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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
СКА-Хабаровск - Салют
СКА-Хабаровск - Салют: обзор матча 06 июля 2010
СКА-Хабаровск
06.07.2010, вторник, 12:00
Россия. Первый дивизион, 19 тур
2 : 1
Завершен
Салют
31'
И. Дедура (АГ)
55'
В. Никифоров
50'
В. Булыга
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол СКА-Хабаровск - Салют
Замена
Н. Замалиев
️️️️
М. Шевченко
Замена
М. Живновицкий
️️️️
В. Никифоров
Желтая карточка
А. Димидко
Желтая карточка
Г. Наврузов
Замена
А. Бажев
️️️️
В. Левшин
Замена
Ю. Роденков
️️️️
В. Булыга
ГОЛ! 2:1!
В. Никифоров
Пас отдал
Л. Корнилов
Замена
Л. Корнилов
️️️️
И. Пиюк
ГОЛ! 1:1!
В. Булыга
Пенальти не реализован!
В. Кармазиненко
Желтая карточка
С. Нестеренко
Замена
А. Мурнин
️️️️
В. Запояска
Замена
В. Лешонок
️️️️
В. Коробкин
Замена
А. Смирнов
️️️️
Д. Балан
Желтая карточка
Д. Балан
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
И. Дедура
Желтая карточка
И. Дедура
19'
Желтая карточка
А. Горин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
СКА-Хабаровск
40
Антон Козорез
ВР
10
Владислав Никифоров
ЛЗ
24
Гаджи Наврузов
ЦЗ
5
Сергей Нестеренко
ЦЗ
13
Андрей Семенов
ЦЗ
26
Даниэль Балан
ПЗ
10
Иван Старков
ЛП
80
Вячеслав Запояска
ЦП
2
Александр Димидко
ЦП
25
Игорь Пиюк
ЦФ
8
Василий Кармазиненко
ЦФ
Главный тренер
Сергей Жуков
Салют
31
Александр Беленов
ВР
17
Вадим Старков
ЛЗ
41
Александр Горин
ЛЗ
20
Игнас Дедура
ЦЗ
66
Йован Танасиевич
ПЗ
10
Виталий Булыга
ЛП
32
Владимир Левшин
ЛВ
7
Максим Шевченко
ЦП
21
Валерий Коробкин
ЦП
5
Сергей Кушов
ЦП
25
Евгений Шипицин
ЦП
Главный тренер
Андрей Репринцев
СКА-Хабаровск
19
Алексей Степанов
ВР
2
Игорь Недорезов
ЦЗ
3
Андрей Смирнов
ЦЗ
18
Александр Нечаев
ЦП
18
Лев Корнилов
ЦП
15
Максим Живновицкий
ЦП
27
Андрей Мурнин
ЦП
Салют
16
Сергей Котов
ВР
21
Сергей Бутырин
ЦЗ
25
Иван Жирный
ПЗ
9
Владимир Лешонок
ЛП
13
Наиль Замалиев
ЦП
93
Юрий Роденков
ЦФ
9
Амир Бажев
ЦФ
3-2-3-2
40
Козорез
24
Наврузов
5
Нестеренко
13
Семенов
10
Никифоров
26
Балан
10
Старков
2
Димидко
80
Запояска
8
Кармазиненко
25
Пиюк
4-5-1
31
Беленов
66
Танасиевич
17
Старков
20
Дедура
41
Горин
7
Шевченко
21
Коробкин
5
Кушов
25
Шипицин
10
Булыга
32
Левшин
25
Пиюк
18
Корнилов
18
Корнилов
25
Пиюк
10
Никифоров
15
Живновицкий
15
Живновицкий
10
Никифоров
26
Балан
3
Смирнов
3
Смирнов
26
Балан
80
Запояска
27
Мурнин
27
Мурнин
80
Запояска
7
Шевченко
13
Замалиев
13
Замалиев
7
Шевченко
21
Коробкин
9
Лешонок
9
Лешонок
21
Коробкин
10
Булыга
93
Роденков
93
Роденков
10
Булыга
32
Левшин
9
Бажев
9
Бажев
32
Левшин
Остались в запасе
СКА-Хабаровск
Салют
2
Игорь Недорезов
ЦЗ
18
Александр Нечаев
ЦП
19
Алексей Степанов
ВР
Главный тренер
Сергей Жуков
16
Сергей Котов
ВР
21
Сергей Бутырин
ЦЗ
25
Иван Жирный
ПЗ
Главный тренер
Андрей Репринцев
Остались в запасе
2
Игорь Недорезов
ЦЗ
18
Александр Нечаев
ЦП
19
Алексей Степанов
ВР
Остались в запасе
16
Сергей Котов
ВР
21
Сергей Бутырин
ЦЗ
25
Иван Жирный
ПЗ
Главный тренер
Сергей Жуков
Главный тренер
Андрей Репринцев
Статистика матча СКА-Хабаровск - Салют
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
СКА-Хабаровск
- : -
15.11.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
08.11.2026
Текстильщик
Россия. Кубок, Финал
Ленинградец
1 : 1
04.11.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нефтехимик
0 : 2
31.10.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
24.10.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
СКА-Хабаровск
1 : 2
18.10.2026
Волга
Салют
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 30 тур
Салют
2 : 0
31.10.2026
Металлург Л
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 29 тур
Салют
7 : 1
24.10.2026
Зенит
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 28 тур
Салют
3 : 0
17.10.2026
Арсенал-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 27 тур
Строгино
1 : 6
11.10.2026
Салют
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 26 тур
Салют
3 : 1
03.10.2026
СКА-Хабаровск-2
Информация о матче
Стадион:
им. В.И. Ленина
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