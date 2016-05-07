Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Михайло Козак - статистика

Завершил карьеру
20 января 1991 (35)
#72 | Полузащитник
180 см | 75 кг
Украина
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Александрия
20
0
1
2
0
Матчи игрока в этом турнире
Украина. Премьер-Лига, 25 тур
Александрия
2 : 0
07.05.2016
Говерла
1' - 59'
Украина. Премьер-Лига, 24 тур
Волынь
0 : 0
29.04.2016
Александрия
41' - 90'
Украина. Премьер-Лига, 23 тур
Александрия
0 : 4
24.04.2016
Днепр
59' - 90'
Украина. Премьер-Лига, 22 тур
Александрия
2 : 0
16.04.2016
Заря
58' - 90'
Украина. Премьер-Лига, 21 тур
Карпаты
2 : 2
10.04.2016
Александрия
1' - 90'
Украина. Премьер-Лига, 20 тур
Александрия
0 : 2
02.04.2016
Динамо К
1' - 76'
Украина. Премьер-Лига, 19 тур
Черноморец
1 : 2
19.03.2016
Александрия
1' - 90'
82'
Украина. Премьер-Лига, 18 тур
Александрия
0 : 0
12.03.2016
Олимпик
46' - 90'
Украина. Премьер-Лига, 17 тур
Сталь
2 : 2
05.03.2016
Александрия
1' - 66'
14'
Украина. Премьер-Лига, 12 тур
Говерла
1 : 2
05.12.2015
Александрия
59' - 90'
Украина. Премьер-Лига, 16 тур
Александрия
2 : 0
28.11.2015
Металлист
63' - 90'
Украина. Премьер-Лига, 15 тур
Металлург
0 : 2
22.11.2015
Александрия
81' - 90'
Украина. Премьер-Лига, 14 тур
Александрия
2 : 3
07.11.2015
Шахтер
68' - 90'
Украина. Премьер-Лига, 13 тур
Александрия
1 : 1
01.11.2015
Ворскла
83' - 90'
Украина. Премьер-Лига, 11 тур
Александрия
3 : 1
18.10.2015
Волынь
76' - 90'
82'
Украина. Премьер-Лига, 10 тур
Днепр
2 : 0
04.10.2015
Александрия
1' - 75'
Украина. Премьер-Лига, 9 тур
Заря
1 : 1
27.09.2015
Александрия
45' - 90'
Украина. Премьер-Лига, 8 тур
Александрия
4 : 1
20.09.2015
Карпаты
76' - 90'
Украина. Премьер-Лига, 3 тур
Металлист
1 : 1
02.08.2015
Александрия
66' - 90'
Украина. Премьер-Лига, 2 тур
Александрия
1 : 0
26.07.2015
Металлург
Был в запасе
Украина. Премьер-Лига, 1 тур
Шахтер
2 : 0
19.07.2015
Александрия
58' - 90'
Главные новости
Батраков забил в 3-м матче подряд, решение «ПСЖ» по Сафонову, будущее Мусаева и другие новости
01:05
Лига 1. «ПСЖ» победил «Труа» с «сухарем» Сафонова и голом Забарного
01:02
ВидеоКорнеев прокомментировал смехотворные ошибки Бориско в матче с «Краснодаром»
00:09
1
Выявлены два слабых звена ЦСКА в проигранном матче с «Краснодаром»
Вчера, 23:45
2
Европейский агент прокомментировал трансфер Батракова в топ-клуб
Вчера, 23:33
2
Мусаев: «Какой-нибудь бывший футболист живет нашими поражениями, для него мед, чтобы меня уволили»
Вчера, 23:21
8
Тренер ЦСКА отреагировал на спорный гол «Краснодара»
Вчера, 23:03
2
Стала известна оценка Батракова за матч Суперлиги с «Амедом»
Вчера, 22:49
1
Реакция Мусаева на победу «Краснодара» над ЦСКА
Вчера, 22:27
4
Игдисамов прокомментировал поражение ЦСКА от «Краснодара»
Вчера, 22:17
8
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+