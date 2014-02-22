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Вест Бромвич - Фулхэм
Вест Бромвич - Фулхэм: обзор матча 22 февраля 2014
Вест Бромвич
22.02.2014, суббота, 19:00
Англия. Премьер-Лига, 27 тур
1 : 1
Завершен
Фулхэм
86'
М. Выдра
29'
А. Дежага
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вест Бромвич - Фулхэм
Желтая карточка
Й. Ольссон
90'
+1
86'
Желтая карточка
С. Паркер
ГОЛ! 1:1!
М. Выдра
Пас отдал
В. Аничебе
86'
Желтая карточка
Г. Маколи
75'
Замена
М. Выдра
️️️️
С. Бераино
75'
72'
Желтая карточка
С. Ритер
70'
Замена
Д. Берн
️️️️
К. Ричардсон
61'
Замена
К. Митроглу
️️️️
У. Родальега
52'
Замена
Й. Риисе
️️️️
Ф. Аморебиета
Замена
З. Гера
️️️️
Тьеви
46'
45'
+3
Желтая карточка
Д. Хейтинга
Желтая карточка
К. Брант
45'
+1
Замена
В. Аничебе
️️️️
Б. Джонс
44'
29'
ГОЛ! 0:1!
А. Дежага
Пас отдал
К. Ричардсон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вест Бромвич
12
Бен Фостер
ВР
36
Гарет Маколи
ЦЗ
13
Йонас Ольссон
ЦЗ
24
Лиам Риджуэлл
ЦЗ
2
Билли Джонс
ЦЗ
21
Юссуф Мулумбу
ЦП
31
Морган Амалфитано
ЦП
11
Крис Брант
ЦП
7
Джеймс Моррисон
ЦП
23
Тьеви
ПВ
38
Саидо Бераино
ЦФ
Главный тренер
Пепе Мель
Фулхэм
1
Маартен Стекеленбург
ВР
15
Киран Ричардсон
ЛЗ
5
Джон Хейтинга
ЦЗ
45
Фернандо Аморебиета
ЦЗ
4
Бреде Хангеланд
ЦЗ
27
Саша Ритер
ПЗ
14
Стив Сидуэлл
ЦП
8
Скотт Паркер
ЦП
90
Льюис Холтби
ЦП
21
Ашкан Дежага
ПП
23
Уго Родальега
ЦФ
Вест Бромвич
13
Боаз Майхилл
ВР
15
Крейг Доусон
ЦЗ
18
Грэм Дорранс
ЦП
7
Скотт Синклейр
ЦП
20
Золтан Гера
АП
28
Виктор Аничебе
ЦФ
11
Матей Выдра
ЦФ
Фулхэм
13
Дэвид Стокдейл
ВР
6
Йон-Арне Риисе
ЛЗ
5
Дэн Берн
ЦЗ
23
Пайтим Касами
ЦП
6
Вилльям Квист
ЦП
11
Костас Митроглу
ЦФ
22
Муамер Танкович
ЦФ
4-4-1-1
12
Фостер
36
Маколи
24
Риджуэлл
2
Джонс
13
Ольссон
21
Мулумбу
11
Брант
7
Моррисон
31
Амалфитано
23
Тьеви
38
Бераино
3-2-4-1
1
Стекеленбург
5
Хейтинга
45
Аморебиета
4
Хангеланд
27
Ритер
15
Ричардсон
21
Дежага
8
Паркер
90
Холтби
14
Сидуэлл
23
Родальега
23
Тьеви
20
Гера
20
Гера
23
Тьеви
2
Джонс
28
Аничебе
28
Аничебе
2
Джонс
38
Бераино
11
Выдра
11
Выдра
38
Бераино
45
Аморебиета
6
Риисе
6
Риисе
45
Аморебиета
15
Ричардсон
5
Берн
5
Берн
15
Ричардсон
23
Родальега
11
Митроглу
11
Митроглу
23
Родальега
Остались в запасе
Вест Бромвич
Фулхэм
13
Боаз Майхилл
ВР
15
Крейг Доусон
ЦЗ
18
Грэм Дорранс
ЦП
7
Скотт Синклейр
ЦП
Главный тренер
Пепе Мель
13
Дэвид Стокдейл
ВР
23
Пайтим Касами
ЦП
6
Вилльям Квист
ЦП
22
Муамер Танкович
ЦФ
Остались в запасе
13
Боаз Майхилл
ВР
15
Крейг Доусон
ЦЗ
18
Грэм Дорранс
ЦП
7
Скотт Синклейр
ЦП
Остались в запасе
13
Дэвид Стокдейл
ВР
23
Пайтим Касами
ЦП
6
Вилльям Квист
ЦП
22
Муамер Танкович
ЦФ
Главный тренер
Пепе Мель
Статистика матча Вест Бромвич - Фулхэм
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
- : -
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Вест Бромвич
3 : 0
07.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Престон
1 : 1
24.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Вест Бромвич
3 : 2
17.10.2026
Блэкберн
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
- : -
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ковентри
0 : 1
24.10.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Фулхэм
1 : 0
17.10.2026
Халл Сити
Информация о матче
Главный судья:
Майк Дин
(Уиррал)
Стадион:
Хоуторнс
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