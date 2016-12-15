Шанс для Грека из России

Блог «Мысли в слух» о том, почему Юрий Лодыгин должен получить второй шанс в «Зените».

Вспомним 2013 год...Год, когда к нам в чемпионат только приехал не кому не известный вратарь из Греции по фамилии Лодыгин. Во-первых в нашем чемпионате было очень мало представителей этой страны.На ум приходит разве что, Юркас Сейтаридис, выступавший за »Динамо» из Москвы в далеком 2005 году.Во-вторых вратари в Греции всегда очень ценились. Не зря про легенду Греческого вратарского ремесла Антониоса Никополидиса знает практически весь футбольный мир.Ведь он до 40 лет, верой и правдой служил сборной своей страны. Так же выиграв Чемпионат Европы у себя на родине, в 2004 году.

Наши эксперты в один голос стали говорить о том, что Юрий Лодыгин его наследник. Так ярко он ворвался в наш чемпионат. Сразу же после переезда в Россию, у Юрия встал выбор на тему того, за какую сборную ему стоит выступать. За Грецию( страна мамы) или же за Россию( страна папы).Юрий не раздумывая выбрал второй вариант.Вот такой насыщенный вышел у него дебютный в нашем футболе год. Была выиграна конкуренция за место в основе у Вячеслава Малафеева. Вот только в сборной конкурировать с Акинфеевым было пока не просто.

Что же мы имеем на сегодняшний день.. Лодыгина критикуют всё кому не лень. Мол, очень плохо играет ногами. На выходах стал чаще ошибаться.И говорят уже о том, что Мирча Луческу во всю ищет ему замену.

Наш блог считает, что Юрию нужно дать второй шанс, он еще не до конца адаптировался у нас в стране.Хоть и находится уже 3 года в «Зените». Многие и проведя больше времени в России, покидают наш чемпионат, так и не показав нечего выдающегося. Вспомните первые матчи Давида Де Хея в МЮ...В них он тоже( как и Юрий) славился плохой игрой на выходах. И все в одни голос говорили, что зря Сэр Алекс его взял в свою команду. Однако он дал ему второй шанс «утереть» нос критикам.И сейчас Давид, один из лучших вратарей в мире. И где все эти критики?

Так что Мистеру стоит не «рубить» с горяча, и искать нового вратаря в «Зенит». Нужно дать новый шанс Юрию. Тем более, что сейчас в нашем чемпионате наступил перерыв, и время на подготовку у Лодыгина хоть отбавляй. Многие так же говорят о плохом психологическом состояние Юрия. Мы в это абсолютно не верим. Если в тебе течёт Греческая кровь, ты просто обязан быть силен духом, каким в своё был Геракл, и прочие герои мифом.Та что в хорошем моральном состояние Юрия можно не волноваться.