
1
Рыжиков
8
Микадзе
3
Мулдаров
22
Будников
22
Шабаев
66
Дутов
9
Мухаметшин
23
Мухаметшин
8
Панченко
8
Сысуев
4-4-1-1
40
Козорез
26
Балан
5
Нестеренко
13
Семенов
10
Никифоров
4
Янотовский
27
Мурнин
80
Запояска
7
Бырлов
3
Голяткин
8
Кармазиненко
23
Мухаметшин
7
Шебанов
7
Шебанов
23
Мухаметшин
8
Сысуев
71
Жестков
71
Жестков
8
Сысуев
8
Панченко
11
Прокофьев
11
Прокофьев
8
Панченко
8
Кармазиненко
25
Пиюк
25
Пиюк
8
Кармазиненко
7
Бырлов
15
Живновицкий
15
Живновицкий
7
Бырлов
Остались в запасе
Мордовия
СКА-Хабаровск
64
Владимир Сандркин
ЦП
1
Денис Шебанов
ВР
Главный тренер
Федор Щербаченко
18
Александр Нечаев
ЦП
2
Игорь Недорезов
ЦЗ
24
Гаджи Наврузов
ЦЗ
19
Алексей Степанов
ВР
3
Андрей Смирнов
ЦЗ
Главный тренер
Сергей Горлукович
Остались в запасе
64
Владимир Сандркин
ЦП
1
Денис Шебанов
ВР
Остались в запасе
18
Александр Нечаев
ЦП
2
Игорь Недорезов
ЦЗ
24
Гаджи Наврузов
ЦЗ
19
Алексей Степанов
ВР
3
Андрей Смирнов
ЦЗ
Главный тренер
Федор Щербаченко
Главный тренер
Сергей Горлукович
Статистика матча Мордовия - СКА-Хабаровск
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Мордовия
Россия. ФНЛ, 27 тур
Чертаново
3 : 0
15.03.2020
Мордовия
Россия. ФНЛ, 26 тур
Мордовия
2 : 3
09.03.2020
СКА-Хабаровск
Россия. ФНЛ, 25 тур
Балтика
0 : 2
23.11.2019
Мордовия
Россия. ФНЛ, 24 тур
Мордовия
1 : 1
17.11.2019
Факел
Россия. ФНЛ, 23 тур
Чайка
3 : 1
13.11.2019
Мордовия
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
СКА-Хабаровск
- : -
15.11.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
08.11.2026
Текстильщик
Россия. Кубок, Финал
Ленинградец
1 : 1
04.11.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нефтехимик
0 : 2
31.10.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
24.10.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
СКА-Хабаровск
1 : 2
18.10.2026
Волга
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Сергеев
(Благовещенск)
Стадион:
Светотехника (снесен)
Новости команд
Все
Мордовия
СКА-Хабаровск
«Ленинградец» – «СКА-Хабаровск»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 4 ноября 2026
4 ноября
Кубок России: шансы «Ленинградца» и «СКА-Хабаровска» на победу в матче 6 раунда
3 ноября
«Нефтехимик» – «СКА-Хабаровск»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 31 октября 2026
31 октября
Первая лига России: шансы «Нефтехимика» и «СКА-Хабаровска» на победу в матче 16-го тура
30 октября
Первая лига России: шансы «СКА-Хабаровска» и «Енисея» на победу в матче 15-го тура
23 октября
«Не хочу копаться в этом говне, но реально было похоже на сдачу»: экс-форвард «Мордовии» – о поражении 4:6 от ЦСКА
2023.11.21 20:20
2
Экс-форварда «Рубина» и «Мордовии» посадили в тюрьму на 1,5 года
2022.10.10 14:17
В «Торпедо» может перейти экс-игрок «Мордовии» Ле Таллек
2022.08.26 21:09
Директор «Мордовии»: «Как только чемпиона мира прошел, интерес к футболу закончился»
2021.03.01 14:57
5
Экс-игроку «Мордовии» Мухаметшину грозит до шести лет за создание сети незаконных казино
2021.02.23 14:05
3
«Ленинградец» – «СКА-Хабаровск»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 4 ноября 2026
4 ноября
Кубок России: шансы «Ленинградца» и «СКА-Хабаровска» на победу в матче 6 раунда
3 ноября
«Нефтехимик» – «СКА-Хабаровск»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 31 октября 2026
31 октября
Первая лига России: шансы «Нефтехимика» и «СКА-Хабаровска» на победу в матче 16-го тура
30 октября
Первая лига России: шансы «СКА-Хабаровска» и «Енисея» на победу в матче 15-го тура
23 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+