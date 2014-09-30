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    Вадим Гаглоев - статистика

    #27 | Полузащитник
    Имя Вадим
    Отчество Гамлетович
    Фамилия Гаглоев
    Состав Без клуба
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 18 января 1989 (34 года)
    Рост 175
    Вес 72
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Енисей 14 0 0 2 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    22.11.2014 Был в запасе Сибирь (Новосибирск) 0:0 Енисей (Красноярск)
    18.11.2014 Был в запасе Енисей (Красноярск) 1:1 Тюмень (Тюмень)
    14.11.2014 1' -46' Тосно (Тосно) 3:1 Енисей (Красноярск)
    08.11.2014 70' -90' Енисей (Красноярск) 0:3 Томь (Томск)
    02.11.2014 1' -90' Химик (Дзержинск) 1:3 Енисей (Красноярск)
    25.10.2014 40' -90' Енисей (Красноярск) 0:0 СКА-Хабаровск (Хабаровск)
    19.10.2014 1' -90' Луч (Владивосток) 0:1 Енисей (Красноярск)
    11.10.2014 1' -80' Енисей (Красноярск) 0:1 Крылья Советов (Самара)
    05.10.2014 1' -90' Енисей (Красноярск) 3:1 Сахалин (Южно-Сахалинск)
    44'
    30.09.2014 1' -46' Сочи (Сочи) 1:0 Енисей (Красноярск)
    20.09.2014 1' -90' Енисей (Красноярск) 1:1 Оренбург (Оренбург)
    13.09.2014 1' -90' Волгарь (Астрахань) 0:0 Енисей (Красноярск)
    07.09.2014 Был в запасе Енисей (Красноярск) 1:0 Волга (Нижний Новгород)
    24.08.2014 69' -90' Балтика (Калининград) 1:1 Енисей (Красноярск)
    17.08.2014 87' -90' Енисей (Красноярск) 1:0 Анжи (Махачкала)
    10.08.2014 1' -64' Шинник (Ярославль) 1:1 Енисей (Красноярск)
    04.08.2014 46' -90' Енисей (Красноярск) 4:1 Сибирь (Новосибирск)
    56'
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