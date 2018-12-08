Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Азим Фатуллаев - статистика

Завершил карьеру
7 июня 1986 (40)
#15 | Полузащитник
180 см | 76 кг
Россия
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Енисей
10
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. Премьер-лига, 17 тур
ЦСКА
2 : 1
08.12.2018
Енисей
68' - 90'
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Енисей
1 : 1
01.12.2018
Ахмат
1' - 68'
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
1 : 2
24.11.2018
Енисей
46' - 90'
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
3 : 0
11.11.2018
Енисей
Был в запасе
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Анжи
2 : 1
05.11.2018
Енисей
1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Енисей
0 : 3
28.10.2018
Локомотив
1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Оренбург
0 : 0
20.10.2018
Енисей
1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 10 тур
Енисей
2 : 3
07.10.2018
Спартак
1' - 90'
79'
Россия. Премьер-лига, 9 тур
Уфа
2 : 1
29.09.2018
Енисей
Был в запасе
Россия. Премьер-лига, 8 тур
Енисей
1 : 2
22.09.2018
Урал
Был в запасе
Россия. Премьер-лига, 7 тур
Рубин
1 : 0
15.09.2018
Енисей
Был в запасе
Россия. Премьер-лига, 6 тур
Енисей
0 : 0
02.09.2018
Арсенал
Был в запасе
Россия. Премьер-лига, 5 тур
Енисей
1 : 0
27.08.2018
Крылья Советов
Был в запасе
Россия. Премьер-лига, 4 тур
Ростов
4 : 0
19.08.2018
Енисей
1' - 46'
Россия. Премьер-лига, 3 тур
Енисей
1 : 1
11.08.2018
ЦСКА
1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 2 тур
Ахмат
1 : 0
05.08.2018
Енисей
73' - 90'
Россия. Премьер-лига, 1 тур
Енисей
0 : 2
29.07.2018
Зенит
Был в запасе
Главные новости
Тренер Португалии пригрозил Роналду
17:53
2
Лапочкин объяснил мягкую дисквалификацию Рейса из ЦСКА
17:41
2
Широков выделил общее между «Спартаком» и «Зенитом»
17:03
5
В «Ростове» прокомментировали информацию об отставке Альбы
16:40
Оптимистичное заявление Комбарова насчет «Спартака»
16:20
4
Мнение Кругового о потасовке с «Динамо Мх»
16:16
1
Ловчев описал Батракова двумя прилагательными
16:08
1
Форвард «Динамо Мх» заявил о кривых офсайдных линиях в матче с ЦСКА
15:39
10
Ямаль разъяснил, как правильно выбирать обладателя «Золотого мяча»
15:08
2
Радимов заявил, что «Зенит» вернется на 1-е место в РПЛ
14:57
14
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+