|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Енисей
|14
|0
|0
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|22.11.2014
|Был в запасе
|Сибирь (Новосибирск)
|0:0
|Енисей (Красноярск)
|18.11.2014
|Был в запасе
|Енисей (Красноярск)
|1:1
|Тюмень (Тюмень)
|14.11.2014
|1' -46'
|Тосно (Тосно)
|3:1
|Енисей (Красноярск)
|08.11.2014
|70' -90'
|Енисей (Красноярск)
|0:3
|Томь (Томск)
|02.11.2014
|1' -90'
|Химик (Дзержинск)
|1:3
|Енисей (Красноярск)
|25.10.2014
|40' -90'
|Енисей (Красноярск)
|0:0
|СКА-Хабаровск (Хабаровск)
|19.10.2014
|1' -90'
|Луч (Владивосток)
|0:1
|Енисей (Красноярск)
|11.10.2014
|1' -80'
|Енисей (Красноярск)
|0:1
|Крылья Советов (Самара)
|05.10.2014
|1' -90'
|Енисей (Красноярск)
|3:1
|Сахалин (Южно-Сахалинск)
|44'
|30.09.2014
|1' -46'
|Сочи (Сочи)
|1:0
|Енисей (Красноярск)
|20.09.2014
|1' -90'
|Енисей (Красноярск)
|1:1
|Оренбург (Оренбург)
|13.09.2014
|1' -90'
|Волгарь (Астрахань)
|0:0
|Енисей (Красноярск)
|07.09.2014
|Был в запасе
|Енисей (Красноярск)
|1:0
|Волга (Нижний Новгород)
|24.08.2014
|69' -90'
|Балтика (Калининград)
|1:1
|Енисей (Красноярск)
|17.08.2014
|87' -90'
|Енисей (Красноярск)
|1:0
|Анжи (Махачкала)
|10.08.2014
|1' -64'
|Шинник (Ярославль)
|1:1
|Енисей (Красноярск)
|04.08.2014
|46' -90'
|Енисей (Красноярск)
|4:1
|Сибирь (Новосибирск)
|56'