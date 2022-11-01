Николай Марков - статистика
#5 | Защитник
|Имя
|Николай
|Отчество
|Валерьевич
|Фамилия
|Марков
|Команда
|Енисей
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|20 апреля 1985 (37 лет)
|Рост
|178
|Вес
|72
Стоимость:
€ 25
тыс
|Имя
|Николай
|Отчество
|Валерьевич
|Фамилия
|Марков
|Команда
|Енисей
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|20 апреля 1985 (37 лет)
|Рост
|178
|Вес
|72
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Енисей
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|01.11.2022
|1' -90'
|КАМАЗ (Набережные Челны)
|2:0
|Енисей (Красноярск)