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    Николай Марков - статистика

    #5 | Защитник
    Имя Николай
    Отчество Валерьевич
    Фамилия Марков
    Команда Енисей
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 20 апреля 1985 (37 лет)
    Рост 178
    Вес 72
    Стоимость:
    € 25
    тыс
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    05.03.2023 Был в запасе Енисей 2:1 Волгарь Россия. Первая лига, 21 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Енисей 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    01.11.2022 1' -90' КАМАЗ (Набережные Челны) 2:0 Енисей (Красноярск)
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