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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Волга - СКА-Хабаровск
Волга - СКА-Хабаровск: обзор матча 21 апреля 2010
Волга
21.04.2010, среда, 19:00
Россия. Первый дивизион, 6 тур
2 : 0
Завершен
СКА-Хабаровск
31'
Э. Саджая
38'
О. Марцваладзе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Волга - СКА-Хабаровск
Замена
О. Кожанов
️️️️
М. Мысин
Желтая карточка
Г. Наврузов
Замена
Е. Кузнецов
️️️️
О. Марцваладзе
Замена
С. Турсунов
️️️️
С. Яшин
Замена
М. Хайруллин
️️️️
О. Трифонов
Замена
А. Багаев
️️️️
И. Пиюк
Замена
В. Никифоров
️️️️
В. Кармазиненко
Замена
И. Старков
️️️️
А. Горбатюк
Замена
В. Запояска
️️️️
А. Нечаев
ГОЛ! 2:0!
О. Марцваладзе
Пас отдал
А. Ндри
ГОЛ! 1:0!
Э. Саджая
Пас отдал
С. Яшин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Волга
1
Антон Коченков
ВР
2
Алли Ндри
ЛЗ
32
Олег Трифонов
ЦЗ
20
Эдик Саджая
ЦЗ
25
Андрей Буйволов
ЦЗ
2
Аслан Засеев
ЦЗ
22
Михаил Мысин
ЦП
18
Сергей Яшин
ЦП
58
Сергей Рашевский
ЦП
14
Максим Семакин
ЦП
20
Отар Марцваладзе
ЦФ
СКА-Хабаровск
31
Сергей Барсуков
ВР
15
Андрей-Лорел Серан
ЦЗ
24
Гаджи Наврузов
ЦЗ
2
Игорь Недорезов
ЦЗ
3
Андрей Смирнов
ЦЗ
29
Александр Горбатюк
ЦЗ
18
Лев Корнилов
ЦП
18
Александр Нечаев
ЦП
27
Андрей Мурнин
ЦП
25
Игорь Пиюк
ЦФ
8
Василий Кармазиненко
ЦФ
Главный тренер
Сергей Горлукович
Волга
31
Виталий Астахов
ВР
3
Инал Гетигежев
ЛЗ
23
Алексей Катульский
ЦП
22
Евгений Кузнецов
ЦП
10
Марат Хайруллин
ЦП
17
Санжар Турсунов
АП
20
Олег Кожанов
ЦФ
СКА-Хабаровск
19
Алексей Степанов
ВР
10
Владислав Никифоров
ЛЗ
15
Константин Козлов
ЦЗ
10
Иван Старков
ЛП
7
Игорь Бырлов
ЦП
80
Вячеслав Запояска
ЦП
15
Александр Багаев
ЦФ
3-2-4-1
1
Коченков
20
Саджая
25
Буйволов
2
Засеев
2
Ндри
32
Трифонов
22
Мысин
58
Рашевский
14
Семакин
18
Яшин
20
Марцваладзе
3-2-3-2
31
Барсуков
2
Недорезов
3
Смирнов
29
Горбатюк
15
Серан
24
Наврузов
18
Корнилов
18
Нечаев
27
Мурнин
8
Кармазиненко
25
Пиюк
20
Марцваладзе
22
Кузнецов
22
Кузнецов
20
Марцваладзе
32
Трифонов
10
Хайруллин
10
Хайруллин
32
Трифонов
18
Яшин
17
Турсунов
17
Турсунов
18
Яшин
22
Мысин
20
Кожанов
20
Кожанов
22
Мысин
8
Кармазиненко
10
Никифоров
10
Никифоров
8
Кармазиненко
25
Пиюк
15
Багаев
15
Багаев
25
Пиюк
29
Горбатюк
10
Старков
10
Старков
29
Горбатюк
18
Нечаев
80
Запояска
80
Запояска
18
Нечаев
Остались в запасе
Волга
СКА-Хабаровск
23
Алексей Катульский
ЦП
31
Виталий Астахов
ВР
3
Инал Гетигежев
ЛЗ
7
Игорь Бырлов
ЦП
15
Константин Козлов
ЦЗ
19
Алексей Степанов
ВР
Главный тренер
Сергей Горлукович
Остались в запасе
23
Алексей Катульский
ЦП
31
Виталий Астахов
ВР
3
Инал Гетигежев
ЛЗ
Остались в запасе
7
Игорь Бырлов
ЦП
15
Константин Козлов
ЦЗ
19
Алексей Степанов
ВР
Главный тренер
Сергей Горлукович
Статистика матча Волга - СКА-Хабаровск
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Волга
Россия. ФНЛ, 38 тур
Волга
4 : 0
21.05.2016
Енисей
Россия. ФНЛ, 37 тур
Волгарь
2 : 1
15.05.2016
Волга
Россия. ФНЛ, 36 тур
Волга
1 : 1
10.05.2016
Шинник
Россия. ФНЛ, 35 тур
Оренбург
1 : 1
06.05.2016
Волга
Россия. ФНЛ, 34 тур
Волга
3 : 2
02.05.2016
Томь
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
СКА-Хабаровск
- : -
15.11.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
08.11.2026
Текстильщик
Россия. Кубок, Финал
Ленинградец
1 : 1
04.11.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нефтехимик
0 : 2
31.10.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
24.10.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
СКА-Хабаровск
1 : 2
18.10.2026
Волга
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Кузнецов
(Краснозаводск)
Стадион:
Локомотив
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