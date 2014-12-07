Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Антонио Феррейра - статистика

Завершил карьеру
24 октября 1984 (41)
#5 | Защитник
191 см | 83 кг
Бразилия
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Ахмат
2
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. Премьер-лига, 17 тур
Ахмат
0 : 0
07.12.2014
Локомотив
1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Ахмат
0 : 1
03.12.2014
Торпедо
Был в запасе
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ахмат
0 : 1
30.11.2014
Краснодар
1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Динамо
3 : 0
23.11.2014
Ахмат
Был в запасе
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Зенит
1 : 3
08.11.2014
Ахмат
Был в запасе
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ахмат
1 : 0
03.11.2014
Уфа
Был в запасе
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Краснодар
2 : 0
27.10.2014
Ахмат
Был в запасе
Россия. Премьер-лига, 10 тур
Локомотив
2 : 1
18.10.2014
Ахмат
Был в запасе
Россия. Премьер-лига, 9 тур
Ахмат
2 : 1
28.09.2014
Ростов
Был в запасе
Россия. Премьер-лига, 8 тур
Спартак
1 : 1
20.09.2014
Ахмат
Был в запасе
Россия. Премьер-лига, 7 тур
Ахмат
0 : 0
15.09.2014
Кубань (ЛФЛ)
Был в запасе
Россия. Премьер-лига, 6 тур
Урал
0 : 1
29.08.2014
Ахмат
Был в запасе
Россия. Премьер-лига, 5 тур
Ахмат
3 : 0
22.08.2014
Арсенал
Был в запасе
Россия. Премьер-лига, 4 тур
Ахмат
1 : 0
18.08.2014
Мордовия
Был в запасе
Россия. Премьер-лига, 3 тур
ЦСКА
1 : 0
13.08.2014
Ахмат
Был в запасе
Россия. Премьер-лига, 2 тур
Ахмат
1 : 1
09.08.2014
Рубин
Был в запасе
Россия. Премьер-лига, 1 тур
Ахмат
4 : 0
04.08.2014
Амкар-Пермь
Был в запасе
Главные новости
Худшие трансферы «Челси» при Боули
01:47
Мостовой подсказал «Локомотиву», как выйти из кризиса
01:38
Статистика Захаряна в проигранном матче Лиги Европы
01:25
ФотоДевушка Винисиуса намекнула на скорую свадьбу – он взял ее с тремя детьми
01:00
Пономарев вынес вердикт Максименко
00:46
«Рубин» подпишет экс-нападающего «Интера»
00:30
Россия впервые с 2022 года выступит с гимном и флагом на турнире ФИФА
Вчера, 23:47
1
Игдисамов прокомментировал победу ЦСКА над «Динамо Мх»
Вчера, 23:35
2
ВидеоМелехин из «Ростова» указал на судейскую ошибку в пользу «Динамо»
Вчера, 23:16
Ловчев дружит с Талалаевым: «Это не понтовка»
Вчера, 22:56
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+