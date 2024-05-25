Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Николай Марков - статистика

Завершил карьеру
20 апреля 1985 (41)
#13 | Защитник
178 см | 72 кг
Узбекистан | Россия
Статистика Новости Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Енисей
18
1
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. Первая лига, 34 тур
Енисей
2 : 0
25.05.2024
Тюмень
75' - 90'
Россия. Первая лига, 33 тур
Черноморец
0 : 2
18.05.2024
Енисей
78' - 90'
Россия. Первая лига, 32 тур
Енисей
2 : 0
12.05.2024
Кубань
53' - 90'
Россия. Первая лига, 24 тур
КАМАЗ
1 : 1
08.05.2024
Енисей
Был в запасе
Россия. Первая лига, 31 тур
Нефтехимик
0 : 0
04.05.2024
Енисей
Был в запасе
Россия. Первая лига, 30 тур
Енисей
1 : 1
28.04.2024
Волгарь
Был в запасе
Россия. Первая лига, 29 тур
Сокол
0 : 2
24.04.2024
Енисей
71' - 90'
Россия. Первая лига, 28 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
20.04.2024
Енисей
Был в запасе
Россия. Первая лига, 27 тур
Енисей
4 : 1
13.04.2024
Алания
84' - 90'
Россия. Первая лига, 26 тур
Динамо Мх
1 : 0
07.04.2024
Енисей
Был в запасе
Россия. Первая лига, 25 тур
Енисей
4 : 1
30.03.2024
Химки
Был в запасе
Россия. Первая лига, 23 тур
Ленинградец
0 : 4
18.03.2024
Енисей
86' - 90'
Россия. Первая лига, 22 тур
Енисей
2 : 3
09.03.2024
Акрон
Был в запасе
Россия. Первая лига, 21 тур
Енисей
1 : 0
02.03.2024
Торпедо
Был в запасе
Россия. Первая лига, 20 тур
Родина
2 : 0
26.11.2023
Енисей
85' - 90'
Россия. Первая лига, 19 тур
Енисей
0 : 2
19.11.2023
Арсенал
82' - 90'
Россия. Первая лига, 18 тур
Енисей
3 : 1
12.11.2023
Шинник
Был в запасе
Россия. Первая лига, 17 тур
Акрон
3 : 1
06.11.2023
Енисей
1' - 46'
Россия. Первая лига, 16 тур
Енисей
1 : 0
28.10.2023
КАМАЗ
73' - 90'
Россия. Первая лига, 15 тур
Енисей
5 : 3
22.10.2023
Сокол
1' - 61'
Россия. Первая лига, 14 тур
Химки
1 : 0
14.10.2023
Енисей
1' - 69'
Россия. Первая лига, 13 тур
Шинник
1 : 1
07.10.2023
Енисей
Был в запасе
Россия. Первая лига, 12 тур
Енисей
0 : 1
01.10.2023
Динамо Мх
Был в запасе
Россия. Первая лига, 11 тур
Енисей
3 : 1
23.09.2023
Черноморец
Был в запасе
Россия. Первая лига, 10 тур
Торпедо
1 : 0
17.09.2023
Енисей
1' - 87'
Россия. Первая лига, 9 тур
Енисей
2 : 2
10.09.2023
Родина
Был в запасе
Россия. Первая лига, 8 тур
Алания
2 : 1
02.09.2023
Енисей
1' - 74'
12'
Россия. Первая лига, 7 тур
Енисей
4 : 2
27.08.2023
СКА-Хабаровск
1' - 90'
18'
Россия. Первая лига, 6 тур
Волгарь
2 : 2
19.08.2023
Енисей
1' - 90'
Россия. Первая лига, 5 тур
Енисей
2 : 0
13.08.2023
Нефтехимик
1' - 84'
Россия. Первая лига, 4 тур
Арсенал
2 : 0
07.08.2023
Енисей
Был в запасе
Россия. Первая лига, 2 тур
Енисей
0 : 1
23.07.2023
Ленинградец
82' - 90'
Россия. Первая лига, 1 тур
Кубань
1 : 2
16.07.2023
Енисей
1' - 63'
Главные новости
Ловчев сделал выбор между Мостовым и Карпиным
18:19
1
Тренер Португалии пригрозил Роналду
17:53
2
Лапочкин объяснил мягкую дисквалификацию Рейса из ЦСКА
17:41
2
Широков выделил общее между «Спартаком» и «Зенитом»
17:03
5
В «Ростове» прокомментировали информацию об отставке Альбы
16:40
Оптимистичное заявление Комбарова насчет «Спартака»
16:20
4
Мнение Кругового о потасовке с «Динамо Мх»
16:16
1
Ловчев описал Батракова двумя прилагательными
16:08
1
Форвард «Динамо Мх» заявил о кривых офсайдных линиях в матче с ЦСКА
15:39
10
Ямаль разъяснил, как правильно выбирать обладателя «Золотого мяча»
15:08
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+