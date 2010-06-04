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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Краснодар - СКА-Хабаровск
Краснодар - СКА-Хабаровск: обзор матча 04 июня 2010
Краснодар
04.06.2010, пятница, 20:00
Россия. Первый дивизион, 14 тур
3 : 0
Завершен
СКА-Хабаровск
10'
М. Комков
16'
А. Яркин
31'
Е. Калешин (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Краснодар - СКА-Хабаровск
Замена
А. Младенов
️️️️
М. Комков
Замена
И. Кнежевич
️️️️
А. Яркин
Замена
А. Олейник
️️️️
Р. Сурнев
Замена
М. Багаев
️️️️
Н. Марков
Замена
И. Старков
️️️️
И. Бырлов
Замена
А. Семенов
️️️️
Г. Наврузов
ГОЛ с пенальти! 3:0!
Е. Калешин
Замена
А. Козорез
️️️️
А. Степанов
Замена
В. Кармазиненко
️️️️
А. Багаев
ГОЛ! 2:0!
А. Яркин
Пас отдал
А. Михеев
16'
ГОЛ! 1:0!
М. Комков
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Краснодар
31
Денис Пчелинцев
ВР
15
Евгений Калешин
ЛЗ
91
Александр Куликов
ЦЗ
24
Сергей Мирошниченко
ЦЗ
13
Николай Марков
ПЗ
11
Андрей Пазин
ОП
15
Азим Фатуллаев
ОП
90
Андрей Михеев
ЦП
2
Роман Сурнев
ЦП
10
Михаил Комков
ПП
22
Александр Яркин
ЦФ
Главный тренер
Мурад Мусаев
СКА-Хабаровск
19
Алексей Степанов
ВР
24
Гаджи Наврузов
ЦЗ
2
Игорь Недорезов
ЦЗ
29
Александр Горбатюк
ЦЗ
3
Андрей Смирнов
ЦЗ
26
Даниэль Балан
ПЗ
7
Игорь Бырлов
ЦП
15
Максим Живновицкий
ЦП
18
Лев Корнилов
ЦП
80
Вячеслав Запояска
ЦП
15
Александр Багаев
ЦФ
Главный тренер
Сергей Жуков
Краснодар
62
Алексей Ботвиньев
ВР
71
Михаил Багаев
ЛЗ
55
Егор Тараканов
ЦЗ
7
Александр Младенов
ЦП
26
Иван Кнежевич
ЦФ
27
Александр Олейник
ЦФ
13
Денис Дорожкин
ЦФ
СКА-Хабаровск
40
Антон Козорез
ВР
6
Дадаш Казиханов
ЦЗ
13
Андрей Семенов
ЦЗ
5
Сергей Нестеренко
ЦЗ
10
Иван Старков
ЛП
18
Александр Нечаев
ЦП
8
Василий Кармазиненко
ЦФ
4-2-3-1
31
Пчелинцев
15
Калешин
91
Куликов
24
Мирошниченко
13
Марков
11
Пазин
15
Фатуллаев
90
Михеев
2
Сурнев
10
Комков
22
Яркин
3-2-4-1
19
Степанов
2
Недорезов
29
Горбатюк
3
Смирнов
26
Балан
24
Наврузов
15
Живновицкий
18
Корнилов
80
Запояска
7
Бырлов
15
Багаев
10
Комков
7
Младенов
7
Младенов
10
Комков
22
Яркин
26
Кнежевич
26
Кнежевич
22
Яркин
13
Марков
71
Багаев
71
Багаев
13
Марков
2
Сурнев
27
Олейник
27
Олейник
2
Сурнев
19
Степанов
40
Козорез
40
Козорез
19
Степанов
24
Наврузов
13
Семенов
13
Семенов
24
Наврузов
7
Бырлов
10
Старков
10
Старков
7
Бырлов
15
Багаев
8
Кармазиненко
8
Кармазиненко
15
Багаев
Остались в запасе
Краснодар
СКА-Хабаровск
62
Алексей Ботвиньев
ВР
55
Егор Тараканов
ЦЗ
13
Денис Дорожкин
ЦФ
Главный тренер
Мурад Мусаев
6
Дадаш Казиханов
ЦЗ
18
Александр Нечаев
ЦП
5
Сергей Нестеренко
ЦЗ
Главный тренер
Сергей Жуков
Остались в запасе
62
Алексей Ботвиньев
ВР
55
Егор Тараканов
ЦЗ
13
Денис Дорожкин
ЦФ
Остались в запасе
6
Дадаш Казиханов
ЦЗ
18
Александр Нечаев
ЦП
5
Сергей Нестеренко
ЦЗ
Главный тренер
Мурад Мусаев
Главный тренер
Сергей Жуков
Статистика матча Краснодар - СКА-Хабаровск
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
- : -
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Родина
2 : 1
31.10.2026
Краснодар
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
1 : 1
24.10.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Локомотив
3 : 3
17.10.2026
Краснодар
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
СКА-Хабаровск
- : -
15.11.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
08.11.2026
Текстильщик
Россия. Кубок, Финал
Ленинградец
1 : 1
04.11.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нефтехимик
0 : 2
31.10.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
24.10.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
СКА-Хабаровск
1 : 2
18.10.2026
Волга
Информация о матче
Стадион:
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