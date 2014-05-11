Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Уго Родальега - статистика

Завершил карьеру
25 июня 1985 (41)
#23 | Нападающий
181 см | 76 кг
Колумбия
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Фулхэм
14
2
1
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Англия. Премьер-Лига, 38 тур
Фулхэм
2 : 2
11.05.2014
Кристал Пэлас
1' - 90'
61'
Англия. Премьер-Лига, 36 тур
Фулхэм
2 : 2
26.04.2014
Халл Сити
1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 35 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.04.2014
Фулхэм
1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 34 тур
Фулхэм
1 : 0
12.04.2014
Норвич Сити
1' - 90'
40'
Англия. Премьер-Лига, 33 тур
Астон Вилла
1 : 2
05.04.2014
Фулхэм
46' - 90'
86'
Англия. Премьер-Лига, 30 тур
Фулхэм
1 : 0
15.03.2014
Ньюкасл
Был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 28 тур
Фулхэм
1 : 3
01.03.2014
Челси
Был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 27 тур
Вест Бромвич
1 : 1
22.02.2014
Фулхэм
1' - 61'
Англия. Премьер-Лига, 24 тур
Фулхэм
0 : 3
01.02.2014
Саутгемптон
Был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 23 тур
Суонси
2 : 0
28.01.2014
Фулхэм
Был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 19 тур
Халл Сити
6 : 0
28.12.2013
Фулхэм
1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 18 тур
Норвич Сити
1 : 2
26.12.2013
Фулхэм
58' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 9 тур
Саутгемптон
2 : 0
26.10.2013
Фулхэм
75' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 8 тур
Кристал Пэлас
1 : 4
21.10.2013
Фулхэм
90' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 7 тур
Фулхэм
1 : 0
05.10.2013
Сток Сити
60' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 6 тур
Фулхэм
1 : 2
28.09.2013
Кардифф
Был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 5 тур
Челси
2 : 0
21.09.2013
Фулхэм
85' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 4 тур
Фулхэм
1 : 1
14.09.2013
Вест Бромвич
77' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 3 тур
Ньюкасл
1 : 0
31.08.2013
Фулхэм
89' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 1 тур
Сандерленд
0 : 1
17.08.2013
Фулхэм
Был в запасе
Главные новости
Россия впервые с 2022 года выступит с гимном и флагом на турнире ФИФА
Вчера, 23:47
Игдисамов прокомментировал победу ЦСКА над «Динамо Мх»
Вчера, 23:35
2
ВидеоМелехин из «Ростова» указал на судейскую ошибку в пользу «Динамо»
Вчера, 23:16
Ловчев дружит с Талалаевым: «Это не понтовка»
Вчера, 22:56
1
РПЛ. ЦСКА обыграл «Динамо Мх» (3:1) и вытеснил «Спартак» из топ-3
Вчера, 22:43
14
«Это дурилово»: Ловчев раскритиковал тренерский штаб сборной России
Вчера, 22:30
3
Тренер «Динамо» Шварц сделал заявление после пяти побед подряд в РПЛ
Вчера, 22:15
3
Мэддисон – о соперниках сборной России: «Опять папуасы приедут»
Вчера, 21:59
5
Черчесов – после поражения от «Акрона»: «Только про судью не спрашивайте, не надо»
Вчера, 21:21
3
Ловчев: «Чемпионства «Спартака» требуют только горлопаны»
Вчера, 20:58
10
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+