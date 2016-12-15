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    Вячеслав Малафеев - посты

    Вратарь
    Имя Вячеслав
    Отчество Александрович
    Фамилия Малафеев
    Команда Завершил карьеру
    Родной город Санкт-Петербург
    Гражданство
    Воспитаник ФШ «Смена»
    Позиция Вратарь
    Дата рождения 4 марта 1979 (44 года)
    Рост 185
    Вес 76
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