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Станислав Матяш
Статистика
Станислав Матяш - статистика
Завершил карьеру
23 апреля 1991 (35)
#10 | Нападающий
176 см | 71 кг
Россия
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Россия. Вторая лига. Группа 2 2022/2023
Россия. ФНЛ 2016/2017
Россия. Второй дивизион. Зона Запад 2015/2016
Россия. ФНЛ 2014/2015
Россия. ФНЛ 2013/2014
Россия. Кубок 2012/2013
Россия. Молодежное первенство 2012/2013
Россия. Премьер-Лига 2012/2013
Россия. Молодежное первенство 2011/2012
Россия. ФНЛ 2011/2012
Россия. Молодежное первенство 2010
Чемпионат России. Молодежное первенство 2009
Команда
И
Г
П
Ж
К
Нефтехимик
13
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. ФНЛ, 37 тур
Нефтехимик
1 : 1
14.05.2017
Тамбов
1' - 67'
Россия. ФНЛ, 36 тур
Тюмень
2 : 0
10.05.2017
Нефтехимик
76' - 90'
Россия. ФНЛ, 34 тур
Шинник
2 : 1
29.04.2017
Нефтехимик
86' - 90'
Россия. ФНЛ, 32 тур
Сокол
1 : 2
17.04.2017
Нефтехимик
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 31 тур
Нефтехимик
1 : 1
12.04.2017
Луч
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 29 тур
Нефтехимик
0 : 1
01.04.2017
Спартак-Нальчик
75' - 90'
Россия. ФНЛ, 28 тур
Кубань (ЛФЛ)
1 : 0
26.03.2017
Нефтехимик
73' - 90'
Россия. ФНЛ, 27 тур
Нефтехимик
2 : 0
19.03.2017
Волгарь
90' - 90'
Россия. ФНЛ, 24 тур
Cибирь
2 : 1
26.11.2016
Нефтехимик
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 23 тур
Нефтехимик
0 : 0
19.11.2016
Балтика
75' - 90'
Россия. ФНЛ, 22 тур
Химки
3 : 2
13.11.2016
Нефтехимик
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 19 тур
Тамбов
0 : 0
30.10.2016
Нефтехимик
1' - 50'
Россия. ФНЛ, 14 тур
Нефтехимик
2 : 2
26.09.2016
Сокол
61' - 90'
Россия. ФНЛ, 13 тур
Луч
1 : 0
17.09.2016
Нефтехимик
63' - 90'
Россия. ФНЛ, 12 тур
Нефтехимик
1 : 2
10.09.2016
Факел
59' - 90'
Россия. ФНЛ, 11 тур
Спартак-Нальчик
3 : 2
03.09.2016
Нефтехимик
1' - 62'
Россия. ФНЛ, 10 тур
Нефтехимик
1 : 4
28.08.2016
Кубань (ЛФЛ)
1' - 90'
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